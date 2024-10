Huawei Autriche célèbre les cinq ans du projet TECH4ALL en faveur de la conservation de la nature lors du Forum sur la biodiversité

VIENNE, 10 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Huawei a organisé cette semaine le Forum des innovations pour la biodiversité pour commémorer le cinquième anniversaire de l'initiative d'inclusion numérique TECH4ALL de Huawei et partager des idées sur la façon dont la technologie révolutionne la protection de la biodiversité.

Media delegates at the TECH4ALL Innovations for Biodiversity Forum

Lancé en 2019 et en accord avec les objectifs de développement durable des Nations unies, TECH4ALL s'appuie sur la technologie et les partenariats pour créer un impact positif dans quatre domaines : l'environnement, l'éducation, la santé et le développement. Dans le domaine de l'environnement, l'initiative TECH4ALL de Huawei a mené des projets de conservation de la nature dans 53 zones protégées avec des partenaires mondiaux et locaux dans des écosystèmes forestiers, marécageux et océaniques dans le monde entier.

« Au cours des cinq dernières années, le programme TECH4ALL de Huawei a démontré comment la technologie peut être une force motrice pour le bien commun, en abordant les défis mondiaux de la protection de l'environnement, de l'éducation et de l'inclusion numérique », a déclaré Harvey Zhang, PDG de Huawei Autriche.

Le Forum sur les innovations pour la biodiversité s'est concentré sur les projets de conservation de la nature de TECH4ALL en Europe, y compris les résultats de la surveillance de la biodiversité dans l'écosystème des zones humides autour du lac Neusiedl en Autriche.

La qualité des habitats de roselières dans cet écosystème est en déclin, ce qui a un impact négatif sur les espèces d'amphibiens, de mammifères et d'oiseaux. Depuis 2021, les dispositifs de surveillance audio ont recueilli plus de 2 millions de fichiers audio individuels de 69 espèces d'oiseaux.

Ce vaste ensemble de données contribuera à l'élaboration d'un plan de gestion de la conservation de l'écosystème, comprenant la gestion des incendies contrôlés afin de rajeunir les roselières vieillissantes et renforcer la biodiversité globale en comprenant les préférences en matière d'habitat des différentes espèces étudiées.

« La récolte des roseaux a été pratiquement inexistante au cours des dernières décennies, ce qui a eu un impact négatif sur l'état des roselières. L'étude a cherché à déterminer si les incendies ciblés pouvaient avoir un effet similaire à celui de la récolte. Pour ce faire, des zones présentant des conditions d'âge différentes dues aux incendies ont fait l'objet d'une étude comparative », explique Christian Schulze, du département de recherche sur la biodiversité de l'université de Vienne. « Les recherches ont montré que les roselières les plus anciennes abritent la plus grande diversité d'espèces d'oiseaux. Cependant, l'analyse des espèces individuelles montre également que les incendies contrôlés de roseaux ont des aspects positifs. »

Le forum a exploré un projet de surveillance TECH4ALL similaire en Pologne afin de dresser un tableau plus complet de la biodiversité dans l'écosystème du parc national de Białowieża, également dans le but de développer des mesures de conservation ciblées.

La startup grecque PROBOTEK a présenté une solution de prévention des incendies de forêt qui utilise des capteurs, des drones, l'IA et la 5G pour détecter et transmettre des images vidéo en temps réel des risques d'incendie, qui sont en augmentation dans certaines parties de l'Europe en raison du changement climatique et de la hausse des températures. Le projet est conçu pour permettre une intervention d'urgence dans les « 15 minutes en or » suivant la détection d'un feu de forêt, pour informer les habitants des itinéraires d'évacuation et pour planifier les itinéraires des camions de pompiers et des ambulances.

Le forum s'est également penché sur le succès d'un système de filtrage basé sur l'IA conçu pour protéger le saumon sauvage de l'Atlantique en Norvège d'une éventuelle extinction due à l'espèce envahissante du saumon rose. Le projet pilote de 2023 a permis de filtrer avec succès 6 000 saumons envahissants, et on s'attend à ce que cette solution, la première de ce type au monde, pourra être étendue à l'ensemble des systèmes fluviaux norvégiens.

La deuxième journée du forum, la délégation des médias présents a visité le lac Neusiedl pour découvrir comment la solution TECH4ALL fonctionne dans la pratique et l'effet transformateur que les technologies numériques intelligentes peuvent avoir sur la conservation de la nature.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2527491/HW_Austria.jpg