IMO、Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd.の提案を承認し、海運業界は船上での炭素鉱化処理の実現に一歩接近

上海、2026年6月25日 /PRNewswire/ -- Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd.が主導する、船上での炭素鉱化処理を恒久的な貯蔵手段として扱う提案が、国際海事機関（IMO）から原則的な支持を得ました。これにより、回収した CO₂を安定した鉱物に転換し、建築資材として活用する道が開かれました。

Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd.とそのパートナー企業がMEPC 84において提出した2件の共同提案は、IMOの作業部会から歓迎されました。これらの提案では、回収されたCO 2 は、鉱化処理を通じて炭酸カルシウムなどの安定した炭酸塩に変換できると主張しています。これは恒久的な貯蔵方法であると同時に、炭素の漏洩を引き起こすことなく、利用可能な建設資材も生み出すものです。

従来のOCCSは地中貯留に依存していますが、これには高コストや受け入れインフラの不足といった課題があります。鉱化処理は商業的に実現可能な代替手段となり、CO 2 を負担コストの対象から価値ある産業資源へと転換します。

「私たちは、IMOのこの注目を重要な一歩であると捉えています。船上での回収から陸上での鉱化処理に至る一連のプロセスを完結させることで、炭素会計は業界にとってより実用的かつ経済的に魅力的なものになります」と、QiyaoのOCCSチーム責任者は述べました。

1件目の提案（MEPC 84/7/18）では、鉱化処理が恒久的な隔離と同等であるという技術的および環境的な根拠が詳述されています。もう1件の提案（MEPC 84/INF.8）は、Qiyaoの実地実証プロジェクトに基づいており、船上での回収から、船舶間での液体CO 2 移送、陸上輸送、そして最終的な鉱化処理に至るまでの全工程のデータを公開し、このプロセスが追跡可能、定量化可能、かつ検証可能であることを立証しています。

Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd.は、すでに14,000 TEUのコンテナ船に本格的なOCCSシステムを搭載し、陸上での鉱化処理を目的とした液体CO 2 の船対船移送を世界で初めて完了させました。同社は、世界の海運業界のグリーン・アップグレードと移行に向けた統合ソリューションを提供するため、グローバルなパートナーと連携しています。

Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd.について

Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd.は、世界の海運業界における「エネルギー・アップグレード」と「低炭素への移行」の推進に尽力しており、主要技術を突破して中核製品の大規模かつ産業的な開発を実現しました。同社の事業は以下の5つの分野に重点を置いています：グリーン燃料動力システム、統合型エネルギー効率化ソリューション、船舶用環境保護機器、主力LNG製品、およびスマート船舶用デバイス。これらの主力製品は、さまざまな外洋航行船や特殊船種に適しています。

SOURCE Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd.