Huawei Áustria comemora cinco anos de conservação da natureza através da iniciativa TECH4ALL no Fórum de Biodiversidade

VIENA, 11 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A Huawei organizou o Fórum Inovações para a Biodiversidade esta semana para comemorar o quinto aniversário da sua iniciativa de inclusão digital TECH4ALL e compartilhar informações sobre como a tecnologia está revolucionando a proteção da biodiversidade.

Delegação da mídia no Fórum de Inovações para a Biodiversidade TECH4ALL

Lançada em 2019 e alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a TECH4ALL aproveita a tecnologia e as parcerias para criar um impacto positivo em quatro domínios: meio ambiente, educação, saúde e desenvolvimento. No domínio ambiental, a Huawei TECH4ALL executou projetos de conservação da natureza em 53 áreas protegidas com parceiros globais e locais em ecossistemas florestais, pantanosos e oceânicos em todo o mundo.

"Nos últimos cinco anos, a iniciativa TECH4ALL da Huawei demonstrou como a tecnologia pode ser uma força poderosa para o bem, abordando os desafios globais em proteção ambiental, educação e inclusão digital", disse Harvey Zhang, CEO da Huawei Áustria.

O Fórum de Inovações para a Biodiversidade concentrou-se em projetos de conservação da natureza TECH4ALL na Europa, incluindo descobertas de monitoramento da biodiversidade no ecossistema de zonas úmidas ao redor do Lago Neusiedl, na Áustria.

A qualidade dos habitats de juncos neste ecossistema está em declínio, impactando negativamente as espécies de anfíbios, mamíferos e aves. Desde 2021, os dispositivos de monitoramento de áudio coletaram mais de 2 milhões de arquivos de áudio individuais de 69 espécies de aves.

Este vasto conjunto de dados ajudará a desenvolver um plano de gestão de conservação do ecossistema, incluindo gestão controlada de incêndios para rejuvenescer os juncos envelhecidos e fortalecer a biodiversidade geral, entendendo as preferências de habitat de cada espécie estudada.

"Quase nenhuma colheita de junco foi feita nas últimas décadas, o que teve um impacto negativo sobre a condição do cinturão de junco. O estudo investigou se os incêndios controlados poderiam ter um efeito semelhante ao da colheita. Para isso, foram comparadas áreas que apresentam diferentes condições de envelhecimento devido a incêndios ", disse o Dr. Christian Schulze, do Departamento de Pesquisa em Biodiversidade da Universidade de Viena. "A pesquisa mostrou que os juncos mais antigos abrigam a maior diversidade de espécies de aves. No entanto, a análise de espécies individuais também mostra que os incêndios controlados do junco têm aspectos positivos."

O fórum explorou um projeto de monitoramento da TECH4ALL semelhante na Polônia para construir uma imagem mais completa da biodiversidade no ecossistema do Parque Nacional de Białowieża, também com o objetivo de desenvolver medidas de conservação direcionadas.

A startup grega PROBOTEK apresentou uma solução de prevenção de incêndios florestais que usa sensores, drones, IA e 5G para detectar e transmitir imagens de vídeo em tempo real dos riscos de incêndio, que estão aumentando em partes da Europa devido às mudanças climáticas e ao aumento das temperaturas. O projeto foi desenvolvido para permitir a resposta a emergências nos primeiros "15 minutos cruciais" de um incêndio florestal sendo detectado, notificar os moradores sobre as rotas de evacuação e planejar rotas para caminhões de bombeiros e ambulâncias.

O fórum também analisou o sucesso de um sistema de filtragem baseado em IA projetado para proteger o salmão selvagem do Atlântico da Noruega de uma possível extinção devido às espécies invasoras de salmão rosa. O projeto-piloto em 2023 filtrou com sucesso 6.000 salmões invasores, e as expectativas são altas de que a solução, a primeira do mundo desse tipo, possa ser dimensionada nos sistemas fluviais da Noruega.

No segundo dia do fórum, a delegação de mídia presente visitou o Lago Neusiedl para saber como a solução TECH4ALL funciona na prática e o efeito transformador que as tecnologias digitais inteligentes podem ter na conservação da natureza.

A TECH4ALL é a iniciativa de inclusão digital de longo prazo da Huawei. Habilitada por tecnologias e parcerias inovadoras, a TECH4ALL visa promover a inclusão e a sustentabilidade no mundo digital.

Para obter mais informações, acesse o site da TECH4ALL da Huawei: https://www.huawei.com/en/tech4all

