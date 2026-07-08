STARCARES, 베트남 차세대 비즈니스 리더 육성을 위해 B-LEAD 2026과 파트너십 체결

50개 대학 1,500명 이상의 학생을 지원하는 이번 파트너십은 실전 학습을 통해 미래 리더를 양성하겠다는 STARCARES의 장기적인 의지를 보여줍니다.

베트남 호치민시, 2026년 7월 8일 /PRNewswire/ -- 과거 STAR Foundation으로 알려졌던 스타트레이더의 지역사회 공헌 이니셔티브인 STARCARES가 베트남을 대표하는 매니지먼트 트레이니 시뮬레이션 대회인 B-LEAD 2026과 파트너십을 체결했습니다. 이를 통해 국가의 차세대 비즈니스 리더들에게 미래를 이끌어 나갈 역량과 자신감, 그리고 실전 경험을 제공하겠다는 의지를 다시 한번 확인했습니다.

이번 파트너십은 베트남의 미래 리더 육성에 대한 STARCARES의 장기적인 의지를 보여줍니다. B-LEAD 2026은 4단계의 경쟁 과정을 통해 3,000명 이상의 미래 리더 커뮤니티를 형성하며, 최종 결선에는 약 300명의 참가자가 참여하고, 50개 이상의 대학에서 1,500명 이상의 학생들에게 실질적인 비즈니스 경험을 제공합니다.

STARCARES Partners with B-LEAD 2026 to Empower Vietnam's Next Generation of Business Leaders STARCARES Partners with B-LEAD 2026 to Empower Vietnam's Next Generation of Business Leaders STARCARES Partners with B-LEAD 2026 to Empower Vietnam's Next Generation of Business Leaders

B-LEAD 2026을 통해 STARCARES는 학습을 경험으로 전환시키고 있습니다. 이번 이니셔티브는 학생들에게 실제 비즈니스 과제에 도전하고, 리더십과 팀워크를 강화하며, 야망을 행동으로 옮길 수 있는 자신감을 키울 기회를 제공합니다. 이는 단순히 미래의 커리어를 위한 투자가 아니라, 지역사회에 지속적인 영향을 만들어낼 수 있는 세대를 위한 투자입니다.

"리더십은 젊은이들이 교실을 벗어나 지식을 행동으로 전환할 힘을 얻을 때 시작됩니다. B-LEAD 2026을 통해 베트남 미래 리더들의 잠재력을 실현하고 내일을 만들어갈 여정을 지원하게 되어 자랑스럽습니다."

— 피터 카스텐(Peter Karsten), 스타트레이더 최고경영자(CEO)

이번 협력은 베트남에서 STARCARES의 장기적인 지역사회 전략에서도 중요한 이정표를 의미합니다. "STAR의 가치를 전하고, 돌봄을 실천하다(Bringing STAR, Delivering Care)"라는 비전 아래, STARCARES는 교육, 청소년 개발, 지속가능한 지역사회 영향을 촉진하는 이니셔티브를 지속적으로 확대하며, 교실을 넘어서는 기회를 만들어가고 있습니다.

STARCARES가 베트남 내 입지를 강화해감에 따라, B-LEAD 2026과 같은 파트너십은 청년들이 미래를 이끌어갈 역량과 자신감, 기회를 갖출 수 있도록 지원하겠다는 의지를 더욱 공고히 하고 있습니다.

스타트레이더 소개

스타트레이더는 MetaTrader, STAR-APP, STAR-COPY 등 다양한 플랫폼을 통해 리테일 및 기관 파트너들이 글로벌 시장에 접근할 수 있도록 지원하는 글로벌 멀티에셋 브로커입니다.

CMA, ASIC, FSCA, FSA, FSC 등 5개 관할 지역에서 규제를 받고 있는 스타트레이더는 강력한 거버넌스와 고객 중심 접근 방식을 결합하여, 투명성과 신뢰성, 그리고 장기적인 성장에 대한 의지를 바탕으로 리테일 고객과 파트너 모두에게 서비스를 제공하고 있습니다.

SOURCE STARTRADER