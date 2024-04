Zoomlion žiari na veľtrhu INTERMAT 2024 s víziou ekologickejšej, inteligentnejšej budúcnosti

PARÍŽ, 27. apríla 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (ďalej ako „Zoomlion", 01157.HK) hrdo predstavila svoje najnovšie pokroky na veľtrhu INTERMAT, ktorý sa konal na parížskom výstavisku Nord Villepinte od 24. do 27. apríla 2024. Expozícia na tému „Zelenší rozvoj, jasnejšia budúcnosť" predstavila približne 30 špičkových produktov v siedmich hlavných kategóriách, čo podčiarkuje snahu spoločnosti Zoomlion o udržateľné a inteligentné produktové riešenia.

Výstava zahŕňala rozmanitý sortiment strojov novej generácie, ako sú inžinierske a stavebné žeriavy, stroje na betónovanie, zariadenia na zemné práce, nadzemné pracovné plošiny a ďalšie, typické svojimi špičkovými, inteligentnými a ekologickými funkciami.

Vrcholom bol vežový žeriav R135-8RA, ktorý prináša zásadné inovácie, ako sú bezpečnostné kontroly a úpravy zariadenia na diaľku, čo svedčí o poprednom postavení Zoomlion v oblasti inteligentných strojov. Návštevníci v parížskom areáli si mohli vyskúšať diaľkové ovládanie tohto žeriavu, vzdialeného viac ako 8 000 kilometrov v Changde v Hunane, prostredníctvom technológie 5G, a zažiť inteligentné možnosti produktov Zoomlion na vlastné oči.

V súlade s témou „Zelenší rozvoj, jasnejšia budúcnosť" mali na prehliadke priestor nové energetické produkty vrátane hybridných miešačiek betónu, elektrických nadzemných pracovných plošín a priemyselných vozidiel s lítiovou batériou. Pozornosť bola venovaná aj energeticky účinným technológiám v čerpadlách, žeriavoch a zariadeniach na zemné práce, čo ďalej umocňuje odhodlanie spoločnosti rozvíjať nízkouhlíkové technológie.

Strategické úsilie spoločnosti o lokalizáciu je zrejmé napríklad pri produktoch ako je nákladné vozidlo s čerpadlom na betón 43X-5RZ, ktoré spĺňa prísne európske cestné predpisy a certifikačné normy CE. Vďaka týmto úpravám ponuka spoločnosti Zoomlion vyhovuje požiadavkám európskeho trhu, pričom kladie dôraz na výkon, technologické inovácie a užívateľsky prívetivý dizajn.

Zoomlion rozširuje svoje pôsobenie na európskom trhu posilňovaním synergií s dcérskymi spoločnosťami, ako sú CIFA v Taliansku a m-tec v Nemecku. V prvý deň výstavy spoločnosť Zoomlion oznámila významné zmluvy s klientmi z Nemecka a Poľska. Len pri betónových produktoch sa hodnota zmluvy blíži k 100 miliónom juanov (13,8 milióna USD), čo predstavuje sľubný začiatok.

Za posledné roky spoločnosť Zoomlion využila internetové stratégie na vytvorenie jedinečného komplexného, digitálneho a lokalizovaného globálneho obchodného systému. Tento prístup podporil silný rast na medzinárodných trhoch, vďaka čomu sú produkty a služby spoločnosti Zoomlion teraz k dispozícii vo viac ako 140 krajinách a regiónoch s podporou viac ako 3 000 zamestnancov na celom svete.

„Spoločnosť Zoomlion je odhodlaná podporovať udržateľný a vysokokvalitný rozvoj v odvetví stavebných strojov. Pozývame účastníkov, aby si počas konania veľtrhu INTERMAT prišli vyskúšať naše inovatívne riešenia z prvej ruky," povedal Yuan Ye, asistent prezidenta Zoomlion. „Tešíme sa na upevnenie partnerstiev a predstavenie nášho technologického pokroku, ktorý posúva globálny priemysel vpred," dodal Yuan.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2397748/Zoomlion_INTERMAT_2024.jpg