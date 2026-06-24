Die Schifffahrt rückt der Mineralisierung von Kohlenstoff an Bord einen Schritt näher, da die IMO die Vorschläge der Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd. befürwortet

SHANGHAI, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Ein von der Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd. vorangetriebener Vorschlag, die Kohlenstoffmineralisierung an Bord als dauerhafte Speichermöglichkeit zu nutzen, hat die grundsätzliche Unterstützung der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) erhalten, wodurch abgefangenes CO 2 in stabile Mineralien für Baumaterialien umgewandelt werden kann.

Die beiden gemeinsamen Vorschläge, die von der Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd. und ihren Partnern während der MEPC 84 eingereicht wurden, wurden von der Arbeitsgruppe der IMO positiv aufgenommen. In den Vorschlägen wird argumentiert, dass abgeschiedenes CO 2 durch Mineralisierung in stabile Karbonate wie Kalziumkarbonat umgewandelt werden kann – eine dauerhafte Speicherung, bei der zudem verwertbare Baustoffe ohne CO₂-Verlagerung entstehen.

Herkömmliche OCCS-Verfahren basieren auf der geologischen Speicherung, die jedoch mit hohen Kosten und einer begrenzten Aufnahmeinfrastruktur verbunden ist. Die Mineralisierung bietet eine wirtschaftlich tragfähige Alternative, durch die CO 2 von einer kostspieligen Belastung in eine wertvolle industrielle Ressource verwandelt wird.

„Wir betrachten diese Aufmerksamkeit seitens der IMO als einen wichtigen Schritt. „Durch die Schließung des Kreislaufs von der Abscheidung an Bord bis zur Mineralisierung an Land kann die Kohlenstoffbilanzierung für die Branche praktischer und wirtschaftlich attraktiver werden", sagte der Leiter des OCCS-Teams von Qiyao.

Ein Vorschlag (MEPC 84/7/18) erläutert die technischen und ökologischen Argumente dafür, dass die Mineralisierung einer dauerhaften Sequestrierung gleichwertig ist. Das andere Dokument (MEPC 84/INF.8) stützt sich auf das praxisnahe Demonstrationsprojekt von Qiyao und legt Daten über die gesamte Kette offen – von der Erfassung an Bord über den Transfer von flüssigem CO 2 von Schiff zu Schiff bis hin zum Landtransport und der abschließenden Mineralisierung –, wodurch nachgewiesen wird, dass der Prozess rückverfolgbar, quantifizierbar und überprüfbar ist.

Die Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd. hat bereits ein OCCS-System in voller Größe an Bord eines 14.000-TEU-Containerschiffs installiert und die weltweit erste Schiff-zu-Schiff-Übertragung von flüssigem CO 2 zur Mineralisierung an Land durchgeführt. Das Unternehmen arbeitet mit globalen Partnern zusammen, um integrierte Lösungen für die ökologische Modernisierung und den ökologischen Wandel der weltweiten Schifffahrt bereitzustellen.

Über die Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd.

Die Shanghai Qiyao Technology Group Co., Ltd. hat sich der Förderung der „Energieumstellung" und der „Umstellung auf kohlenstoffarme Technologien" in der globalen Schifffahrt verschrieben und Durchbrüche bei Schlüsseltechnologien erzielt, um die groß angelegte und industrielle Entwicklung ihrer Kernprodukte voranzutreiben. Das Unternehmen konzentriert sich auf fünf Geschäftsbereiche: Antriebssysteme mit umweltfreundlichen Kraftstoffen, integrierte Lösungen zur Energieeffizienz, Ausrüstung zum Schutz der Meeresumwelt, Kernprodukt im Bereich LNG und intelligente Schiffsgeräte. Diese Schlüsselprodukte eignen sich für verschiedene Hochseeschiffe und Spezialschiffstypen.