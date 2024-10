Huawei Österreich feiert fünf Jahre TECH4ALL-Naturschutz beim Biodiversity Forum

WIEN, 10. Oktober 2024 /PRNewswire/ – Huawei veranstaltete diese Woche das Innovations for Biodiversity Forum, um den fünften Jahrestag der TECH4ALL-Initiative für digitale Integration von Huawei zu feiern und Einblicke zu geben, wie Technologie den Schutz der biologischen Vielfalt revolutioniert.

Das 2019 gestartete Programm TECH4ALL, das sich an den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung orientiert, setzt Technologie und Partnerschaften ein, um in vier Bereichen positive Auswirkungen zu erzielen: Umwelt, Bildung, Gesundheit und Entwicklung. Im Umweltbereich hat Huawei TECH4ALL mit globalen und lokalen Partnern Naturschutzprojekte in 53 Schutzgebieten in Wäldern, Feuchtgebieten und Meeresökosystemen auf der ganzen Welt durchgeführt.

„In den vergangenen fünf Jahren hat das TECH4ALL-Programm von Huawei gezeigt, wie Technologie eine starke Kraft für das Gute sein kann, indem sie globale Herausforderungen in den Bereichen Umweltschutz, Bildung und digitale Integration angeht", sagte Harvey Zhang, CEO von Huawei Österreich.

Das Innovations for Biodiversity Forum konzentrierte sich auf TECH4ALL-Naturschutzprojekte in Europa, einschließlich der Ergebnisse des Biodiversitätsmonitorings im Feuchtgebietsökosystem um den österreichischen Neusiedler See.

Die Qualität der Röhrichtlebensräume in diesem Ökosystem nimmt ab, was sich negativ auf Amphibienarten, Säugetiere und Vögel auswirkt. Seit 2021 haben die Audioüberwachungsgeräte mehr als 2 Millionen einzelne Audiodateien von 69 Vogelarten gesammelt.

Dieser umfangreiche Datensatz wird dazu beitragen, einen Managementplan für die Erhaltung des Ökosystems zu entwickeln, einschließlich des kontrollierten Feuermanagements zur Verjüngung alternder Schilfbestände und zur Stärkung der allgemeinen Artenvielfalt durch das Verständnis der Lebensraumpräferenzen der einzelnen untersuchten Arten.

„In den letzten Jahrzehnten wurde kaum noch Schilf geerntet, was sich negativ auf den Zustand des Schilfgürtels ausgewirkt hat. In der Studie wurde untersucht, ob gezielte Brände eine ähnliche Wirkung haben könnten wie das Abholzen. Dazu wurden Flächen verglichen, die aufgrund von Bränden unterschiedliche Alterszustände aufweisen", sagt Dr. Christian Schulze von der Abteilung für Biodiversitätsforschung der Universität Wien. „Die Forschung hat gezeigt, dass ältere Schilfgebiete die größte Vielfalt an Vogelarten beherbergen. Die Analyse der einzelnen Arten zeigt aber auch, dass kontrollierte Schilfbrände positive Aspekte haben."

Das Forum untersuchte ein ähnliches TECH4ALL-Überwachungsprojekt in Polen, um ein vollständigeres Bild der biologischen Vielfalt im Ökosystem des Białowieża-Nationalparks zu erhalten, auch mit dem Ziel, gezielte Schutzmaßnahmen zu entwickeln.

Das griechische Start-up PROBOTEK hat eine Lösung zur Verhütung von Waldbränden vorgestellt, bei der Sensoren, Drohnen, KI und 5G zum Einsatz kommen, um in Echtzeit Videobilder von Brandgefahren zu erkennen und zu übertragen, die in Teilen Europas aufgrund des Klimawandels und steigender Temperaturen zunehmen. Das Projekt soll es ermöglichen, in den ersten „goldenen 15 Minuten" nach Entdeckung eines Waldbrandes zu reagieren, die Bewohner über Evakuierungsrouten zu informieren und Routen für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge zu planen.

Das Forum befasste sich auch mit dem Erfolg eines KI-basierten Filtersystems, das Norwegens wilde Atlantiklachse vor dem möglichen Aussterben durch den invasiven rosa Lachs schützen soll. Im Rahmen des Pilotprojekts im Jahr 2023 wurden 6.000 invasive Lachse erfolgreich herausgefiltert, und die Erwartungen sind groß, dass die Lösung, die weltweit erste ihrer Art, auf alle norwegischen Flusssysteme ausgeweitet werden kann.

Am zweiten Tag des Forums besuchte die anwesende Mediendelegation den Neusiedler See, um zu erfahren, wie die TECH4ALL-Lösung in der Praxis funktioniert und welche transformative Wirkung intelligente digitale Technologien auf den Naturschutz haben können.

