STARTRADER、ベトナムで年間1万人の子どもたちが利用するバスケットボールコートを刷新

STARTRADER、年間1万人の子どもたちが利用するバスケットボールコートの改修を完了

新たに整備されたバスケットボールコートは、すでに日常的に活用されており、安全で体系的なスポーツ環境を通じて、日々の学びと成長を支えています

ベトナム・ホーチミン市, 2026年5月5日 /PRNewswire/ -- STARTRADERは、ベトナムのDistrict 10 Children's Houseにある 28×15メートルのバスケットボールコートの改修を完了しました。本施設は、STAR Foundationのビジョンである「Where Tomorrow's STARs Begin-未来のスターがここから生まれる」のもと、現在では年間1万人を超える子どもたちが利用する本格的なスポーツ空間として生まれ変わりました。

4月19日に行われた引き渡し式でお披露目された本プロジェクトでは、これまでの簡易的なスペースを、質の高い舗装、明確なライン表示、安全かつ継続的に利用できるよう改善されたレイアウトを備えた、完成度の高いコートへと刷新しました。

From baseline to breakthrough, the full transformation is captured in a STARTRADER video. Speed Speed STARTRADER Transforms Basketball Court for 10,000 Youth Annually in Vietnam

今回の改修に加え、NBA公式パートナーであるSTARTRADERは、式典当日にバスケットボール、ユニフォーム、学用品も配布し、この空間にさらなる価値を加えました。チーム対抗ゲームの実施に加え、STARTRADERおよび学校関係者による挨拶も行われ、地域と一体となった活気ある引き渡しの場となり、今後の継続的な活用への期待を高める機会となりました。

完成後、このコートはすでに施設の日常の一部となっており、子どもたちはグループプレー、トレーニング、組織的なアクティビティにこれまで以上に継続的に参加しています。新しい環境は、参加意欲の向上を後押しし、より魅力的な成長の場を生み出しています。

District 10 Children's Houseは、7歳から15歳までの子どもたちを対象とする活気ある地域拠点であり、多様な授業、クラブ活動、競技会を通じて、毎年1万人を超える子どもたちの創造性、規律、実生活に役立つスキルの育成を支えています。

「子どもたちが本当に成長できる場所をつくるというSTARTRADERの姿勢に、心より感謝しています。これは単なるコートではなく、子どもたちが誇りを感じ、つながりを持てる場所になりました。完成後、彼らの活気や参加意欲が明らかに高まっているのを実感しています。その効果はすでに日々の活動の中に表れています。」

— District 10 Children's House ゼネラルマネージャー

Nguyễn Thị Ngọc Hiếu

「この空間が実際に活用され、子どもたちの日常の一部としてすぐに根付いていく様子を見られたことが、このプロジェクトを特別なものにしています。こうした成果こそが、取り組む価値を裏付けるものです。若い世代が成長し、自信を育み、確かな前進を実感できる場所をつくることが、私たちの目指すところです。」

— STARTRADER 最高経営責任者（CEO）

Peter Karsten

ビフォーからブレークスルーまで、この全面改修の過程はSTARTRADERの動画でも紹介されています。

STARTRADERは、規律と成長を支えるアクセスしやすい空間への投資を通じて、CSRの取り組みをさらに広げています。そして、一貫性と構造性を、実際の社会の中で測定可能な成果を生み出す環境づくりへとつなげています。

STARTRADERについて

STARTRADERは、顧客に対してオンラインで金融商品を取引する機会を提供するグローバルブローカーです。STARTRADERは、パートナーおよび個人顧客の双方にサービスを提供しており、MetaTraderプラットフォーム、STAR-APP、STAR-COPYを通じて取引を行うことができます。

グローバルブローカーとして、STARTRADERは「顧客第一」の姿勢を中核原則としています。5つの法域（ASIC、FSA、FSC、FSCA、CMA）の規制を受けるSTARTRADERは、強固なガバナンスと持続可能な成長を維持しています。STARTRADERのチームは、パートナーおよび顧客に質の高いサービスを提供するため、献身的な専門家たちが協力して取り組んでいます。

動画：https://mma.prnewswire.com/media/2968740/STARTRADER_Basketball_Court.mp4

写真：https://mma.prnewswire.com/media/2968739/STARTRADER_Basketball_Court.jpg

ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/2862508/5944135/STARTRADER_Logo.jpg

SOURCE STARTRADER