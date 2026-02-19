SWI Capital Holding Ltd cotiza en Euronext Amsterdam

SWI Capital Holding ( "SWI" ), el holding del conglomerado de inversión alternativa Stoneweg Icona Group, cotizará hoy sus acciones en la Bolsa de Valores Euronext de Ámsterdam, bajo el símbolo "SWICH".

Las acciones cotizarán a un precio de lanzamiento de 3,76 € por acción, lo que garantiza una capitalización bursátil de SWICH de 1.618.910.071 €.

El equipo directivo clave está compuesto por Max-Hervé George, fundador y consejero delegado de SWI Group, y Jaume Sabater, fundador y consejero delegado de Stoneweg, el grupo de gestión de activos de SWI Group.

El balance proforma de SWI Group, a 31 de diciembre de 2025, asciende a aproximadamente 3.200 millones de euros.

Coincidiendo con la cotización, se ha nombrado un nuevo Consejo de Administración, del que Arnaud de Puyfontaine será el director no ejecutivo y presidente.

Como holding combinado, SWI Group tiene presencia global y emplea a más de 280 personas en 26 oficinas en 18 países.

SWI Group opera como un conglomerado de inversión global con participaciones a largo plazo en múltiples sectores, como infraestructura digital, bienes inmuebles, instituciones financieras, fondos de cobertura e inversiones alternativas, incluyendo deportes y entretenimiento, tecnología financiera y otros sectores disruptivos.

Las capacidades inmobiliarias especializadas del Grupo se basan en el Grupo Stoneweg, con sede en Ginebra, Suiza. Stoneweg es un componente esencial del ecosistema de inversión del Grupo, con una sólida posición en el mercado inmobiliario europeo gracias a una cartera de más de 300 activos. Icona Capital también ha invertido en una amplia variedad de oportunidades inmobiliarias en Reino Unido, Suiza y las Maldivas, aunque su exposición inmobiliaria se mantiene principalmente en Estados Unidos y Europa.

En el ámbito de la infraestructura digital, el Grupo participa activamente en el desarrollo, la adquisición y la gestión de activos de centros de datos a través de AiOnX. El enfoque del Grupo en esta área abarca todo el ciclo de inversión, desde la adquisición y el desarrollo hasta la construcción y las operaciones, con el objetivo de construir infraestructuras de alta calidad y generadoras de ingresos a largo plazo. Esta actividad es uno de los motores de crecimiento estratégico del Grupo, junto con su amplia cartera de activos inmobiliarios, inversiones financieras y vehículos cotizados.

SWI Group gestiona dos vehículos que cotizan en bolsa: SERT, que cotiza en la Bolsa de Valores de Singapur, y Varia US, que cotiza en la Bolsa de Valores de Zurich SIX.

A través de Icona Capital, el Grupo también se especializa en servicios financieros, lo que le permite estar bien posicionado en sus relaciones de financiación y coinversión con una amplia variedad de bancos, gestoras de activos y empresas de tecnología financiera, para afrontar los cambiantes desafíos del panorama financiero. Otras estrategias de inversión implementadas por Icona Capital incluyen la inversión junto con otras gestoras de activos alternativos, como fondos de cobertura y entidades de crédito privadas.

Finalmente, SWI está desarrollando una división de entretenimiento de rápido crecimiento con inversiones en empresas como Icona Racing, la plataforma de agencias deportivas Never Say Never y numerosos otros referentes deportivos y culturales.

El consejero delegado de SWI Capital Holding, Max-Hervé George, comentó: "La inclusión de SWI Capital Holding en Euronext Amsterdam marca un hito decisivo para nuestro Grupo. Refleja la solidez de nuestra plataforma, la disciplina en nuestra ejecución y la visión a largo plazo que impulsa todo lo que construimos. Como holding matriz del Grupo, SWICH proporciona un marco claro y escalable para respaldar nuestra próxima fase de crecimiento".

El fundador y consejero delegado de Stoneweg, Jaume Sabater, dijo: "Esta salida a bolsa representa un paso importante en la trayectoria de Stoneweg y una clara señal de nuestra ambición. Al unir fuerzas bajo SWI Capital Holding y acceder a los mercados públicos de Ámsterdam, reforzamos nuestra capacidad de crecimiento, atraemos capital a largo plazo y seguimos ofreciendo un rendimiento resiliente y de alta calidad en nuestras estrategias principales".

Actualización sobre la transacción en el sector de la infraestructura digital

Además, como se describe en la página 72 del folleto de cotización de la Compañía, la Compañía (a través de una filial) ha acordado adquirir una participación minoritaria en ciertos negocios de infraestructura y tecnología digital. La Compañía se encuentra en negociaciones avanzadas con otro vendedor para adquirir una participación significativa adicional (incluida la mayoría de los derechos de liquidación preferente) en los activos subyacentes de infraestructura digital y tecnología. Si bien las negociaciones se encuentran en una fase avanzada, no se puede garantizar que se alcance un acuerdo. La Compañía informará al mercado si, y cuando, se celebre una transacción vinculante. Cualquier transacción de este tipo estará sujeta a la autorización regulatoria (como se establece en la página 72 del folleto).

Este comunicado de prensa contiene o puede contener información en el sentido del Reglamento sobre Abuso de Mercado de la UE (596/2014).

Notas a los editores

Acerca de SWI Group

SWI Group (www.swi.com) es un conglomerado de inversión global con espíritu emprendedor que opera en diversos sectores, como centros de datos, inmobiliario, crédito y el sector financiero. Las estrategias de inversión del Grupo se basan en una investigación exhaustiva, un profundo conocimiento directo y la capacidad de implementar estrategias eficientemente para maximizar el máximo potencial de rentabilidad. SWI Group cuenta con equipos operativos locales para identificar, desarrollar y gestionar oportunidades en todo el mundo, tanto inmobiliarias como de inversión. SWI Group gestiona actualmente aproximadamente 11.000 millones de euros en activos y cuenta con más de 280 empleados en 26 oficinas en todo el mundo.

