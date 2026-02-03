KHUFU'S EN ÉGYPTE EST ÉLU NO.1 DANS LA LISTE « MIDDLE EAST & NORTH AFRICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026 »

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 3 février 2026 /PRNewswire/ -- Le restaurant Khufu's à Giza, en Égypte, a été couronné « The Best Restaurant in the Middle East & North Africa 2026 » (Meilleur restaurant du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord de l'année 2026), prix sponsorisé par S.Pellegrino et Acqua Panna, à l'issue de la cérémonie de remise des prix de la cinquième édition de l'évènement « Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants 2026 » qui s'est déroulée à l'Emirates Palace Mandarin Oriental d'Abu Dhabi. La liste comprend des restaurants de 14 villes de la région, dont Marrakech, Beyrouth, Doha, Casablanca et Amman, avec 16 nouveaux restaurants faisant leur entrée cette année.

Fondé sur un profond respect de l'héritage culinaire égyptien, Khufu's célèbre les saveurs de la vallée du Nil à travers une interprétation moderne et raffinée. Situé à l'ombre des Grandes Pyramides, il invite à vivre une expérience culinaire alliant la gastronomie égyptienne contemporaine à l'un des sites les plus emblématiques au monde.

Trois restaurants de Dubaï suivent dans la liste, à savoir Kinoya (No.2), Trèsind Studio (No.3) et Orfali Bros (No.4); ce dernier ayant été No. 1 pendant trois années consécutives. Beihouse de Beirut (No.5) complète le top 5 et remporte le « Highest New Entry Award » (Prix de la nouvelle entrée ayant grimpé le plus rapidement dans le classement).

Parmi les lauréats des prix spéciaux, Reif Kushiyaki Cairo (No.20) remporte le « Highest Climber Award » (Prix du meilleur grimpeur) après avoir gagné 27 places. Sara Aqel de Dara Dining by Sara Aqel (No.30) a été nommée « MENA's Best Female Chef » (Meilleure femme chef de la région MENA), sponsorisé par Elle & Vire Professionnel, tandis qu'Omar et Wassim Orfali ont remporté le prix « MENA's Best Pastry Chef Award » (Prix du meilleur chef pâtissier de la région MENA) sponsorisé par Valrhona. Salam Dakkak de Sufret Maryam (No.7) et Bait Maryam a remporté le « Sevenrooms Icon Award ». Himanshu Saini de Trèsind Studio (No.3) a remporté le « Estrella Damm 0.0% Chefs' Choice Award », tandis que Farmers (No.49) a reçu le « Sustainable Restaurant Award » (Prix du restaurant durable), sponsorisé par illy.

Trois lauréats de prix spéciaux ont également été annoncés avant la cérémonie de remise des prix. Muna Haddad, fondatrice de Baraka Destinations, a reçu le prix « Champions of Change Award » (Prix du champion du changement) pour son approche communautaire de l'hôtellerie et du tourisme en Jordanie. La Grande Table Marocaine (No.19) du Royal Mansour Marrakech a remporté l'« Art of Hospitality Award » (Prix de l'art de l'hospitalité), récompensant son engagement en faveur de la gastronomie marocaine. Middle Child de Dubaï s'est vu décerner le prix « One To Watch Award » (Prix du lieu à surveiller de près) pour son potentiel à figurer dans les futures listes des « MENA's 50 Best Restaurants ».

La liste a été établie par la MENA's 50 Best Restaurants Academy, composée de 250 experts indépendants de la région. Vous trouverez plus de détails ici.

