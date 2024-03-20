قفزة Bybit الأحدث: تداول P2P للعملات المشفرة بصفر رسوم على المعاملات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 مارس 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت Bybit، وهي ثالث أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول، رسميًا تعريفة رسوم صفرية لمنصة تداول P2P الخاصة بها. تقضي هذه السياسة على الرسوم لكل من المشترين والبائعين، فاتحة المجال لتوفيرات أكثر وتعظيمات للأرباح للمتداولين على مستوى العالم.

Bybit’s Latest Leap: P2P Crypto Trading with Zero Transaction Fees

بينما تقوم الشركات المنافسة بسحب رسوم على هذه الخدمة، ينطبق نهج Bybit الجذاب صفري الرسوم على جميع أزواج العملات التقليدية على منصة الـ P2P، داعيًا المتداولين للمشاركة في المعاملات دون تكلفة. سواء كانوا آخذين، يستجيبون لإعلانات موجودة، أو صناع، يخلقون فرص تداول جديدة، تضمن Bybit ألا تثبط ممارساتهم المالية بالرسوم الخاصة بالمعاملات.

تعزز Bybit التزامها بالأمان ورضا العملاء مع سجل مكافحة احتيال هائل يمتلك نسبة منع 99.99%. تعطي المنصة الأولوية للأمان من خلال التعديل الدقيق المستمر للنظام، وتدابير السيطرة على المخاطر الصارمة، والدعم على مدار الساعة، مما يعزز بيئة تداول موثوقة لمجتمعها العالمي.

الواجهة سهلة الاستخدام لـ Bybit على منصات الهواتف والويب تقدم راحة شراء وبيع العملات المشفرة مع أكثر من 570 طريقة دفع وأكثر من 60 عملة محلية. تم تصميم عملية التداول المكونة من ثلاث خطوات لتحقيق الكفاءة.

منصة الـ P2P في Bybit مبنية على أسس الشفافية والثقة المشتركة. المتداولين مرحب بهم في مجتمع نابض بالحياة حيث تُقدر الآراء ويتم إجراء كل معاملة بوضوح وعدالة.

#Bybit / #TheCryptoArk

معلومات عن Bybit

Bybit هي إحدى أكبر ثلاث بورصات للعملات الرقمية من حيث الحجم، إذ تضم 20 مليون مستخدم، وقد تم تأسيسها في عام 2018. وهي توفر منصة احترافية، حيث يمكن لمستثمري ومتداولي العملات الرقمية العثور على محرك مطابقة فائق السرعة وخدمة عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ودعم مجتمعي متعدد اللغات. تعتز Bybit بشراكتها الأبطال من الصانعين والسائقين في Formula One: فريق Oracle Red Bull Racing.

لمزيد من التفاصيل حول Bybit، تُرجى زيارة Bybit Press.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بـ: [email protected]

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