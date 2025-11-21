「未來礦產論壇」公佈歷來規模最大的第五屆的三天議程

新聞提供者The Future Minerals Forum
沙地阿拉伯利雅得2025年11月22日 /美通社/ -- 由沙地工業和礦產資源部召集的「未來礦產論壇」( FMF) 今日公佈其第五屆、亦是歷來規模最大一屆的完整三天議程，主題定為「全球事業的黎明」。論壇將於 2026 年 1 月 13 日至 15 日在利雅得舉行，匯聚超過 500 位來自各國政府、多邊組織及學術界的領袖，共同塑造礦產行業的未來。
FMF 2026 將團結決策者圍繞共同抱負，推動負責任的礦產開發，並為供應國及客戶國創造新的經濟機遇。議程結合高層政策對話與實用的投資及創新環節，旨在加速全球礦產生態系統的進程。
議程重點包括：
- 第五屆全球最大型部長級圓桌會議：將有超過 100 位政府代表、70 多個國際組織及頂尖行業行政總裁參與。
- 行業現狀 ：與 McKinsey 合作，將拆解首份《未來礦產晴雨表報告》，追蹤行業趨勢、領袖情緒及行業聲譽等指標。
- 首辦「礦產投資之旅」：專為新舊投資者而設的閉門會議。
- 首辦「融資門戶」：與 BMO 合作，將連接機構投資者及家族企業與尋求增長資本的國際礦業公司。
- 首辦 MinGen 工作坊：專為年輕專才、礦業界女性及領袖建立人脈而設的互動工作坊。
由政府主導的高級別會議——部長級圓桌會議將作為 FMF26 的重頭戲，為隨後的討論及活動揭開序幕。FMF 執行董事 Ali Al-Mutairi 表示：「這個充滿活力且以影響力為導向的平台，是政府及行政總裁們持續重返 FMF 的關鍵原因之一。」
論壇第一天將舉辦國際展覽及互動知識交流環節，行業領袖將分享對全球礦產供應前景的見解。第二及第三天將舉行領袖圓桌會議，包括一系列針對非洲、拉丁美洲及中亞的「區域領袖圓桌會議」，聚焦新興供應地區的貿易及投資機遇。
已確認發言的全球領袖包括：Rio Tinto 主席 Dominic Barton、Maaden 行政總裁 Bob Wilt、Vale 行政總裁 Gustavo Pimenta、BHP 首席發展總監 Catherine Raw 以及其他頂尖機構的高層。
FMF 2026 繼續鞏固利雅得作為礦產對話、投資及創新的全球匯聚樞紐地位——邁向更可持續及公平的礦產未來。
