من دبي الأفعال، تستمد STARTRADER معيارها: أن تتحول الطموحات إلى خطوات ملموسة ونتائج تُرى.

من "دبي الأفعال"، تستلهم STARTRADER روحَ المبادرة والتنفيذ، وتجعلها معيارًا تلتزم به في كل ما تقوم به.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 3 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- من الخور بدأت دبي علاقتها بالتجارة؛ حيث كانت الثقة عملةً لا تقل قيمة عن اللؤلؤ والذهب والتوابل، وكانت السمعة أساس كل صفقة قبل أي ورقة أو ضمان. تغيّرت السلع، لكن المبدأ بقي كما هو: أن التجارة تُبنى على الثقة، وتستمر بالالتزام، وتُقاس بما يتحقق على أرض الواقع.

واليوم، تتخذ هذه الروح شكلًا جديدًا. فأصبح المتداولون ينفذون صفقاتهم في أجزاء من الثانية، وأصبح تطبيق واحد يفتح الباب أمام أكثر من 1,000 أداة مالية عالمية.

STARTRADER Launches 'STARTRADER-it,' Its Tribute to 'Dubai-it,' the City's Verb for Turning Ambition into Achievement

تحمل STARTRADER روح "دبي الأفعال" إلى عالم الأسواق المالية، حيث لا تكفي الطموحات وحدها، بل تُقاس الشركات بما تنفذه وتحققه فعليًا.

تترجم STARTRADER هذه الروح إلى خطوات ملموسة، من خلال عملها ضمن أطر تنظيمية في خمس ولايات قضائية، وتوفير تجربة رقمية مؤتمتة لفتح الحسابات، إلى جانب تحقيق نمو سنوي بنسبة 280% في عدد الحسابات الجديدة خلال الربع الأول من عام 2026 وحده.

منذ تأسيسها عام 2019، واصلت STARTRADER نموها بثبات لتصبح وسيطًا عالميًا متعدد الأصول، يعمل ضمن أطر تنظيمية لدى خمس جهات رقابية، هي CMA وASIC وFSCA وFSA وFSC، ويدعمه فريق عالمي يضم ما يقارب 1,000 موظف، وقد حصدت أكثر من 30 جائزة في قطاع التداول.

ويلمس المتداولون أثر ذلك في رحلة أكثر سلاسة؛ إذ تساعد الأتمتة على تبسيط خطوات فتح الحساب، بينما تمنح الأطر التنظيمية والتكنولوجيا والجوائز التي حصدتها STARTRADER مؤشرات إضافية يأخذها المتداولون في الاعتبار عند تقييم الوسيط.

ويتجسّد ذلك في هوية الشركة: نبني على الثقة. نقود مسار النمو.

ومع ترسّخ مكانة دبي كمركز مالي عالمي، لم يعد الوصول إلى الأسواق وحده كافيًا في سوق يزداد تنافسًا بين الوسطاء. فالثقة، وكفاءة التنفيذ، والاستمرارية باتت من العوامل الأساسية التي ينظر إليها المتداولون عند اختيار وسيط يرافقهم على المدى الطويل.

"ما يميّز هذه الفكرة، دبي الأفعال، أنها تحوّل الطموح إلى معيار واضح نلتزم به ونقيس أداءنا عليه. في STARTRADER، يظهر هذا المعيار من خلال العمل ضمن أطر تنظيمية لدى خمس جهات رقابية، وتجربة رقمية مؤتمتة لفتح الحسابات، وزيادة بنسبة 280% في عدد العملاء خلال ربع واحد. ففي دبي، تُقاس الطموحات بما يتحقق على أرض الواقع. وهذا هو المعيار الذي نلتزم به."

بيتر كارستن، الرئيس التنفيذي لشركة STARTRADER

ومن هذا الأساس، تبني STARTRADER مرحلتها المقبلة، لتواصل تقديم المعيار نفسه في التنفيذ والثقة والابتكار مع دخولها أسواقًا جديدة وخدمة مزيد من العملاء.

نبذة عن STARTRADER

شركة STARTRADER هي وسيط عالمي متعدد الأصول، تتيح لعملاء التجزئة والشركاء المؤسسيين الوصول إلى الأسواق العالمية عبر مجموعة من المنصات، بما في ذلك MetaTrader وSTAR-APP وSTAR-COPY.

وتعمل STARTRADER ضمن أطر تنظيمية في خمس ولايات قضائية،تشمل CMA وASIC وFSCA وFSA وFSC، حيث تجمع بين الحوكمة القوية ونهج يضع العميل في صميم التجربة، لخدمة العملاء والشركاء بالتزام واضح بالشفافية والموثوقية والنمو طويل الأمد.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/3001007/STARTRADER_Launches_STARTRADER_it.jpg