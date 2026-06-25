قطاع الشحن يقترب من اعتماد تقنية تمعدن الكربون على متن السفن بعد تأييد المنظمة البحرية الدولية (IMO) لمقترحات شركة .Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd

شنغهاي, 25 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- حصل مقترح تقوده شركة .Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd يقضي باعتبار تمعدن الكربون على متن السفن شكلاً من أشكال التخزين الدائم للكربون على دعم مبدئي من المنظمة البحرية الدولية (IMO). ويتيح هذا التوجه تحويل ثاني أكسيد الكربون (CO 2 ) الذي يتم التقاطه على متن السفن إلى معادن مستقرة يمكن استخدامها في تصنيع مواد البناء.

وقد لقي المقترحان المشتركان، اللذان تقدمت بهما شركة .Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd وشركاؤها خلال الدورة الرابعة والثمانين للجنة حماية البيئة البحرية (MEPC)، ترحيبًا من فريق العمل التابع للمنظمة البحرية الدولية (IMO). وتستند المقترحات إلى إمكانية تحويل ثاني أكسيد الكربون (CO 2 ) الملتقط إلى كربونات مستقرة، مثل كربونات الكالسيوم، من خلال عملية التمعدن. وتُعد هذه العملية وسيلةً دائمة لتخزين الكربون – كما تُنتج أيضًا مواد قابلة للاستخدام في قطاع البناء دون مخاطر تسرب الكربون إلى البيئة.

تعتمد أنظمة احتجاز الكربون وتخزينه على متن السفن (OCCS) التقليدية على التخزين الجيولوجي للكربون، وهو ما يواجه تحديات تتمثل في ارتفاع التكاليف ومحدودية البنية التحتية اللازمة لاستقبال الكربون. توفر تقنية التمعدن بديلاً مجديًا من الناحية التجارية، إذ تحول ثاني أكسيد الكربون (CO 2 ) من عبء مكلف إلى مورد صناعي ذي قيمة اقتصادية.

وقال رئيس فريق احتجاز الكربون وتخزينه على متن السفن (OCCS) في شركة Qiyao: "نعتبر هذا الاهتمام من المنظمة البحرية الدولية (IMO) خطوة مهمة. من خلال استكمال الحلقة المتكاملة التي تبدأ باحتجاز الكربون على متن السفن وتنتهي بتمعدنه على اليابسة، يمكن جعل عمليات محاسبة الكربون أكثر عملية وجاذبية من الناحية الاقتصادية لقطاع الشحن البحري"

ويستعرض أحد المقترحين، المقدم تحت المرجع (MEPC 84/7/18)، الأسس الفنية والبيئية التي تدعم الاعتراف بتمعدن الكربون كخيار يعادل التخزين الدائم للكربون. أما المقترح الآخر المقدم تحت المرجع (MEPC 84/INF.8)، فيستند إلى مشروع تجريبي نفذته شركة Qiyao في ظروف تشغيلية واقعية، ويعرض بيانات متكاملة تغطي كامل سلسلة العمليات، بدءًا من احتجاز ثاني أكسيد الكربون (CO 2 ) على متن السفينة، مرورًا بنقله في حالته السائلة بين السفن، ثم نقله برًا إلى موقع المعالجة النهائي، وانتهاءً بعملية التمعدن. وتُظهر هذه البيانات أن العملية بأكملها قابلة للتتبع والقياس والتحقق بشكلٍ موثوق.

وقد قامت شركة .Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd بالفعل بتركيب نظام متكامل لاحتجاز الكربون وتخزينه على متن السفن (OCCS) على سفينة حاويات بسعة 14,000 وحدة مكافئة لعشرين قدمًا (TEU)، كما نجحت في تنفيذ أول عملية في العالم لنقل ثاني أكسيد الكربون (CO 2 ) السائل من سفينة إلى أخرى تمهيدًا لإخضاعه لعمليات التمعدن على اليابسة. وتتعاون الشركة مع شركاء عالميين لتقديم حلول متكاملة تدعم التحول الأخضر وتحديث قطاع الشحن البحري العالمي بما يتماشى مع أهداف الاستدامة وخفض الانبعاثات.

نبذة عن شركة .Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd

وانطلاقًا من التزامها بدعم "تحديث منظومة الطاقة" و"التحول منخفض الكربون" في قطاع الشحن البحري العالمي، نجحت شركة .Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd في تحقيق إنجازات تقنية مهمة مكّنتها من تطوير منتجاتها الأساسية على نطاق واسع وتحويلها إلى حلول صناعية قابلة للتطبيق التجاري. وتركز أعمال الشركة على خمسة مجالات رئيسية: أنظمة الطاقة التي تعمل بالوقود الأخضر، وحلول كفاءة الطاقة المتكاملة، ومعدات حماية البيئة البحرية، ومنتجات الغاز الطبيعي المسال الأساسية، والأجهزة البحرية الذكية. وتناسب هذه المنتجات الرئيسية مجموعة واسعة من السفن العابرة للمحيطات، بالإضافة إلى أنواع السفن المتخصصة ذات المتطلبات التشغيلية الخاصة.