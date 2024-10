ファーウェイ・オーストリア、TECH4ALLの自然保護活動5周年を生物多様性フォーラムで祝う

ファーウェイと深圳ウェルキン校、オールシナリオWi-Fi 7スマートキャンパスショーケースを公開

2024年9月21日、HUAWEI CONNECT 2024の会期中、「パートナーと連携して中小企業のインテリジェンスを加速(Join Hands with Partners to Accelerate Intelligence for...