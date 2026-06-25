Skipsfarten kommer et skritt nærmere karbonmineralisering om bord etter godkjente forslag fra IMO for Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd.

SHANGHAI, 25. juni 2026 /PRNewswire/ -- Et forslag ledet av Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd. om å anse karbonmineralisering om bord som permanent lagring har mottatt innledende støtte fra International Maritime Organization (IMO), slik at fanget CO 2 kan omdannes til stabile mineraler for byggematerialer.

De to forslagene, presentert av Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd. og deres partnere under MEPC 84, ble omfavnet av IMOs arbeidsgruppe. Forslagene hevder at fanget CO 2 kan omdannes til stabile karbonater som kalsiumkarbonat via mineralisering – en permanent lagring som også resulterer i brukbare byggematerialer uten karbonlekkasje.

Tradisjonell OCCS er avhengig av geologisk lagring, som står overfor høye kostnader og begrenset mottaksinfrastruktur. Mineralisering tilbyr et kommersielt levedyktig alternativ som omgjør CO 2 til en verdifull industriressurs fra en kostbar byrde.

«Vi ser på denne annerkjennelsen fra IMO som et viktig trinn. Å lukke løkken fra fangst ombord til mineralisering på land kan gjøre karbonregnskap mer praktisk og økonomisk attraktivt for bransjen» sa lederen av Qiyaos OCCS-team.

Et forslag (MEPC 84/7/18) beskriver det tekniske og miljømessige tilfellet for mineralisering som tilsvarer permanent sekvestrering. Det andre forslaget (MEPC 84/INF.8) bygger på Qiyaos reelle demonstrasjonsprosjekt, hvor data offentliggjøres for hele kjeden av fangst ombord, overføring av flytende CO 2 fra skip til skip, landtransport til endelig mineralisering, som viser at prosessen er sporbar, kvantitativ og verifiserbar.

Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd. har allerede montert et OCCS-system i full skala ombord på et containerskip med 14 000 TEU, og har gjennomført verdens første skip-til-skip-overføring av flytende CO 2 for mineralisering på land. Selskapet går sammen med globale partnere for å levere integrerte løsninger for det grønne skiftet og overgang av global frakt.

Om Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd.

Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd. er forpliktet til å fremme den globale skipsfartens «energioppgradering» og «overgang til lavkarbon», og har presentert banebrytende nøkkelteknologier for å oppnå industriell utvikling av kjerneprodukter i stor skala. Dens virksomhet fokuserer på fem områder: Grønne brenselkraftsystemer, integrerte løsninger for energieffektivisering, miljøvernutstyr for sjøfart, essensielle LNG-produkter og smarte sjøfartøy. Disse sentrale produktene er egnet for ulike havfartøy og spesielle skipstyper.