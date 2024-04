Zoomlion brille à l'INTERMAT 2024 avec une vision pour un avenir plus vert et plus intelligent

PARIS, 26 avril 2024 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion », 01157.HK) est fière de présenter ses dernières avancées au salon INTERMAT, qui s'est tenu au Parc des Expositions Paris Nord Villepinte du 24 au 27 avril 2024. Sur le thème « Un développement plus vert, un avenir meilleur », l'exposition a présenté environ 30 produits de pointe dans sept grandes catégories, soulignant l'engagement de Zoomlion en faveur de solutions de produits durables et intelligents.

Zoomlion Shines at INTERMAT 2024 with a Vision for a Greener, Smarter Future

L'exposition a rassemblé un éventail dynamique de machines de nouvelle génération, telles que des grues d'ingénierie et de construction, des machines à béton, des équipements de terrassement, des nacelles élévatrices, etc., tous reconnus pour leurs caractéristiques haut de gamme, intelligentes et écologiques.

L'un des points forts a été la grue à tour R135-8RA, qui intègre des innovations majeures telles que les inspections de sécurité et les ajustements d'équipement à distance, démontrant ainsi le leadership de Zoomlion en matière de machines intelligentes. Les visiteurs de l'exposition de Paris ont pu commander à distance cette grue, située à plus de 8 000 kilomètres de là, à Changde, dans le Hunan, grâce à la technologie 5G, découvrant en direct les capacités intelligentes des produits de Zoomlion.

Conformément au thème « Un développement plus vert, un avenir meilleur », l'exposition a présenté des produits utilisant les nouvelles énergies, notamment des bétonnières hybrides, des nacelles élévatrices électriques et des véhicules industriels équipés de batteries au lithium. Elle a également mis en avant des technologies à haut rendement énergétique dans les pompes, les grues et les équipements de terrassement, renforçant ainsi l'engagement de l'entreprise en faveur d'un développement à faible émission de carbone.

Les efforts de localisation stratégique de l'entreprise sont évidents, avec des produits tels que le camion-pompe à béton 43X-5RZ, qui répond aux réglementations routières européennes strictes et aux normes de certification CE. Ces adaptations garantissent que les offres de Zoomlion sont bien adaptées aux exigences du marché européen, en mettant l'accent sur les performances, l'innovation technologique et la conception conviviale.

Zoomlion améliore sa pénétration du marché européen en renforçant les synergies avec des filiales telles que CIFA en Italie et m-tec en Allemagne. Le premier jour de l'exposition, Zoomlion a annoncé des contrats importants avec des clients d'Allemagne et de Pologne, la valeur du contrat pour les produits liés au béton à elle seule s'élevant à près de 100 millions de yuans (13,8 millions de dollars), ce qui représente un bon départ.

Au cours des dernières années, Zoomlion a capitalisé sur des stratégies basées sur Internet pour développer un système commercial mondial, unique, numérique et localisé de bout en bout. Cette approche a généré une forte croissance sur les marchés internationaux, les produits et services de Zoomlion étant désormais disponibles dans plus de 140 pays et régions, avec plus de 3 000 employés localisés dans le monde.

« Zoomlion s'engage à favoriser un développement durable et de haute qualité dans l'industrie des machines de construction. Pendant l'exposition INTERMAT, nous invitons les participants à découvrir directement nos solutions innovantes, a déclaré Yuan Ye, président adjoint de Zoomlion. Nous sommes impatients de renforcer nos partenariats et de présenter nos avancées technologiques qui font progresser l'industrie mondiale », a ajouté M. Yuan.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2397748/Zoomlion_INTERMAT_2024.jpg