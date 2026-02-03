KHUFU'S IN ÄGYPTEN ALS NO.1 BEI MIDDLE EAST & NORTH AFRICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026 AUSGEZEICHNET

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, 3. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Khufu's in Giza, Ägypten, wurde im Rahmen der fünften Ausgabe der Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants 2026 zur No.1 der Region gekürt, die von S.Pellegrino & Acqua Panna präsentierte Preisverleihung fand im Emirates Palace Mandarin Oriental in Abu Dhabi statt. Die Liste 2026 vereint Restaurants aus 14 Städten der Region, darunter Marrakesch, Beirut, Doha, Casablanca und Amman. Insgesamt sind in diesem Jahr 16 Neuzugänge erstmals im Ranking vertreten.

Khufu’s in Giza, Egypt, takes the No.1 spot in Middle East & North Africa’s 50 Best Restaurants 2026, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna

Die vollständige Liste (1-50) kann hier heruntergeladen werden.

Gegründet aus einem tiefen Respekt für das kulinarische Erbe Ägyptens heraus, zelebriert Khufu's die Aromen des Niltals in einer raffinierten modernen Interpretation. In unmittelbarer Nähe der Großen Pyramiden gelegen, verbindet das Restaurant zeitgenössische ägyptische Gastronomie mit einem der ikonischsten Orte der Welt. Auf den weiteren Plätzen folgen drei Restaurants aus Dubai: Kinoya (No.2), Trèsind Studio (No.3) und Orfali Bros (No.4). Letzteres hatte in den vergangenen drei Jahren jeweils die Position No.1 inne. Beihouse in Beirut (No.5) komplettiert die Top 5 und erhält zudem den Highest New Entry Award.

Unter den Gewinnern der Special Awards sicherte sich Reif Kushiyaki Cairo (No.20) den Highest Climber Award, nachdem das Restaurant um 27 Plätze nach oben geklettert ist. Sara Aqel von Dara Dining by Sara Aqel (No.30) wird zu MENA's Best Female Chef, gesponsert von Elle & Vire Professionnel, ernannt, während Omar und Wassim Orfali den MENA's Best Pastry Chef Award, gesponsert von Valrhona, mit nach Hause nehmen. Salam Dakkak von Sufret Maryam (No.7) und Bait Maryam gewinnt den Sevenrooms Icon Award. Himanshu Saini vom Trèsind Studio (No.3) gewinnt den Estrella Damm 0.0% Chefs' Choice Award und Farmers (No.49) erhält den Sustainable Restaurant Award, gesponsert von illy.

Drei Gewinner der Special Awards wurden außerdem bereits vor der Preisverleihung bekannt gegeben. Muna Haddad, Founder von Baraka Destinations, erhielt den Champions of Change Award für ihren gemeinschaftsorientierten Ansatz im Gastgewerbe sowie im Tourismus in Jordanien. La Grande Table Marocaine (No.19) at Royal Mansour Marrakech gewann den Art of Hospitality Award, der die Hingabe des Restaurants an Moroccan Fine Dining würdigt. Dubais Middle Child erhielt den One To Watch Award für sein Potenzial, in künftige Listen von MENA's 50 Best Restaurants aufgenommen zu werden.

Die Rangliste wird von der MENA's 50 Best Restaurants Academy erstellt, einem Gremium aus 250 unabhängigen Expert:innen aus der gesamten Region. Weitere Einzelheiten sind hier zu finden.

Medienkontakt:

Deeksha Bantwal, PRCO Group

[email protected]

Medienzentrum: https://mediacentre.theworlds50best.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2876236/50_Best.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2872087/50_Best.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2863684/50_Best_Logo.jpg