El Foro de Minerales del Futuro presenta un programa de tres días para su quinta edición más importante

RIAD, Arabia Saudita, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Foro de Minerales del Futuro (FMF), convocado por el Ministerio de Industria y Recursos Minerales, presentó hoy el programa completo de tres días para su quinta y más importante edición, bajo el lema "El amanecer de una causa global". El foro se celebrará en Riad del 13 al 15 de enero de 2026 y reunirá a más de 500 líderes de gobiernos, organizaciones multilaterales y el ámbito académico para definir el futuro de los minerales.

Future Minerals Forum Unveils Three-Day Program for Its 5th Largest Edition

El FMF 2026 reunirá a los responsables de la toma de decisiones en torno a la ambición compartida de impulsar el desarrollo responsable de los minerales y crear nuevas oportunidades económicas en los países proveedores y clientes. El programa combina un diálogo político de alto nivel con sesiones prácticas sobre inversión e innovación, diseñadas para acelerar el progreso en todo el ecosistema minero mundial.

Entre los aspectos más destacados del programa se incluyen:

Quinta edición de la mayor Mesa Redonda Ministerial sobre minerales del mundo, con más de 100 representantes gubernamentales, más de 70 organizaciones internacionales y los principales directores ejecutivos del sector.

sobre minerales del mundo, con más de 100 representantes gubernamentales, más de 70 organizaciones internacionales y los principales directores ejecutivos del sector. El informe "Estado del Sector", en colaboración con McKinsey , presentará el primer Informe del Barómetro del Futuro de los Minerales, que analiza las tendencias del sector, la opinión de los líderes, la reputación de la industria, entre otros aspectos.

, presentará el primer Informe del Barómetro del Futuro de los Minerales, que analiza las tendencias del sector, la opinión de los líderes, la reputación de la industria, entre otros aspectos. Sesiones inaugurales de "Viaje de Inversión en Minerales" a puerta cerrada para inversores nuevos y existentes.

a puerta cerrada para inversores nuevos y existentes. El primer "Acceso a la Financiación", en colaboración con BMO , conectará a inversores institucionales y empresas familiares con compañías mineras internacionales que buscan capital para su crecimiento.

, conectará a inversores institucionales y empresas familiares con compañías mineras internacionales que buscan capital para su crecimiento. Talleres inaugurales de MinGen: un taller dinámico para jóvenes profesionales, mujeres en la minería y para el desarrollo de redes de liderazgo.

La Mesa Redonda Ministerial, una reunión de alto nivel liderada por el gobierno, será el evento principal del FMF26, sentando las bases para las discusiones y actividades posteriores. "Esta plataforma dinámica y orientada al impacto es una de las razones clave por las que gobiernos y consejeros delegados recurren constantemente al FMF", afirmó Ali Al-Mutairi, director ejecutivo del FMF.

El primer día se celebrará una Exposición Internacional y sesiones interactivas de intercambio de conocimientos, durante las cuales líderes de la industria presentarán perspectivas sobre el panorama mundial del suministro de minerales. Los días dos y tres se llevarán a cabo Mesas Redondas de Liderazgo, incluyendo una serie de Mesas Redondas de Liderazgo Regionales para África, Latinoamérica y Asia Central, centradas en las oportunidades de comercio e inversión hacia y desde las regiones proveedoras emergentes.

Entre los líderes mundiales que han confirmado su participación se encuentran Dominic Barton, presidente de Rio Tinto; Bob Wilt, consejero delegado de Maaden; Gustavo Pimenta, consejero delegado de Vale; Catherine Raw, directora de desarrollo de BHP; y ejecutivos de otras organizaciones de primer nivel.

El FMF 2026 continúa consolidando la posición de Riad como centro mundial de encuentro para el diálogo, la inversión y la innovación en el sector minero, con miras a un futuro minero más sostenible y equitativo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2829129/The_Future_Minerals_Forum.jpg