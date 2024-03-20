Bybit'in Son Atılımı: Sıfır İşlem Ücretiyle P2P Kripto Ticareti

DUBAI, BAE, 20 Mart 2024 /PRNewswire/ -- Hacim bakımından dünyanın üçüncü büyük kripto borsası olan Bybit, eşler arası (P2P) ticaret platformu için resmi olarak sıfır ücret yapısını uygulamaya koydu. Bu politika, hem alıcılar hem de satıcılar için ücretleri ortadan kaldırır, daha fazla tasarruf sağlar ve dünya çapındaki yatırımcılar için karları en üst düzeye çıkarır.

Bybit’s Latest Leap: P2P Crypto Trading with Zero Transaction Fees

Rakipler bu hizmet için ücret alırken, Bybit'in çekici sıfır ücret yaklaşımı, P2P platformundaki tüm fiyat işlem çiftleri için geçerli olup, tüccarları hiçbir maliyet olmadan işlemlere katılmaya davet ediyor. İster mevcut reklamlara cevap veren alıcılar, ister yeni ticaret fırsatları yaratan yaratıcılar olsun, Bybit, mali arayışlarının işlem giderleri nedeniyle sekteye uğramamasını sağlar.

Bybit, güvenliğe ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığını %99,99'luk müthiş bir dolandırıcılıkla mücadele sicili ile güçlendiriyor. Platform, sürekli sistem ince ayarı, sıkı risk kontrol önlemleri ve 24 saat destek yoluyla güvenliğe öncelik vererek küresel topluluğu için güvenilir bir ticaret ortamını teşvik ediyor.

Bybit'in hem mobil hem de web platformlarındaki kullanıcı dostu arayüzü, 570'in üzerinde ödeme yöntemi ve 60'ın üzerinde yerel para birimiyle kripto para alım satım kolaylığı sunuyor. Üç aşamalı ticaret süreci verimlilik için tasarlanmıştır.

Bybit'in P2P platformu şeffaflık ve kolektif güven temelleri üzerine inşa edilmiştir. Yatırımcılar, görüşlere değer verilen ve her işlemin netlik ve adaletle yürütüldüğü canlı bir topluluğa davet edilir.

#Bybit / #TheCryptoArk

Bybit Hakkında

Bybit, 2018 yılında kurulmuştur ve 20 milyon kullanıcısıyla hacim olarak en büyük üç kripto para borsasından biridir. Kripto yatırımcılarının ve alım satımcılarının ultra hızlı bir eşleştirme motoru, 7/24 müşteri hizmeti ve birçok dilde topluluk desteği bulabileceği profesyonel bir platform sunar. Bybit, en son Formula 1 serisinde markalar ve pilotlar şampiyonu olan Oracle Red Bull Racing takımının gururlu bir ortağıdır.

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