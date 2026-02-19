SWI Capital Holding Ltd côtée à Euronext Amsterdam

SWI Capital Holding ( « SWI » ), la société holding du conglomérat d'investissements alternatifs Stoneweg Icona Group, va aujourd'hui côter ses actions à la Bourse Euronext d'Amsterdam, sous le symbole « SWICH »

Les actions seront cotées à un prix d'introduction de 3,76 euros par action, souscrivant une capitalisation boursière de SWICH de 1 618 910 071 euros.

Les principaux dirigeants sont Max-Hervé George, fondateur et PDG de SWI Group, Jaume Sabater, fondateur et PDG de Stoneweg, le groupe de gestion d'actifs au sein du SWI Group.

Le bilan proforma du groupe SWI au 31 décembre 2025 s'élève à environ 3,2 milliards d'euros.

Pour coïncider avec la cotation en bourse, un nouveau conseil d'administration a été nommé et Arnaud de Puyfontaine est devenu directeur non exécutif et président

AMSTERDAM, 19 février 2026 /PRNewswire/ -- SWI Capital Holding Ltd, (« SWI ») la société holding de SWI Group, va aujourd'hui coter 100 % de ses actions sur Euronext Amsterdam sous le symbole « SWICH ».

En tant que société holding combinée, SWI Group est présent dans le monde entier et emploie plus de 280 personnes réparties dans 26 bureaux à travers 18 pays.

SWI Group fonctionne comme un conglomérat d'investissement mondial avec des participations à long terme dans de multiples domaines, y compris l'infrastructure numérique, l'immobilier, les institutions financières, les hedge funds et les investissements alternatifs, dont le sport et le divertissement, la fintech et d'autres secteurs révolutionnaires.

Les compétences immobilières spécialisées du groupe sont ancrées dans Stoneweg Group, dont le siège se trouve à Genève, en Suisse. Stoneweg est une composante essentielle de l'écosystème d'investissement du groupe, occupant une position solide sur le marché immobilier européen avec un portefeuille de plus de 300 actifs. Icona Capital a également investi dans une grande variété d'opportunités immobilières au Royaume-Uni, en Suisse et aux Maldives, bien que son exposition à l'immobilier demeure principalement aux États-Unis et en Europe.

Dans le domaine de l'infrastructure numérique, le groupe est actif dans le développement, l'acquisition et la gestion de centres de données par l'intermédiaire d'AiOnX. L'approche du groupe dans ce domaine couvre l'ensemble du cycle d'investissement, de l'approvisionnement et du développement à la construction et à l'exploitation, et vise à construire des infrastructures de haute qualité et génératrices de revenus au fil du temps. Cette activité est l'un des moteurs de croissance stratégique du groupe, parallèlement à son portefeuille plus large d'actifs immobiliers, d'investissements financiers et de véhicules cotés en bourse.

SWI Group gère deux véhicules cotés en bourse : SERT, cotée à la bourse de Singapour, et Varia US, cotée à la bourse SIX de Zurich.

À travers Icona Capital, le groupe détient également une spécialité dans les services financiers lui permettant d'être bien positionné dans ses relations de financement et de co-investissement aux côtés d'une grande variété de banques, de gestionnaires d'actifs et de sociétés FinTech, ce qui lui permet de relever les défis évolutifs du paysage financier. Les autres stratégies d'investissement déployées par Icona Capital comprennent l'investissement aux côtés d'autres gestionnaires d'actifs alternatifs tels que les hedge funds et les sociétés de crédit privé.

Enfin, SWI développe une division de divertissement en pleine expansion, avec des investissements dans des entreprises telles qu'Icona Racing, la plateforme de gestion sportive Never Say Never, et de nombreuses autres références sportives et culturelles.

Max-Hervé George, PDG de SWI Capital Holding, a commenté : « La cotation de SWI Capital Holding sur Euronext Amsterdam marque une étape décisive pour notre groupe. Elle reflète la force de notre plateforme, la discipline de notre exécution et la vision à long terme qui guide tout ce que nous construisons. En tant que société holding du groupe, SWICH fournit un cadre clair et évolutif pour soutenir notre prochaine phase de croissance ».

Le fondateur et PDG de Stoneweg, Jaume Sabater, a déclaré : « Cette cotation est une étape majeure dans le parcours de Stoneweg et un signal clair de notre ambition. En unissant nos forces au sein de SWI Capital Holding et en accédant aux marchés publics à Amsterdam, nous renforçons notre capacité à nous développer, à attirer des capitaux à long terme et à continuer à assurer des performances de haute qualité et résilientes dans le cadre de nos stratégies de base ».

Mise à jour des transactions dans le domaine de l'infrastructure numérique

En outre, comme décrit à la page 72 du prospectus d'introduction en bourse de la société, la société (via une filiale) a accepté d'acquérir une participation minoritaire dans certaines entreprises d'infrastructure numérique et de technologie. La société mène des négociations avancées avec un autre vendeur pour acquérir une participation supplémentaire importante (y compris la majorité des droits préférentiels en cas de liquidation) dans l'infrastructure numérique sous-jacente et les actifs technologiques. Bien que les négociations soient à un stade avancé, rien ne garantit qu'un accord sera conclu. L'entreprise informera le marché si et quand elle conclura une transaction contraignante. Toute transaction de ce type restera soumise à l'approbation des autorités réglementaires (comme indiqué à la page 72 du prospectus).

À propos de SWI Group

SWI Group (www.swi.com) est un conglomérat d'investissement mondial animé par un esprit d'entreprise qui opère dans un certain nombre de secteurs, notamment les centres de données, l'immobilier, le crédit et le secteur financier. Les stratégies d'investissement du groupe s'appuient sur des recherches approfondies, des connaissances de première main et la capacité d'appliquer efficacement des stratégies afin de maximiser le potentiel de rendement. SWI Group s'appuie sur des équipes opérationnelles locales pour repérer, exploiter et gérer les perspectives possibles dans le monde entier, qu'il s'agisse de stratégies immobilières ou d'investissement. SWI Group gère actuellement environ 11 milliards d'euros d'actifs et emploie plus de 280 personnes réparties dans 26 bureaux à travers le monde.

