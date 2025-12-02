الإعلان عن تأسيس اللجنة الدولية لمعايير الطاقة الحرارية الأرضية في بكين، مع استضافة «سينوبك» لأمانتها الدائمة

بكين، 2 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أُعلن في 26 نوفمبر في بكين عن تأسيس اللجنة الدولية لمعايير الطاقة الحرارية الأرضية ("IGSC") رسميًا، على أن تستضيف مؤسسة البترول والكيماويات الصينية

(HKG: 0386، «سينوبك» ‎Sinopec‎) أمانتها الدائمة، في خطوة تُعد علامة تاريخية بارزة في مسيرة توحيد معايير الطاقة الحرارية الأرضية على مستوى العالم.

International Geothermal Standard Committee Launched in Beijing with Permanent Secretariat at Sinopec

تضم اللجنة، التي أطلقتها الرابطة الدولية للطاقة الحرارية الأرضية،(IGA) 30خبيرًا بارزًا من 15 دولة كأعضاء مؤسِّسين. وستتولى اللجنة قيادة جهود تطوير وتعزيز معايير دولية موحَّدة للطاقة الحرارية الأرضية، وتسريع وتيرة نشر التقنيات ذات الصلة، وضمان نمو متوازن ومستدام لسلسلة صناعة الطاقة الحرارية الأرضية عالميًا.

في هذا السياق، قال السيد نيو شوانوين، نائب الرئيس الأول لشركة «سينوبك»: "بينما يشهد العالم تحولًا عميقًا في مجال الطاقة، تبرز الطاقة الحرارية الأرضية، بما تتميز به من وفرة واستقرار ونظافة وانخفاض في الانبعاثات الكربونية، حجرَ زاويةٍ استراتيجيًا في مزيج الطاقة المستقبلي. إن المعايير الموحَّدة والمتبادَل الاعتراف بها دوليًا هي الأساس لخفض حواجز التعاون الدولي، وتسريع نقل التكنولوجيا، وبناء سلسلة توريد عالمية مرنة للطاقة الحرارية الأرضية". وأضاف: "لن تدخر «سينوبك» جهدًا في دعم اللجنة الدولية لمعايير الطاقة الحرارية الأرضية (IGSC)، وترجمة الإجماع العالمي إلى معايير قابلة للتطبيق تُحدِث أثرًا ملموسًا".

وخلال الاجتماع، اعتمد الأعضاء بالإجماع «إجراءات تطوير المعايير» الخاصة باللجنة الدولية لمعايير الطاقة الحرارية الأرضية (IGSC)، إلى جانب برنامج العمل للفترة 2025–2027. وفي المرحلة المقبلة، ستعمل اللجنة على تطوير نظام شامل لمعايير الطاقة الحرارية الأرضية، على نحوٍ منهجي، يغطي سلسلة الصناعة بأكملها، بما في ذلك استكشاف الموارد وتقييمها، وهندسة المكامن، وعمليات الحفر والإكمال، وتدفئة المناطق، وتوليد الطاقة، والأنظمة الحرارية الأرضية الضحلة، مع التركيز على العمليات والأساليب والمعدات والمواد.

من جانبه، صرّح السيد بيارني بالسون، رئيس الرابطة الدولية للطاقة الحرارية الأرضية (IGA)، قائلًا: "مع اضطلاع الطاقة الحرارية الأرضية بدور متزايد الحيوية في مشهد الطاقة العالمي، تشهد الصناعة زخم نمو غير مسبوق. إن تأسيس اللجنة الدولية لمعايير الطاقة الحرارية الأرضية يحوّل إجماع القطاع الراسخ منذ فترة طويلة إلى عمل عاجل". وتابع قائلًا: "من خلال تجميع الخبرات العالمية بنهج منفتح وشامل، سنقدّم معايير ومبادئ توجيهية دولية موثوقة، بما يرسّخ أساسًا متينًا لتطوير الطاقة الحرارية الأرضية بكفاءة وعلى نطاق واسع، ويُسهم إسهامًا فاعلًا في تحقيق أهداف المناخ العالمية".

تُعد «سينوبك» أكبر مطوِّر ومشغِّل للطاقة الحرارية الأرضية المتوسطة والعميقة في الصين، وهي توفّر حاليًا التدفئة بالطاقة الحرارية الأرضية لمساحة بناء تبلغ 126 مليون متر مربع، مما يحل محل ما يعادل نحو 6.2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. ووضعت «سينوبك» أكثر من %50 من المعايير الوطنية للطاقة الحرارية الأرضية في الصين، كما قادت إعداد أول معيار دولي صادر عن الرابطة الدولية للطاقة الحرارية الأرضية (IGA) في البلاد. كما أُدرِج مشروعها الرائد للتدفئة بالطاقة الحرارية الأرضية «المدينة الخالية من الدخان» في شيونغشيان بمقاطعة خبي، ضمن كتالوج الترويج العالمي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA).

