STARCARES ने वियतनाम की अगली पीढ़ी के बिज़नेस अग्रणीयों को सशक्त बनाने के लिए B-LEAD 2026 के साथ साझेदारी की

50 विश्वविद्यालयों में 1,500 से अधिक छात्रों का समर्थन करते हुए, यह साझेदारी वास्तविक विश्व की शिक्षा के माध्यम से भविष्य के अग्रणीयों को विकसित करने के लिए STARCARES की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

हो ची मिन्ह सिटी, वियतनाम, 9 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER (पूर्व में STAR Foundation के नाम से प्रसिद्ध) की सामुदायिक प्रभाव वाली पहल STARCARES, ने वियतनाम की अग्रणी मैनेजमेंट ट्रेनी सिमुलेशन प्रतियोगिता B-LEAD 2026 के साथ साझेदारी की है, जो देश की अगली पीढ़ी के बिज़नेस अग्रणीयों को भविष्य को आकार देने के लिए कौशल, आत्मविश्वास और वास्तविक विश्व के अनुभव से लैस करने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।

STARCARES Partners with B-LEAD 2026 to Empower Vietnam's Next Generation of Business Leaders STARCARES Partners with B-LEAD 2026 to Empower Vietnam's Next Generation of Business Leaders STARCARES Partners with B-LEAD 2026 to Empower Vietnam's Next Generation of Business Leaders

यह साझेदारी वियतनाम के भावी अग्रणीयों के विकास के लिए STARCARES की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। B-LEAD 2026 प्रतियोगिता के चार चरणों में 3,000 से अधिक महत्वाकांक्षीअग्रणीयों के समुदाय को शामिल करती है, जिसका समापन 50 से अधिक विश्वविद्यालयों के 1,500 से अधिक छात्रों को व्यावहारिक बिज़नेस अनुभव प्रदान करते हुए लगभग 300 प्रतिभागियों के साथ एक भव्य समापन समारोह में होता है।

B-LEAD 2026 के माध्यम से, STARCARES द्वारा शिक्षण को अनुभव में बदला जा रहा है। यह पहल छात्रों को वास्तविक व्यावसायिक चुनौतियों से निपटने, नेतृत्व और टीम वर्क को मजबूत करने और महत्वाकांक्षा को कार्यवाही में बदलने का आत्मविश्वास विकसित करने का अवसर प्रदान करती है। यह भावी करियर में निवेश के साथ-साथ अपने समुदायों में स्थायी प्रभाव पैदा करने में सक्षम पीढ़ी में निवेश भी है।

"नेतृत्व की शुरुआत तब होती है जब युवाओं को कक्षा से बाहर निकलने और ज्ञान को कार्यवाही में बदलने के लिए सशक्त बनाया जाता है। B-LEAD 2026 के माध्यम से, हमें वियतनाम के भावी अग्रणीयों की क्षमता को उजागर करने और भविष्य को आकार देने वाली यात्रा का समर्थन करने पर गर्व है।"

— Peter Karsten, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, STARTRADER

यह सहयोग वियतनाम में STARCARES की दीर्घकालिक सामुदायिक रणनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। अपने दृष्टिकोण, 'Bringing STAR, Delivering Care,' द्वारा निर्देशित, STARCARES शिक्षा, युवा विकास और स्थायी सामुदायिक प्रभाव को बढ़ावा देने वाली पहलों का विस्तार करता रहता है, जिससे कक्षा के अतिरिक्त भी अवसर उत्पन्न होते हैं।

चूंकि STARCARES पूरे वियतनाम में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है, B-LEAD 2026 जैसी साझेदारियाँ युवाओं को भविष्य का नेतृत्व करने के लिए आवश्यक कौशल, आत्मविश्वास और अवसर प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती हैं।

STARTRADER का परिचय

STARTRADER रिटेल और संस्थागत पार्टनरों को MetaTrader, STAR-APP और STAR-COPY सहित विभिन्न प्लेटफ़ार्मों के माध्यम से वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक वैश्विक मल्टी-एसेट ब्रोकर है।

पांच अधिकारक्षेत्रों (CMA, ASIC, FSCA, FSA, और FSC) में विनियमित, STARTRADER मजबूत संचालन को ग्राहक-प्रथम दृष्टिकोण के साथ जोड़ता है, और पारदर्शिता, विश्वसनीयता तथा दीर्घकालिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ रिटेल ग्राहकों और भागीदारों दोनों के लिए कार्य करता है।