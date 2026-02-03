이집트의 KHUFU'S, MIDDLE EAST & NORTH AFRICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026에서 NO.1 선정

아부다비, 아랍에미리트, 2026년 2월 3일 /PRNewswire/ -- 이집트 기자(Giza)에 위치한 Khufu's가 아부다비 에미리트 팰리스 만다린 오리엔탈(Emirates Palace Mandarin Oriental) 에서 열린 제5회 Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants 2026 시상식에서 산펠리그리노와 아쿠아 파나(S.Pellegrino & Acqua Panna)가 후원하는 The Best Restaurant in the Middle East & North Africa 2026로 선정됐다. 이번 리스트에는 마라케시, 베이루트, 도하, 카사블랑카, 암만을 포함한 중동•북아프리카 지역 14개 도시의 레스토랑이 이름을 올렸으며, 이 가운데 16곳은 올해 새롭게 순위에 진입했다.

전체 1–50위 리스트는 여기에서 확인할 수 있다.

Khufu’s in Giza, Egypt, takes the No.1 spot in Middle East & North Africa’s 50 Best Restaurants 2026, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna

이집트 요리 유산에 대한 깊은 존중을 바탕으로 설립된 Khufu's는 나일강 유역의 풍미를 세련된 현대적 해석으로 풀어낸다. 대피라미드(Great Pyramids)의 장엄한 풍경을 배경으로, 세계에서 가장 상징적인 장소 중 하나에서 현대 이집트 미식과 결합된 특별한 다이닝 경험을 선사한다.

두바이에 기반을 둔 레스토랑 3곳이 그 뒤를 이었다. Kinoya (No.2), Trèsind Studio (No.3), Orfali Bros (No.4)가 그 주인공이며, Orfali Bros는 앞서 3년 연속 No.1을 유지한 바 있다. 베이루트의 Beihouse (No.5)는 상위 5위권을 완성함과 동시에 Highest New Entry Award를 수상했다.

특별상 수상자 가운데 Reif Kushiyaki Cairo (No.20)는 27계단 상승하며 Highest Climber Award를 차지했다. Dara Dining by Sara Aqel (No.30)의 Sara Aqel은 Elle & Vire Professionnel이 후원하는 MENA's Best Female Chef로 선정됐으며, Omar와 Wassim Orfali는 Valrhona가 후원하는 MENA's Best Pastry Chef Award를 수상했다. Sufret Maryam (No.7)과 Bait Maryam의 Salam Dakkak은 Sevenrooms Icon Award를 수상했고, Trèsind Studio (No.3)의 Himanshu Saini는 Estrella Damm 0.0% Chefs' Choice Award를 수상했다. 또한 Farmers (No.49)는 illy가 후원하는 Sustainable Restaurant Award를 받았다.

시상식에 앞서 3개의 특별상도 발표됐다. Baraka Destinations 설립자인 Muna Haddad는 요르단에서 지역 사회 중심의 환대 및 관광 접근 방식을 인정받아 Champions of Change Award를 수상했다. Royal Mansour Marrakech에 위치한 La Grande Table Marocaine (No.19)는 모로코 파인다이닝에 대한 헌신을 인정받아 Art of Hospitality Award를 받았다. 두바이의 Middle Child는 향후 MENA's 50 Best Restaurants 리스트 진입 가능성을 인정받아 One To Watch Award를 수상했다.

이 리스트는 중동•북아프리카 전역의 독립 전문가 250명으로 구성된 MENA's 50 Best Restaurants Academy가 투표로 선정한다. 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있다.

