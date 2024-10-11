شركة هواوي النمسا (Huawei Austria) تحتفل بمرور خمس سنوات على مبادرة TECH4ALL للحفاظ على الطبيعة في منتدى التنوع البيولوجي

مدينة فيينا، 11 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- استضافت Huawei منتدى "الابتكارات من أجل التنوع البيولوجي" هذا الأسبوع؛ للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لمبادرة الشمول الرقمي TECH4ALL التابعة لشركة Huawei، وتبادل الأفكار حول كيف أحدثت التكنولوجيا ثورة في حماية التنوع البيولوجي.

Media delegates at the TECH4ALL Innovations for Biodiversity Forum

لقد أُطلقت مبادرة TECH4ALL في عام 2019 وهي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتستخدم التكنولوجيا والشراكات لخلق تأثير إيجابي في أربع مجالات: البيئة، والتعليم، والصحة، والتنمية. في مجال البيئة، قامت مبادرة TECH4ALL من Huawei بإدارة مشاريع الحفاظ على الطبيعة في 53 منطقة محمية مع شركاء عالميين ومحليين في الغابات والأراضي الرطبة والنظم البيئية للمحيطات في جميع أنحاء العالم.

قال Harvey Zhang، الرئيس التنفيذي لشركة Huawei النمسا: "خلال السنوات الخمس الماضية، أظهر برنامج TECH4ALL التابع لشركة Huawei كيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون قوة مؤثرة لأجل الخير، ومعالجة التحديات العالمية في مجال حماية البيئة والتعليم والشمول الرقمي".

لقد ركز منتدى الابتكارات من أجل التنوع البيولوجي على مشاريع TECH4ALL للحفاظ على الطبيعة في أوروبا، بما في ذلك نتائج مراقبة التنوع البيولوجي في النظام البيئي للأراضي الرطبة حول بحيرة نيوسيدل في النمسا.

حيث تتراجع نوعية بيئات المقصبة في هذا النظام البيئي، ما يؤثر سلبًا على الأنواع البرمائية والثدييات وحياة الطيور. منذ عام 2021، جمعت أجهزة مراقبة الصوت أكثر من 2 مليون ملف صوتي فردي من 69 نوعًا من الطيور.

وستساعد مجموعة البيانات الواسعة هذه في تطوير خطة إدارة لحفظ النظام البيئي، بما في ذلك إدارة الحرائق المحكومة لإعادة تجديد بيئة المقصبة القديمة وتعزيز التنوع البيولوجي العام من خلال فهم المواطن الخاصة بالأنواع التي تمت دراستها.

قال الدكتور Christian Schulze من قسم أبحاث التنوع البيولوجي في جامعة فيينا: "لم يتم حصاد بيئات المقصبة في العقود الأخيرة، ما كان له تأثير سلبي على حالة حزام المقصبة. وقد بحثت الدراسة هل للحرائق المستهدِفة تأثير مماثل لتأثير الحصاد. ولهذا الغرض، تمت مقارنة المناطق بظروف عمرية مختلفة بسبب الحرائق". "لقد أظهر البحث أن بيئات المقصبة القديمة تحتوي على أكبر تنوع من أنواع الطيور. ومع ذلك، أظهر تحليل الأنواع الفردية أيضًا أن حرائق بيئات المقصبة المحكومة لها جوانب إيجابية."

كشف المنتدى عن مشروع مراقبة مماثل خاصٍ بـ TECH4ALL في بولندا لبناء صورة أكثر اكتمالًا للتنوع البيولوجي في النظام البيئي للحديقة الوطنية بياوفيجا (Białowieża)، بهدف تطوير تدابير مستهدفة للحفاظ على البيئة أيضًا.

قدمت شركة PROBOTEK اليونانية الناشئة حلًا للوقاية من حرائق الغابات يستخدم أجهزة استشعار وطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي وشبكات 5G للكشف ثم بث فيديو في الوقت الفعلي لنقل مخاطر الحرائق، والتي تزداد في أجزاء من أوروبا بسبب تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة. لقد صُمم المشروع لتمكين الاستجابة لحالات الطوارئ في أول "15 دقيقة ذهبية" من اكتشاف حريق الغابات، وإخطار السكان عن طرق الإخلاء، وتخطيط الطرق لسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف.

كما نظر المنتدى أيضًا في نجاح نظام تصفية قائم على الذكاء الاصطناعي مصمم لحماية سمك السلمون الأطلسي البري في النرويج من الانقراض المحتمل بسبب أنواع سمك السلمون الوردي الدخيلة. نجح المشروع التجريبي في عام 2023 في تصفية 6,000 من سمك السلمون الدخيل، وهناك توقعات كبيرة بأن الحل، وهو الأول من نوعه في العالم، يمكن توسيع نطاقه عبر أنظمة الأنهار في النرويج.

في اليوم الثاني من المنتدى، زار وفد وسائل الإعلام الحاضر بحيرة نيوسيدل لمعرفة كيفية عمل حل TECH4ALL على أرض الواقع والتأثير التحويلي للتقنيات الرقمية الذكية على حماية الطبيعة.

نبذة عن مبادرة TECH4ALL الخاصة بشركة Huawei

TECH4ALL هي مبادرة للشمول الرقمي طويلة الأمد من Huawei. وبدعم من التقنيات المبتكرة والشراكات، تهدف TECH4ALL إلى تعزيز الشمولية والاستدامة في العالم الرقمي.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمبادرة TECH4ALL التابعة لشركة Huawei على https://www.huawei.com/en/tech4all

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