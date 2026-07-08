STARCARES、B-LEAD 2026と提携し、ベトナムの次世代ビジネスリーダー育成を支援

50以上の大学に在籍する1,500名超の学生を支援する本提携は、実践的な学びを通じて未来のリーダーを育成するという、STARCARESの長期的なコミットメントを示すものです。

ベトナム・ホーチミン市, 2026年7月8日 /PRNewswire/ -- STARTRADERのコミュニティ支援イニシアチブであり、旧STAR Foundationとして知られるSTARCARESは、ベトナムを代表するマネジメントトレーニー型シミュレーションコンテスト「B-LEAD 2026」と提携しました。本提携により、STARCARESは、ベトナムの次世代ビジネスリーダーが未来を切り開くために必要なスキル、自信、そして実践的な経験を身につけられるよう支援する姿勢を一層強化します。

今回の提携は、ベトナムの未来を担うリーダー育成に向けたSTARCARESの長期的な取り組みを示すものです。B-LEAD 2026には、4つの競技ステージを通じて3,000名を超えるリーダー志望の学生が参加し、最終的には約300名がグランドファイナルに進出します。また、50以上の大学から1,500名を超える学生に対し、実践的なビジネス経験を提供します。

STARCARES Partners with B-LEAD 2026 to Empower Vietnam's Next Generation of Business Leaders STARCARES Partners with B-LEAD 2026 to Empower Vietnam's Next Generation of Business Leaders STARCARES Partners with B-LEAD 2026 to Empower Vietnam's Next Generation of Business Leaders

B-LEAD 2026を通じて、STARCARESは学びを実践へとつなげています。本取り組みは、学生が実際のビジネス課題に取り組み、リーダーシップやチームワークを磨き、自らの目標を行動へ移すための自信を育む機会を提供します。これは将来のキャリアへの投資にとどまらず、地域社会に持続的な価値を生み出すことができる世代への投資でもあります。

「リーダーシップは、若者が教室の外へ踏み出し、知識を行動へと変える機会を得たときに始まります。B-LEAD 2026を通じて、ベトナムの未来を担うリーダーたちの可能性を引き出し、明日を形づくるその歩みを支援できることを誇りに思います。」

ピーター・カーステン（STARTRADER CEO）

今回の協業は、ベトナムにおけるSTARCARESの長期的なコミュニティ戦略においても重要な節目となります。「Bringing STAR, Delivering Care（STARの価値を社会へ届け、支援を形に）」というビジョンのもと、STARCARESは教育、若者の成長、そして持続可能なコミュニティへの貢献を促進する取り組みを拡大し続けています。これにより、教室の枠を超えた機会を創出しています。

STARCARESがベトナム全土での活動を強化するなか、B-LEAD 2026のようなパートナーシップは、未来を担う若者に必要なスキル、自信、機会を提供し、次世代のリーダーとして成長できるよう支援するという同団体のコミットメントをさらに確かなものにしています。

STARTRADERについて

STARTRADERは、個人および機関投資家のパートナーに対し、MetaTrader、STAR-APP、STAR-COPYを含む各種プラットフォームを通じて、グローバル市場へのアクセスを提供する世界的なマルチアセットブローカーです。

CMA、ASIC、FSCA、FSA、FSCの5つの管轄区域で規制を受けるSTARTRADERは、強固なガバナンスと顧客第一のアプローチを融合し、透明性、信頼性、長期的な成長へのコミットメントをもって、個人のお客様およびパートナーにサービスを提供しています。

SOURCE STARTRADER