La dernière nouveauté de Bybit : le trading de cryptomonnaies P2P sans frais de transaction

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 20 mars 2024 /PRNewswire/ -- Bybit , la troisième plus grande bourse de cryptomonnaies au monde en termes de volume, a officiellement mis en place une structure sans frais pour sa plateforme de trading peer-to-peer (P2P). Cette politique élimine les frais pour les acheteurs et les vendeurs, ce qui permet aux traders du monde entier de réaliser des économies plus importantes et de maximiser les profits.

Alors que les concurrents facturent ce service, l'approche sans frais attrayante de Bybit s'applique à toutes les paires de trading en monnaie fiduciaires sur la plateforme P2P, invitant ainsi les traders à effectuer des transactions sans frais. Qu'ils soient takers, répondant à des annonces existantes, ou makers, créant de nouvelles opportunités commerciales, Bybit s'assure que leurs activités financières ne sont pas freinées par les dépenses transactionnelles.

Bybit renforce son engagement en faveur de la sécurité et de la satisfaction de ses clients en affichant un excellent taux de lutte contre la fraude de 99,99 %. La plateforme accorde la priorité à la sécurité grâce à un ajustement continu du système, à des mesures de contrôle des risques strictes et à un soutien 24 heures sur 24, favorisant ainsi un environnement de trading fiable pour sa communauté mondiale.

L'interface conviviale de Bybit sur les plateformes mobiles et web permet d'acheter et de vendre des cryptomonnaies avec plus de 570 méthodes de paiement et plus de 60 devises locales. Le processus de trading en trois étapes est conçu pour être efficace.

La plateforme P2P de Bybit repose sur la transparence et la confiance collective. Les traders sont accueillis dans une communauté dynamique où les opinions sont valorisées et où chaque transaction est menée avec clarté et équité.

À propos de Bybit

Bybit est l'un des trois premiers échanges cryptographiques au monde en termes de volume avec 20 millions d'utilisateurs depuis sa création en 2018. Cette plateforme offre aux investisseurs et aux traders en cryptomonnaies un moteur d'appariement ultrarapide, un service clientèle disponible 24 h/24 et 7 j/7, ainsi qu'un support communautaire multilingue. Bybit est fière d'être partenaire de l'équipe Oracle Red Bull Racing, championne en titre des constructeurs et des pilotes en Formule 1.

