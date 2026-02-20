SWI Capital Holding Ltd niêm yết trên sàn giao dịch Euronext Amsterdam

SWI Capital Holding ( "SWI" ), công ty mẹ của tập đoàn đầu tư thay thế Stoneweg Icona Group, hôm nay sẽ niêm yết cổ phiếu của mình trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Amsterdam Euronext, với mã chứng khoán "SWICH"

Cổ phiếu sẽ được niêm yết với giá chào bán là 3,76 euro mỗi cổ phiếu, bảo lãnh phát hành với vốn hóa thị trường của SWICH là 1.618.910.071 euro.

Ban quản lý chủ chốt bao gồm Max-Hervé George, nhà sáng lập và CEO của Tập Đoàn SWI, Jaume Sabater, nhà sáng lập và CEO của Stoneweg, nhóm quản lý tài sản thuộc Tập Đoàn SWI

Bảng cân đối kế toán dự kiến của Tập Đoàn SWI tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 đạt khoảng 3,2 tỷ euro

Đồng thời với việc niêm yết này, một Hội Đồng Quản Trị mới đã được bổ nhiệm, trong đó Arnaud de Puyfontaine trở thành Giám Đốc Không Điều Hành kiêm Chủ Tịch.

AMSTERDAM, ngày 20 tháng 2 năm 2026 /PRNewswire/ -- SWI Capital Holding Ltd., ('SWI'), công ty mẹ của Tập Đoàn SWI, hôm nay sẽ niêm yết 100% cổ phiếu của mình trên sàn giao dịch Euronext Amsterdam với mã chứng khoán "SWICH".

Là một công ty mẹ hợp nhất, Tập Đoàn SWI có phạm vi hoạt động toàn cầu và có hơn 280 nhân viên tại 26 văn phòng trên 18 quốc gia.

Tập Đoàn SWI hoạt động như một tập đoàn đầu tư toàn cầu với các khoản đầu tư dài hạn trải rộng trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, bất động sản, các tổ chức tài chính, quỹ đầu cơ và các khoản đầu tư thay thế, bao gồm thể thao và giải trí, công nghệ tài chính và các lĩnh vực đột phá khác.

Năng lực chuyên môn về bất động sản của Tập Đoàn được củng cố bởi Tập Đoàn Stoneweg, có trụ sở chính tại Geneva, Thụy Sĩ. Stoneweg là một tập đoàn cốt lõi trong hệ sinh thái đầu tư của Tập Đoàn, nắm giữ vị thế vững chắc trên thị trường bất động sản châu Âu với danh mục đầu tư hơn 300 tài sản. Icona Capital cũng đã đầu tư thêm vào nhiều cơ hội bất động sản khác nhau tại Anh, Thụy Sĩ và Maldives, mặc dù hoạt động đầu tư bất động sản chủ yếu vẫn tập trung ở Mỹ và châu Âu.

Trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, Tập Đoàn hoạt động tích cực trong việc phát triển, mua lại và quản lý các tài sản trung tâm dữ liệu thông qua AiOnX. Cách tiếp cận của Tập Đoàn trong lĩnh vực này bao trùm toàn bộ chu trình đầu tư—từ tìm kiếm nguồn vốn và phát triển đến xây dựng và vận hành, nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao, tạo ra thu nhập bền vững theo thời gian. Hoạt động này là một trong những động lực tăng trưởng chiến lược của Tập Đoàn, bên cạnh danh mục đầu tư rộng lớn hơn bao gồm tài sản thực, các khoản đầu tư tài chính và các công cụ niêm yết.

Tập Đoàn SWI quản lý hai công cụ niêm yết công khai: SERT, được niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Singapore, và Varia US, được niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Zurich SIX.

Thông qua Icona Capital, Tập Đoàn cũng có chuyên môn về dịch vụ tài chính, cho phép Tập Đoàn có vị thế tốt trong các mối quan hệ tài trợ và đồng đầu tư với nhiều ngân hàng, các nhà quản lý tài sản và các công ty FinTech, giúp Tập Đoàn đáp ứng những thách thức đang thay đổi của môi trường tài chính. Các chiến lược đầu tư khác được Icona Capital triển khai bao gồm đầu tư cùng với các nhà quản lý tài sản thay thế khác, như các quỹ phòng hộ và các công ty tín dụng tư nhân.

Cuối cùng, SWI đang phát triển một bộ phận giải trí tăng trưởng nhanh với các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp như Icona Racing, nền tảng đại lý thể thao Never Say Never và nhiều thương hiệu thể thao và văn hóa khác.

CEO của SWI Capital Holding, Max-Hervé George nhận xét: "Việc niêm yết của SWI Capital Holding trên sàn giao dịch Euronext Amsterdam đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Tập Đoàn của chúng tôi. Điều này thể hiện sức mạnh của nền tảng hoạt động, sự kỷ luật trong hoạt động triển khai và tầm nhìn dài hạn định hướng cho mọi mục tiêu của chúng tôi. Với vai trò là công ty mẹ của Tập Đoàn, SWICH cung cấp một khuôn khổ rõ ràng và có khả năng mở rộng để hỗ trợ giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của chúng tôi."

Nhà sáng lập kiêm CEO của Stoneweg, Jaume Sabater, cho biết: "Việc niêm yết này là một bước tiến lớn trong hành trình của Stoneweg và là tín hiệu rõ ràng về tham vọng của chúng tôi. Bằng cách hợp nhất vào SWI Capital Holding và tiếp cận thị trường chứng khoán Amsterdam, chúng tôi đang tăng cường khả năng mở rộng quy mô, thu hút vốn dài hạn và tiếp tục mang lại hiệu quả hoạt động chất lượng cao, bền vững trên các chiến lược cốt lõi của mình."

Thông tin cập nhật về giao dịch trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng kỹ thuật số

Ngoài ra, như đã mô tả trên trang 72 của bản cáo bạch niêm yết của Công Ty, Công Ty (thông qua một công ty con) đã đồng ý mua lại cổ phần thiểu số trong một số doanh nghiệp cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và công nghệ. Công Ty đang trong giai đoạn đàm phán nâng cao với một bên bán khác để mua thêm một phần đáng kể cổ phần (bao gồm phần lớn quyền ưu tiên thanh lý) trong cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và tài sản hỗ trợ công nghệ cơ bản. Mặc dù các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn nâng cao, nhưng không thể đảm bảo sẽ đạt được một thỏa thuận. Công Ty sẽ thông báo cho thị trường nếu và khi ký kết một hợp đồng giao dịch ràng buộc. Bất kỳ giao dịch nào như vậy vẫn phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý (như đã nêu ở trang 72 của bản cáo bạch).

Thông cáo báo chí này chứa hoặc có thể chứa thông tin nội bộ theo nghĩa được quy định trong Quy Định về Lạm Dụng Thị Trường của EU (596/2014).

Ghi chú dành cho Biên tập viên

Giới thiệu về Tập Đoàn SWI

Tập Đoàn SWI (www.swi.com) là một tập đoàn đầu tư toàn cầu hoạt động dựa trên tinh thần kinh doanh, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, bao gồm Trung Tâm Dữ Liệu, Bất Động Sản, Tín Dụng và Tài Chính. Các chiến lược đầu tư của Tập Đoàn dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng, kiến thức chuyên sâu từ thực tiễn và khả năng thực hiện hiệu quả các chiến lược để tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận cao nhất. Tập Đoàn SWI dựa vào các đội ngũ vận hành địa phương để xác định, phát triển và quản lý các cơ hội trên toàn thế giới, bao gồm cả chiến lược bất động sản và đầu tư. Hiện tại, Tập Đoàn SWI đang quản lý khối tài sản trị giá khoảng 11 tỷ euro và có hơn 280 nhân viên làm việc tại 26 văn phòng trên toàn thế giới.

