해운업계, IMO의 상하이 치야오 테크놀로지 그룹 제안 지지로 선상 탄소 광물화에 한 걸음 더 다가서

상하이 2026년 6월 25일 /PRNewswire/ -- 상하이 치야오 테크놀로지 그룹(Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd.)이 주도하는 선상 탄소 광물화의 영구 저장 인정 제안이 국제해사기구(International Maritime Organization, IMO)에게 원칙적 지지를 받았다. 이에 따라 포집된 CO2를 건설 자재용 안정 광물로 전환할 수 있는 길이 열리게 됐다.

상하이 치야오 테크놀로지 그룹과 파트너들이 MEPC 84 기간 중 제출한 공동 제안 두 건은 IMO 작업반에게 환영을 받았다. 이 두 제안은 포집된 CO2가 광물화를 통해 탄산칼슘과 같은 안정적인 탄산염으로 전환될 수 있으며, 이는 탄소 누출 없이 사용 가능한 건설 자재도 생산하는 영구 저장 방식이라고 설명한다.

기존 OCCS는 지질 저장에 의존하는데, 이는 높은 비용과 제한적인 수용 인프라라는 문제에 직면해 있다. 광물화는 CO2를 비용 부담이 큰 물질에서 가치 있는 산업 자원으로 전환하는 상업적으로 실현 가능한 대안이 되고 있다.

치야오 OCCS 팀 책임자는 "우리는 IMO의 이러한 관심을 중요한 진전으로 보고 있다"며 "선박 내 포집부터 육상 광물화까지 순환 고리를 완성하면 탄소 회계를 업계에 더 실용적이고 경제성 좋게 만들 수 있다"고 말했다.

한 제안서(MEPC 84/7/18)에는 광물화가 영구 격리와 동등하다는 기술적•환경적 근거가 상세히 설명돼 있다. 다른 제안서(MEPC 84/INF.8)에는 치야오의 실제 실증 프로젝트를 바탕으로 선상 포집, 선박 간 액화 CO2 이송, 최종 광물화 지점까지의 육상 운송에 이르는 전 과정 데이터가 공개돼 이 공정이 추적 가능하고 정량화 가능하며 검증 가능하다는 점이 입증돼 있다.

상하이 치야오 테크놀로지 그룹은 이미 1만 4000TEU급 컨테이너선에 실규모 OCCS 시스템을 장착했으며, 육상 광물화를 위한 세계 최초의 선박 간 액화 CO2 이송을 완료했다. 회사는 글로벌 파트너들과 협력해 글로벌 해운의 친환경 고도화와 전환을 위한 통합 솔루션을 제시하고 있다.

상하이 치야오 테크놀로지 그룹 소개

글로벌 해운의 '에너지 고도화'와 '저탄소 전환' 추진을 주력으로 하는 상하이 치야오 테크놀로지 그룹은 핵심 기술을 돌파해 핵심 제품의 대규모 산업화를 실현했다. 회사의 사업은 친환경 연료 동력 시스템, 통합 에너지 효율 솔루션, 선박 환경보호 장비, 핵심 LNG 제품, 스마트 선박 장치, 이렇게 5개 분야에 집중돼 있다. 이들 핵심 제품은 다양한 원양 선박과 특수 선종에 적합하다.

SOURCE Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd.