Kolejny milowy krok Bybit: trading kryptowalutowy P2P bez opłat transakcyjnych

DUBAJ, ZEA, 19 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Bybit, trzecia co do wielkości giełda kryptowalutowa pod względem wolumenu obrotów, oficjalnie wyeliminowała opłaty na swojej platformie tradingowej P2P. W nowym systemie opłaty nie będą pobierane zarówno od kupujących, jak i od sprzedających, dzięki czemu traderzy na całym świecie będą mogli więcej oszczędzić i zmaksymalizować zyski.

Bybit zlikwidowała opłaty dla wszystkich par tradingowych w walucie fiat na platformie P2P, zapraszając traderów do bezkosztowego zawierania transakcji, wyróżniając się tym samym na tle konkurencji, u której za usługę trzeba zapłacić. Bez względu na to, czy traderzy korzystają z istniejących ofert, czy tworzą je sami, w obu przypadkach Bybit dopilnuje, by opłaty transakcyjne nie stawały na drodze do realizacji ich celów finansowych.

Platforma Bybit może poszczycić się imponującym wskaźnikiem eliminacji oszustw finansowych, który wynosi 99,99%, co pokazuje dobitnie, jak bardzo zależy jej na bezpieczeństwie i satysfakcji klienta. Bybit priorytetowo traktuje bezpieczeństwo, czego wyrazem są wprowadzane na bieżąco poprawki w systemie, restrykcyjne środki ograniczania ryzyka oraz całodobowe wsparcie. W rezultacie międzynarodowa społeczność inwestorów otrzymuje godne zaufania środowisko tradingowe.

Przystępny interfejs użytkownika Bybit - na platformach zarówno mobilnych, jak i internetowych - pozwala w wygodny sposób kupować i sprzedawać kryptowaluty przy użyciu ponad 570 metod płatności i przeszło 60 miejscowych walut. Trzyetapowy proces zawierania transakcji opracowano z myślą o wydajności.

Bybit zbudowała swoją platformę P2P na fundamentach transparentności i wzajemnego zaufania. Na traderów czeka tu tętniąca życiem społeczność, w której opinie są w cenie, a każda transakcja przebiega w sposób przejrzysty i uczciwy.

Bybit powstała w 2018 r. i jest trzecią co do wielkości giełdą kryptowalutową pod względem wolumenu obrotów, która skupia 20 mln użytkowników. Jest to profesjonalna platforma, na której traderzy i inwestorzy kryptowalutowi mogą korzystać z ultraszybkiego silnika dopasowującego, całodobowej obsługi klienta oraz wielojęzycznego wsparcia. Bybit jest dumnym partnerem aktualnych mistrzów świata konstruktorów i kierowców Formuły 1 - zespołu Oracle Red Bull Racing.

