Huawei Austria отмечает 5-летие TECH4ALL Nature Conservation на Форуме по биоразнообразию

ВЕНА, 11 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- На этой неделе компания Huawei провела форум «Инновации для биоразнообразия» (Innovations for Biodiversity Forum), посвященный 5-летнему юбилею инициативы Huawei TECH4ALL по повышению доступности цифровых технологий, чтобы поделиться идеями о том, как технологический прогресс революционизирует защиту биоразнообразия.

Media delegates at the TECH4ALL Innovations for Biodiversity Forum

Инициатива TECH4ALL, запущенная в 2019 году и отвечающая Целям устойчивого развития (ЦУР) ООН, задействует технологии и партнерские отношения для оказания положительного воздействия в четырех областях: окружающая среда, образование, здравоохранение и развитие. В области охраны окружающей среды компания Huawei TECH4ALL вместе с глобальными и местными партнерами реализовала природоохранные проекты в 53 заповедных зонах в лесных, водно-болотных и океанических экосистемах во всем мире.

«За последние пять лет программа Huawei TECH4ALL продемонстрировала, как технологии могут быть движущей силой добра, решая глобальные проблемы в области охраны окружающей среды, образования и повышения цифровой доступности», — сказал Харви Чжан (Harvey Zhang), генеральный директор Huawei Austria.

Форум «Инновации для биоразнообразия» был посвящен природоохранным проектам TECH4ALL в Европе, включая результаты мониторинга биоразнообразия в экосистеме водно-болотных угодий вокруг озера Нойзидль (Neusiedl) в Австрии.

Качество среды обитания камышовых плавней в этой экосистеме снижается, что негативно отражается на видах земноводных, млекопитающих и птиц. С 2021 года с помощью устройств аудиомониторинга было собрано более 2 миллионов отдельных аудиофайлов 69 видов птиц.

Этот обширный массив данных поможет разработать план управления сохранением экосистемы, включая контролируемый пал для омоложения стареющих зарослей камыша и укрепления общего биоразнообразия за счет понимания предпочтений отдельных изученных видов в этой среде обитания.

«В последние десятилетия практически не проводилась уборка камыша, что плохо сказалось на состоянии камышового пояса. В рамках исследования изучалось, может ли целевой выжиг иметь эффект, аналогичный эффекту уборки камыша. Для этого было проведено сравнение участков с различиями в возрасте в результате пожаров, — рассказал д-р Кристиан Шульце (Christian Schulze) с Факультета исследований биоразнообразия Венского университета. — Исследование показало, что старые камышовые заросли являются местом обитания наибольшего разнообразия видов птиц. Однако анализ отдельных видов также свидетельствует о том, что контролируемый пал камыша имеет свои преимущества».

На форуме обсуждался аналогичный проект мониторинга TECH4ALL в Польше для создания более полной картины биоразнообразия в экосистеме Беловежского национального парка (Białowieża National Park), в том числе для разработки целевых мер по охране природы.

Греческий стартап PROBOTEK представил решение для профилактики лесных пожаров на основе применения датчиков, дронов, искусственного интеллекта и 5G, позволяющее обнаруживать и передавать в режиме реального времени видеоматериалы о растущих рисках возникновения пожаров в отдельных частях Европы, обусловленных изменениями климата и повышением температуры. Проект призван обеспечить экстренное реагирование в первые «золотые 15 минут» после обнаружения лесного пожара, оповестить жителей о путях эвакуации и спланировать маршруты для пожарных машин и машин скорой помощи.

На форуме также рассматривался успех системы фильтрации на основе ИИ, призванной защитить дикого атлантического лосося Норвегии от возможного вымирания из-за инвазивных видов горбуши. В ходе пилотного проекта в 2023 году было успешно отфильтровано 6000 особей инвазивного вида, и есть большие надежды, что это решение, первое в мире в своем роде, может быть распространено на все речные системы Норвегии.

На второй день форума делегация представителей СМИ посетила озеро Нойзидль, чтобы узнать, как решение TECH4ALL работает на практике и какой преобразующий эффект могут оказать интеллектуальные цифровые технологии на охрану природы.

Об инициативе TECH4ALL компании Huawei

TECH4ALL является долгосрочной инициативой компании Huawei, направленной на повышение доступности цифровых технологий. Реализуемая благодаря инновационным технологиям и партнерству, инициатива TECH4ALL ставит своей целью содействовать инклюзивности и устойчивому развитию в цифровом мире.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Huawei TECH4ALL по адресу: https://www.huawei.com/en/tech4all

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