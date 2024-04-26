شركة Zoomlion تتألق في معرض INTERMAT 2024 برؤية لمستقبل أكثر اخضراراً وأكثر ذكاءً

باريس، 26 أبريل، 2024 /PRNewswire/ -- تفخر شركة Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co Ltd (المعروفة باسم "Zoomlion"، والتي تتداول أسهمها تحت الرمز 01157.HK) بعرض أحدث تطوراتها خلال معرض INTERMAT الذي يقام في مركز المعارض Nord Villepinte بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل 2024. ضمّ عرض الشركة في المعرض الذي أقيم تحت عنوان "تنمية أكثر اخضراراً، مستقبل أكثر إشراقاً" ما يقرب من 30 منتجًا رائدًا توزعت على سبع فئات رئيسية، تجسد جميعها إيمان شركة Zoomlion الراسخ بأهمية الحلول المستدامة والذكية.

Zoomlion Shines at INTERMAT 2024 with a Vision for a Greener, Smarter Future

وشهد المعرض تشكيلةً حيويةً من معدات الجيل الجديد، بما في ذلك رافعات الهندسة والبناء، وآلات خلط الخرسانة، ومعدات الحفر وأعمال التربة، ومنصات العمل الجوية، وغيرهم الكثير، حيث تميزت جميعها بمواصفاتها رفيعة المستوى وذكائها وحرصها على البيئة.

كان من أبرزها رافعة البناء العملاقة R135-8RA، حيث تجسدت فيها أحدث ابتكارات شركة Zoomlion على غرار عمليات الفحص الأمني عن بعد وإجراء التعديلات على المعدات، مما يرسخ ريادة الشركة في مجال الآلات الذكية. وقد أُتُيحت الفرصة لزوار المعرض في باريس تشغيل هذه الرافعة عن بعد من مدينة تشانغده بمقاطعة هونان الصينية الواقعة على بعد أكثر من 8,000 كيلومتر، وذلك باستخدام تقنية الجيل الخامس 5G، ليخوضوا تجربة مباشرة لقدرات منتجات Zoomlion الذكية.

وانطلاقاً من شعار "تنمية أكثر اخضراراً، مستقبل أكثر إشراقاً"، تصدّر المعرض عرضًا مميزًا للمنتجات التي تعمل بالطاقة الجديدة، بما في ذلك خلاطات الخرسانة الهجينة، ومنصات العمل الجوية الكهربائية، والمركبات الصناعية التي تعمل ببطاريات الليثيوم. كما سلط العرض الضوء على التقنيات الموفرة للطاقة في المضخات والرافعات ومعدات الحفر وأعمال التربة، مما يعزز التزام الشركة بالتنمية منخفضة الكربون.

وقد تجلت جهود الشركة في توطين منتجاتها بما يتناسب مع الأسواق الأوروبية، وذلك من خلال عرض شاحنة ضخ الخرسانة 43X-5RZ التي تلبي معايير الطرق الأوروبية الصارمة ومعايير شهادة المطابقة الأوروبية CE. تضمن هذه التكييفات ملاءمة منتجات شركة Zoomlion لمتطلبات السوق الأوروبية، مع التركيز على الأداء والابتكار التكنولوجي والتصميم الذي يسهل الاستخدام.

تعمل Zoomlion على تعزيز اختراقها للسوق الأوروبية من خلال تقوية التآزر مع الشركات الفرعية مثل CIFA في إيطاليا وm-tec في ألمانيا. حققت Zoomlion انطلاقة قوية في المعرض حيث أعلنت في اليوم الأول عن عقود مهمة مع عملاء من ألمانيا وبولندا، حيث اقتربت قيمة عقود منتجات الخرسانة وحدها إلى 100 مليون يوان (أي ما يعادل 13.8 مليون دولار أمريكي).

ويعكس ذلك نجاح استراتيجية Zoomlion على مدى السنوات الأخيرة والتي استفادت من شبكة الإنترنت لتطوير نظام تجاري عالمي رقمي وموطن بالكامل فريد من نوعه. وقد شكل هذا النهج قوة دافعة للشركة من أجل النمو القوى في الأسواق الدولية، حيث تتوفر منتجات وخدمات Zoomlion الآن في أكثر من 140 دولة ومنطقة، بدعم من أكثر من 3000 موظف محلي في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد، صرح السيد Yuan Ye الرئيس المساعد لشركة Zoomlion، قائلًا: "تلتزم Zoomlion بتعزيز التنمية المستدامة وعالية الجودة في قطاع معدات البناء. ندعو زوار المعرض خلال الفترة المتبقية من معرض INTERMAT إلى تجربة حلولنا المبتكرة بأنفسهم. فنحن نتطلع إلى تعزيز الشراكات وعرض التطورات التكنولوجية التي تقود صناعة البناء العالمية نحو الأمام".

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2397748/Zoomlion_INTERMAT_2024.jpg