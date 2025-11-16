سينوبك تُهدي 1,000 كتاب إلى جامعة القاهرة مع إطلاق مبادرة "بيت كتاب طريق الحرير - ركن الكتاب الصيني"

الكتب جسور للتواصل: تعميق التبادل الثقافي الصيني المصري والتعلم المتبادل بين الحضارات

القاهرة، 16 نوفمبر 2025 / PRNewswire /-- قدَّمت شركة الصين للبترول والكيماويات ( HKG: 0386 ، "سينوبك ") 1,000 كتاب تم اختيارها بعناية إلى جامعة القاهرة، وذلك في إطار مبادرة "بيت كتاب طريق الحرير - ركن الكتاب الصيني". وتغطي المجموعة، التي أُعِدَّت بالتعاون بين سينوبك وجامعة القاهرة، مجالات الثقافة الصينية التقليدية، والمالية، والاقتصاد، والإدارة، والتسويق الرقمي، وتعليم اللغة الصينية. ويأتي هذا التسليم بعد أن سلّمت سينوبك كتبًا للجامعة المصرية الصينية في عام 2023، مما يعزز التبادل الثقافي من خلال الأدب.

حضر حفل الإطلاق السيد لو تشون شنغ، الوزير المفوض بالسفارة الصينية في مصر؛ والسيد يو يونغ شنغ، المدير العام لإدارة العلامة التجارية لمجموعة سينوبك؛ والأستاذة الدكتورة نجلاء رأفت، عميدة كلية الآداب بجامعة القاهرة؛ بالإضافة إلى أكثر من 260 من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة القاهرة.

وأكد لو تشون شنغ أن الكتب تسجل الثقافة وتنشرها وتثريها، بينما تحدد الثقافة تطور الحضارة وتدعمها وتدفعها. وقال: "بدون اللقاءات الثقافية والتفاهم المتبادل، لا يمكن أن يكون هناك تعلم متبادل بين الحضارات. إن مشاركة الكتب توفر قناة حيوية للتبادل الثقافي، وترسي أساسًا متينًا للحوار بين الحضارات".

ويمثل هذا الحدث خطوة ملموسة في تعزيز التبادل الحضاري الصيني المصري، وتوطيد الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والمساهمة في بناء مستقبل مشترك للبشرية.

وذكر يو يونغ شنغ أنه بصفتها شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة والكيماويات، تفي سينوبك بمسؤولياتها الاجتماعية بفاعلية من خلال الانخراط العميق في التعاون الدولي عبر التعليم والثقافة وتنمية المجتمع لدعم التقدم الاجتماعي وتحسين جودة الحياة في البلدان المضيفة. ومنذ عام 2019، أطلقت سينوبك مشروع "بيت كتاب طريق الحرير - ركن الكتاب الصيني" في ثماني دول، حيث قدمت ما يزيد عن 12,000 كتاب باللغة الصينية واللغات الأجنبية في المجمل. وأضاف: "نتطلع إلى اغتنام هذا الحدث لتوسيع التعاون مع جامعة القاهرة في إطار الشراكة بين الجامعات والشركات".

ووصفت الأستاذة الدكتورة نجلاء رأفت المبادرة بأنها شراكة حكيمة ومهمة. وقالت: "لم تقدم سينوبك الكتب فحسب، بل أوجدت أيضًا منصة للتبادل الثقافي لكلية الآداب". وأشارت إلى التعاون والصداقة العريقة بين الكلية والشركاء الصينيين، والتي شملت العديد من المشاريع المتعلقة بالصين، معربة عن أملها في أن يكون هذا الحدث نقطة انطلاق لتعاون أوسع في مجالات إضافية، مما يؤكد الروابط الوثيقة بين التبادل الاقتصادي والتعليمي والثقافي.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2823407/Sinopec.jpg

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/960416/5623148/SINOPEC_Logo.jpg