「未來礦產論壇」公佈歷來規模最大的第五屆的三天議程

議程重點包括：

第 五屆全球最大型 部長級圓桌會議 ：將有超過 100 位政府代表、70 多個國際組織及頂尖行業行政總裁參與。

：將有超過 100 位政府代表、70 多個國際組織及頂尖行業行政總裁參與。 行業現狀 ：與 McKinsey 合作，將拆解首份《未來礦產晴雨表報告》，追蹤行業趨勢、領袖情緒及行業聲譽等指標。

合作，將拆解首份《未來礦產晴雨表報告》，追蹤行業趨勢、領袖情緒及行業聲譽等指標。 首辦「礦產投資之旅」 ：專為新舊投資者而設的閉門會議。

：專為新舊投資者而設的閉門會議。 首辦「融資門戶」：與 BMO 合作 ，將連接機構投資者及家族企業與尋求增長資本的國際礦業公司。

，將連接機構投資者及家族企業與尋求增長資本的國際礦業公司。 首辦 MinGen 工作坊：專為年輕專才、礦業界女性及領袖建立人脈而設的互動工作坊。

由政府主導的高級別會議——部長級圓桌會議將作為 FMF26 的重頭戲，為隨後的討論及活動揭開序幕。FMF 執行董事 Ali Al-Mutairi 表示：「這個充滿活力且以影響力為導向的平台，是政府及行政總裁們持續重返 FMF 的關鍵原因之一。」

論壇第一天將舉辦國際展覽及互動知識交流環節，行業領袖將分享對全球礦產供應前景的見解。第二及第三天將舉行領袖圓桌會議，包括一系列針對非洲、拉丁美洲及中亞的「區域領袖圓桌會議」，聚焦新興供應地區的貿易及投資機遇。

已確認發言的全球領袖包括：Rio Tinto 主席 Dominic Barton、Maaden 行政總裁 Bob Wilt、Vale 行政總裁 Gustavo Pimenta、BHP 首席發展總監 Catherine Raw 以及其他頂尖機構的高層。

FMF 2026 繼續鞏固利雅得作為礦產對話、投資及創新的全球匯聚樞紐地位——邁向更可持續及公平的礦產未來。

