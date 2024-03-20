Новый скачок Bybit - торговля криптовалютами P2P с нулевой комиссией за операции

ДУБАЙ, ОАЭ, 20 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, третья по объему торгов криптобиржа в мире, официально внедрила структуру нулевой комиссии для своей одноранговой (P2P) торговой платформы. Эта политика устраняет сборы для покупателей и продавцов, обеспечивая более высокую экономию и максимальное повышение прибыли для трейдеров по всему миру.

Bybit’s Latest Leap: P2P Crypto Trading with Zero Transaction Fees

В то время как конкуренты взимают плату за эту услугу, привлекательный подход Bybit с нулевой комиссией применяется ко всем фиатным торговым парам на платформе P2P, приглашая трейдеров проводить транзакции бесплатно. Будь то покупатели, реагирующие на существующую рекламу или продавцы, создающие новые торговые возможности, Bybit гарантирует, что их финансовые операции не будут уменьшаться из-за транзакционных издержек.

Bybit укрепляет свою приверженность безопасности и удовлетворению потребностей клиентов с внушительным показателем защиты от мошенничества 99,99 %. Приоритетом платформы является обеспечение безопасности за счет непрерывного совершенствования системы, строгих мер по управлению рисками, а также круглосуточной поддержки с целью формирования заслуживающей доверия торговой среды для глобального сообщества.

Удобный пользовательский интерфейс Bybit на мобильных и веб-платформах обеспечивает удобство покупки и продажи криптовалют, предлагая более 570 методов оплаты и более 60 местных валют. Состоящий из трех действий процесс торговли разработан для обеспечения эффективности.

Платформа P2P компании Bybit создана на основе прозрачности и коллективного доверия. Трейдеров приветствует яркое сообщество, в котором ценят мнения других и каждая транзакция проводится прозрачно и справедливо.

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — одна из трех крупнейших по объему сделок криптовалютных бирж с 20 млн пользователей, основанная в 2018 г. Компания предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.

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