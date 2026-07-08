STARCARES đồng hành cùng B-LEAD 2026, thúc đẩy phát triển thế hệ lãnh đạo trẻ Việt Nam

Đồng hành cùng hơn 1.500 sinh viên đến từ 50 trường đại học, sự hợp tác này khẳng định cam kết dài hạn của STARCARES trong việc nuôi dưỡng thế hệ lãnh đạo tương lai thông qua những cơ hội học hỏi và trải nghiệm thực tiễn.

Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 8 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- STARCARES (tiền thân là STAR Foundation) - Tổ chức hoạt động vì cộng đồng trực thuộc STARTRADER chính thức trở thành đối tác đồng hành của B-LEAD 2026 – Vietnam Young Business Leader, cuộc thi mô phỏng Management Trainee do Business & English Club từ Đại Học Ngoại Thương Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức.

STARCARES Partners with B-LEAD 2026 to Empower Vietnam's Next Generation of Business Leaders STARCARES Partners with B-LEAD 2026 to Empower Vietnam's Next Generation of Business Leaders STARCARES Partners with B-LEAD 2026 to Empower Vietnam's Next Generation of Business Leaders

Sự đồng hành này đánh dấu cam kết dài hạn của STARCARES trong hành trình ươm mầm thế hệ lãnh đạo tương lai của Việt Nam. B-LEAD 2026 đã quy tụ hơn 3.000 sinh viên trên cả nước, mang đến cơ hội học hỏi và trải nghiệm thực tiễn cho hơn 1.500 bạn trẻ đến từ hơn 50 trường đại học, với gần 300 thí sinh xuất sắc góp mặt tại Vòng Chung kết.

Thông qua B-LEAD 2026, STARCARES mong muốn thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức trên giảng đường và thực tiễn doanh nghiệp. Chương trình mang đến cho sinh viên cơ hội trực tiếp giải quyết các bài toán kinh doanh, rèn luyện tư duy lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm và bản lĩnh ra quyết định trong môi trường thực tế. Đây không chỉ là sự đầu tư cho hành trình phát triển của mỗi cá nhân, mà còn là cam kết dài hạn trong việc ươm mầm một thế hệ lãnh đạo trẻ có năng lực, trách nhiệm và khả năng tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

"Năng lực lãnh đạo được hình thành khi người trẻ được trao cơ hội vượt ra ngoài giảng đường và biến kiến thức thành hành động. Thông qua B-LEAD 2026, chúng tôi tự hào được đồng hành trong việc khơi mở tiềm năng của thế hệ lãnh đạo tương lai Việt Nam và hỗ trợ hành trình phát triển của những người sẽ góp phần kiến tạo tương lai."

— Peter Karsten, Giám đốc điều hành (CEO) STARTRADER

Sự hợp tác này cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển cộng đồng dài hạn của STARCARES tại Việt Nam. Với định hướng "Bringing STAR. Delivering Care", STARCARES không ngừng mở rộng các dự án hướng đến giáo dục, phát triển thế hệ trẻ và tạo ra những giá trị bền vững cho cộng đồng, mang đến những cơ hội học tập và phát triển vượt ra ngoài khuôn khổ giảng đường.

Trong quá trình mở rộng dấu ấn tại Việt Nam, những chương trình hợp tác như B-LEAD 2026 tiếp tục khẳng định cam kết của STARCARES trong việc đồng hành cùng người trẻ, trang bị cho họ kỹ năng, sự tự tin và những cơ hội cần thiết để trở thành thế hệ lãnh đạo của tương lai.

Về STARTRADER

STARTRADER là nhà môi giới đa tài sản toàn cầu, mang đến cho khách hàng cá nhân và đối tác tổ chức khả năng tiếp cận các thị trường tài chính quốc tế thông qua nhiều nền tảng giao dịch, bao gồm MetaTrader, STAR-APP và STAR-COPY.

Được cấp phép và quản lý bởi các cơ quan quản lý tài chính tại 5 khu vực pháp lý (CMA, ASIC, FSCA, FSA và FSC), STARTRADER kết hợp nền tảng quản trị vững chắc với định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm, cam kết mang đến sự minh bạch, tin cậy và tăng trưởng bền vững cho cả khách hàng cá nhân lẫn các đối tác.

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