Huawei Austria świętuje piątą rocznicę działań na rzecz ochrony przyrody w ramach inicjatywy TECH4ALL podczas Forum Bioróżnorodności

WIEDEŃ, 10 października 2024 r. /PRNewswire/ -- W tym tygodniu firma Huawei była gospodarzem Forum Innowacji dla Bioróżnorodności (Innovations for Biodiversity Forum) zorganizowanego w ramach obchodów piątej rocznicy inicjatywy TECH4ALL. Wydarzenie to było okazją do wymiany poglądów na temat technologii rewolucjonizującej działania na rzecz ochrony bioróżnorodności.

Zainaugurowana w 2019 roku i spójna z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ inicjatywa TECH4ALL opiera się na technologii i partnerstwach, które wywierają pozytywny wpływ na cztery obszary: środowisko, edukację, zdrowie i rozwój. W dziedzinie środowiska naturalnego, w ramach inicjatywy Huawei TECH4ALL realizowane są projekty przyrodnicze w 53 obszarach chronionych przy współpracy z międzynarodowymi i lokalnymi partnerami prowadzącymi działania w ekosystemach leśnych, podmokłych i morskich na całym świecie.

„W okresie minionych pięciu lat, program Huawei TECH4ALL pokazał, jak technologia może stać się potężnym narzędziem stosowanym w dobrej sprawie, rozwiązując globalne wyzwania w zakresie ochrony środowiska, edukacji i walki z wykluczeniem cyfrowym" - powiedział Harvey Zhang, dyrektor generalny Huawei Austria.

Tematyka Forum Innowacji dla Bioróżnorodności skoncentrowana jest wokół projektów przyrodniczych realizowanych w Europie, obejmujących wyniki monitorowania ekosystemu terenów podmokłych wokół jeziora Neusiedl w Austrii.

Jakość siedlisk szuwarowych w tym ekosystemie jest coraz gorsza, co wpływa negatywnie na gatunki płazów, ssaków i ptaków, które zamieszkują te obszary. Od 2021 roku odsłuchowe urządzenia monitorujące zgromadziły ponad 2 miliony plików audio, na których zarejestrowano 69 gatunków ptaków.

Ten obszerny zbiór danych posłuży do opracowania planu ochrony przyrody dla tego ekosystemu, obejmującego kontrolowane wypalanie w celu odmłodzenia starzejących się szuwarów i wzmocnienia ogólnej bioróżnorodności poprzez zrozumienie preferencji siedliskowych poszczególnych gatunków.

„W ostatnich dekadach nie było prawie żadnych zbiorów trzciny, co ma negatywny wpływ na stan szuwarów. Celem badania było sprawdzenie czy celowane pożary mogłyby wywołać efekt podobny do zbiorów. Aby tego dokonać, porównano obszary o różnych warunkach wiekowych z powodu pożarów" - powiedział dr Christian Schulze z Wydziału Badań nad Bioróżnorodnością Uniwersytetu Wiedeńskiego. „Badania pokazały, że starsze obszary szuwarowe charakteryzują się największą różnorodnością gatunków ptaków. Analiza obejmująca poszczególne gatunki wykazała jednak, że kontrolowane wypalanie trzciny może mieć pozytywne aspekty".

Podczas forum omawiano też podobny projekt monitorujący w ramach TECH4ALL w Polsce, którego celem jest uzyskanie pełniejszego obrazu bioróżnorodności ekosystemu Białowieskiego Parku Narodowego, również z myślą o opracowaniu celowanych działań w zakresie ochrony przyrody.

Grecki start-up PROBOTEK przedstawił rozwiązanie przeciwpożarowe oparte na czujnikach, dronach, sztucznej inteligencji i sieci 5G, które umożliwia wykrywanie zagrożeń pożarowych w lasach i przesyłanie nagrań wideo w czasie rzeczywistym. Zagrożenia te są coraz częstsze w niektórych częściach Europy z powodu zmian klimatu i rosnących temperatur. Celem projektu jest umożliwienie szybkiej reakcji w sytuacji kryzysowej w pierwszych „złotych 15 minutach" po wykryciu pożaru lasu, przesyłanie informacji o drogach ewakuacyjnych dla mieszkańców oraz planowanie tras dojazdu dla wozów strażackich i służb ratowniczych.

Podczas Forum również omówiono sukces opartego na technologii AI systemu filtrowania, który zaprojektowano w Norwegii w celu ochrony dzikiego łososia atlantyckiego, który jest gatunkiem zagrożonym wypieranym przez inwazyjny gatunek łososia różowego. W ramach tego pilotażowego projektu w 2023 roku pomyślnie odseparowano ponad 6 000 przedstawicieli inwazyjnego gatunku łososia, co podniosło oczekiwania, że pierwsze tego typu rozwiązanie może zostać rozszerzone na systemy rzeczne w całej Norwegii.

W drugim dniu forum, delegacja przedstawicieli mediów odwiedziła jezioro Neusiedl, aby zapoznać się z metodą działania rozwiązania opracowanego w ramach TECH4ALL w praktyce i zmianami, jakie inteligentne technologie cyfrowe wywołują w obszarze ochrony przyrody.

TECH4ALL to długoterminowa inicjatywa, którą firma Huawei zainicjowała w celu promowania włączenia cyfrowego. W oparciu o innowacyjne technologie i partnerstwa, TECH4ALL stworzono w celu wsparcia dla promowania włączenia i zrównoważonego rozwoju w cyfrowym świecie.

