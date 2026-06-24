Le secteur maritime se rapproche de la minéralisation du carbone à bord, l'OMI ayant approuvé les propositions de Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd.

SHANGHAI, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- Une proposition menée par Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd. visant à considérer la minéralisation du carbone à bord des navires comme un stockage permanent a reçu le soutien de principe de l'Organisation maritime internationale (OMI), permettant ainsi de transformer le CO 2 capturé en minéraux stables destinés à servir de matériaux de construction.

Les deux propositions conjointes, présentées par Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd. et ses partenaires lors de la 84e session du MEPC, ont été accueillies favorablement par le groupe de travail de l'OMI. Ces propositions soutiennent que le CO 2 capturé peut être transformé en carbonates stables, tels que le carbonate de calcium, par minéralisation – un stockage permanent qui permet également de produire des matériaux de construction utilisables sans fuite de carbone.

Le système OCCS classique repose sur le stockage géologique, qui se heurte à des coûts élevés et à des infrastructures de réception limitées. La minéralisation offre une alternative viable sur le plan commercial, transformant le CO 2 , qui constituait auparavant un fardeau coûteux, en une ressource industrielle précieuse.

« Nous considérons cette initiative de l'OMI comme une avancée importante. Boucler la boucle, depuis le captage à bord des navires jusqu'à la minéralisation à terre, peut rendre la comptabilisation du carbone plus pratique et plus intéressante sur le plan économique pour le secteur », a déclaré le responsable de l'équipe OCCS de Qiyao.

Une proposition (MEPC 84/7/18) expose en détail les arguments techniques et environnementaux selon lesquels la minéralisation équivaut à un piégeage permanent. L'autre document (MEPC 84/INF.8) s'appuie sur le projet de démonstration en conditions réelles mené par Qiyao, qui présente l'ensemble des données tout au long de la chaîne, depuis la capture à bord jusqu'au transfert de CO 2 entre navires, en passant par le transport terrestre et la minéralisation finale, démontrant ainsi que le processus est traçable, quantifiable et vérifiable.

La société Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd. a déjà installé un système OCCS à grande échelle à bord d'un porte-conteneurs de 14 000 EVP et a réalisé le premier transfert au monde de CO 2 liquide d'un navire à un autre en vue de sa minéralisation à terre. L'entreprise s'associe à des partenaires internationaux afin de proposer des solutions intégrées visant à rendre le transport maritime mondial plus respectueux de l'environnement et à favoriser sa transition écologique.

À propos de Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd.

Soucieuse de faire progresser la « modernisation énergétique » et la « transition vers une économie à faibles émissions de carbone » du transport maritime mondial, la société Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd. a réalisé des percées technologiques décisives qui lui ont permis d'assurer le développement à grande échelle et l'industrialisation de ses produits phares. Ses activités s'articulent autour de cinq domaines : Systèmes d'alimentation en carburant vert, solutions intégrées d'efficacité énergétique, équipements de protection de l'environnement marin, produit phare dans le domaine du GNL et dispositif marin intelligent. Ces produits phares conviennent à divers navires de haute mer et à des types de navires spécifiques.