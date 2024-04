Zoomlion überzeugt auf der INTERMAT 2024 mit seiner Vision für eine umweltfreundlichere, intelligentere Zukunft

PARIS, 26. April 2024 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. („Zoomlion", 01157.HK) präsentierte auf der INTERMAT, die vom 24.–27. April 2024 im Messezentrum Nord Villepinte in Paris stattfand, seine neuesten Entwicklungen. Unter dem Motto „Greener Development, Brighter Future" wurden rund 30 innovative Produkte aus sieben Hauptkategorien vorgestellt, die Zoomlions Engagement für nachhaltige und intelligente Produktlösungen unterstreichen.

Zoomlion Shines at INTERMAT 2024 with a Vision for a Greener, Smarter Future

Die ausgestellte Vielzahl von Maschinen der neuen Generation, darunter Baukräne, Betonmaschinen, Erdbewegungsmaschinen, Hubarbeitsbühnen und vieles mehr, zeichnet sich ihre hochwertigen, intelligenten und umweltfreundlichen Eigenschaften aus.

Ein Highlight war der Turmdrehkran R135-8RA, der wichtige Innovationen wie die Fernüberwachung der Sicherheit und die Einstellung der Ausrüstung beinhaltet und damit Zoomlions Führungsrolle bei intelligenten Maschinen demonstriert. Die Besucher in Paris konnten diesen Kran, der über 8.000 Kilometer entfernt in der chinesischen Stadt Changde in der Provinz Hunan steht, mithilfe der 5G-Technologie fernsteuern und so die intelligenten Fähigkeiten der Zoomlion-Produkte aus erster Hand erleben.

Unter dem Motto „Greener Development, Brighter Future" wurden neue Energieprodukte wie Hybridbetonmischer, elektrische Hubarbeitsbühnen und Industriefahrzeuge mit Lithiumbatterien sowie energieeffiziente Technologien für Pumpen, Kräne und Erdbewegungsmaschinen vorgestellt, die das Engagement des Unternehmens für eine emissionsarme Entwicklung unterstreichen.

Die strategischen Lokalisierungsbestrebungen des Unternehmens werden durch Produkte wie den Betonpumpenwagen 43X-5RZ deutlich, der die strengen europäischen Straßenverkehrsvorschriften und CE-Zertifizierungsstandards erfüllt. Diese Anpassungen stellen sicher, dass die Angebote von Zoomlion den Anforderungen des europäischen Marktes gerecht werden und den Schwerpunkt auf Leistung, technologische Innovation und benutzerfreundliches Design legen.

Zoomlion verbessert seine europäische Marktdurchdringung durch die Stärkung von Synergien mit Tochtergesellschaften wie CIFA in Italien und m-tec in Deutschland. Am ersten Messetag gab Zoomlion umfassende Verträge mit Kunden aus Deutschland und Polen bekannt, wobei sich allein der Vertragswert für Betonprodukte auf fast 100 Mio. Yuan (13,8 Mio. USD) belief, was einen soliden Start darstellt.

In den letzten Jahren hat Zoomlion mit internetbasierten Strategien ein einzigartiges, durchgängig digitales und lokalisiertes globales Geschäftssystem entwickelt. Dieser Ansatz hat zu einem starken Wachstum auf den internationalen Märkten geführt. Die Produkte und Dienstleistungen von Zoomlion sind heute in über 140 Ländern und Regionen erhältlich und werden von mehr als 3.000 Mitarbeitenden weltweit unterstützt.

„Zoomlion setzt sich für eine nachhaltige und qualitativ hochwertige Entwicklung in der Baumaschinenindustrie ein. Im weiteren Verlauf der INTERMAT laden wir die Besucherinnen und Besucher ein, unsere innovativen Lösungen aus erster Hand zu erleben", so Yuan Ye, Assistant President von Zoomlion. „Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaften zu stärken und unsere technologischen Fortschritte zu präsentieren, die die globale Industrie voranbringen", fügte er hinzu.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2397748/Zoomlion_INTERMAT_2024.jpg