Skibsfarten kommer et skridt nærmere mineralisering af kulstof om bord, efter at IMO har godkendt forslagene fra Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd.

SHANGHAI, 25. juni 2026 /PRNewswire/ -- Et forslag, der er fremsat af Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd., om at betragte kulstofmineralisering om bord som permanent lagring, har fået principiel opbakning fra Den Internationale Søfartsorganisation (IMO), hvilket gør det muligt at omdanne opsamlet CO₂ til stabile mineraler, der kan anvendes som byggematerialer.

De to fælles forslag, som blev fremsat af Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd. og dets partnere under MEPC 84, blev positivt modtaget af IMO's arbejdsgruppe. I forslagene fremføres det, at opsamlet CO₂ gennem mineralisering kan omdannes til stabile karbonater, såsom calciumkarbonat – en permanent lagringsform, der samtidig producerer anvendelige byggematerialer uden kulstoflækage.

Konventionelle OCCS-systemer er baseret på geologisk lagring, som er forbundet med høje omkostninger og en begrænset modtagelsesinfrastruktur. Mineralisering udgør et kommercielt bæredygtigt alternativ, der forvandler CO₂ fra en kostbar byrde til en værdifuld industriel ressource.

"Vi betragter denne opmærksomhed fra IMO som et vigtigt skridt. "At lukke kredsløbet fra opsamling om bord på skibet til mineralisering på land kan gøre kulstofregnskabet mere praktisk og økonomisk attraktivt for branchen,« sagde lederen af Qiyaos OCCS-team.

Et forslag (MEPC 84/7/18) redegør for de tekniske og miljømæssige argumenter for, at mineralisering kan sidestilles med permanent lagring. Det andet dokument (MEPC 84/INF.8) bygger på Qiyaos praktiske demonstrationsprojekt, hvor der fremlægges data for hele kæden – fra opsamling om bord, overførsel af flydende CO₂ fra skib til skib, landtransport til den endelige mineralisering – hvilket beviser, at processen er sporbar, kvantificerbar og verificerbar.

Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd. har allerede installeret et fuldt udbygget OCCS-system ombord på et 14.000 TEU-containerskib og gennemført verdens første skib-til-skib-overførsel af flydende CO₂ til mineralisering på land. Virksomheden indgår samarbejde med globale partnere for at levere integrerede løsninger til en grøn modernisering og omstilling af den globale skibsfart.

Om Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd.

Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd., der har sat sig for at fremme den globale skibsfarts »energiopgradering" og "omstilling til lavt CO₂-udslip", har opnået gennembrud inden for nøgleteknologier for at muliggøre en storstilet og industriel udvikling af kerneprodukter. Virksomheden fokuserer på fem områder: Anlæg til grøn energi, integrerede løsninger til energieffektivitet, udstyr til beskyttelse af havmiljøet, kerneprodukter inden for LNG og intelligente maritime enheder. Disse nøgleprodukter er velegnede til forskellige havgående skibe og specielle skibstyper.