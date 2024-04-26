Zoomlion блистает на выставке INTERMAT 2024 благодарю видению зеленого и умного будущего

ПАРИЖ, 27 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. («Zoomlion», 01157.HK) с гордостью продемонстрировала свои последние достижения на выставке INTERMAT, проходившей в выставочном центре Nord Villepinte в Париже с 24 по 27 апреля 2024 года. На выставке под названием «Более экологичное развитие, более светлое будущее» было представлено около 30 передовых продуктов в семи основных категориях, что подчеркивает приверженность Zoomlion устойчивым и интеллектуальным продуктовым решениям.

Zoomlion Shines at INTERMAT 2024 with a Vision for a Greener, Smarter Future

Экспозиция включала в себя яркий спектр техники нового поколения, например инженерные и строительные краны, бетонная техника, землеройное оборудование, подъемные рабочие платформы и многое другое, все из которых отличались своими высококачественными, интеллектуальными и экологически чистыми функциями.

Изюминкой стал башенный кран R135-8RA, который включает в себя основные инновации, такие как удаленные проверки безопасности и регулировка оборудования, демонстрируя лидерство Zoomlion в интеллектуальном оборудовании. Посетители парижской площадки могли дистанционно управлять этим краном, расположенным на расстоянии более 8000 километров в Чандэ, провинция Хунань, с помощью технологии 5G, испытав интеллектуальные возможности продуктов Zoomlion из первых рук.

В соответствии с темой «Более экологичное развитие, более светлое будущее» на выставке были представлены новые энергетические продукты, включая гибридные бетономешалки, электрические платформы для воздушных работ и промышленные транспортные средства на литиевых батареях. Также выделялись энергоэффективные технологии в насосах, кранах и землеройном оборудовании, укрепив приверженность компании низкоуглеродному развитию.

Стратегические усилия компании по локализации очевидны: такие продукты, как автобетононасос 43X-5RZ, соответствуют строгим европейским дорожным правилам и стандартам сертификации CE. Эти адаптации гарантируют, что предложения Zoomlion хорошо подходят для требований европейского рынка, подчеркивая производительность, технологические инновации и удобный дизайн.

Zoomlion расширяет свое проникновение на европейский рынок за счет укрепления синергии с дочерними компаниями, такими как CIFA в Италии и m-tec в Германии. В первый день выставки Zoomlion объявила о значительных контрактах с клиентами из Германии и Польши, при этом стоимость контрактов только на бетонные изделия приблизилась к 100 миллионам юаней (13,8 миллиона долларов США), что ознаменовало надежное начало.

В последние годы Zoomlion использует интернет-стратегии для разработки уникальной комплексной, цифровой и локализованной глобальной бизнес-системы. Такой подход способствовал значительному росту на международных рынках, поскольку продукты и услуги Zoomlion теперь доступны в более чем 140 странах и регионах при поддержке более 3000 локализованных сотрудников по всему миру.

«Zoomlion стремится содействовать устойчивому и качественному развитию в отрасли строительной техники. По мере продолжения INTERMAT мы приглашаем участников испытать наши инновационные решения на собственном опыте, — сказал Юань Е (Yuan Ye), помощник президента Zoomlion. — Мы с нетерпением ждем укрепления партнерских отношений и демонстрации наших технологических достижений, которые продвигают мировую отрасль вперед».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2397748/Zoomlion_INTERMAT_2024.jpg