Future Minerals Forum stellt dreitägiges Programm für seine 5. größte Ausgabe vor

RIYADH, Saudi-Arabien, 21. November 2025 /PRNewswire/ -- Das Future Minerals Forum (FMF), das vom Ministerium für Industrie und Bodenschätze einberufen wurde, gab heute das vollständige dreitägige Programm für seine fünfte und größte Ausgabe bekannt, die unter dem Motto „Dawn of a Global Cause" steht. Das Forum findet vom 13. bis 15. Januar 2026 in Riad statt und versammelt über 500 Führungskräfte aus Regierungen, multilateralen Organisationen und der Wissenschaft, um die Zukunft der Mineralien zu gestalten.

Das FMF 2026 wird Entscheidungsträger mit dem gemeinsamen Ziel zusammenbringen, die verantwortungsvolle Erschließung von Mineralien voranzutreiben und neue wirtschaftliche Möglichkeiten in den Liefer- und Abnehmerländern zu schaffen. Das Programm kombiniert einen hochrangigen politischen Dialog mit praktischen Investitions- und Innovationssitzungen, die darauf abzielen, den Fortschritt im globalen Ökosystem der Mineralien zu beschleunigen.

Zu den Highlights des Programms gehören:

5 th edition of the world's largest Ministerial Roundtable on minerals, with over 100 government representatives, more than 70 international organizations, and top industry CEOs.

on minerals, with over 100 government representatives, more than 70 international organizations, and top industry CEOs. State of the Sector, in Zusammenarbeit mit McKinsey, wird den ersten Future Minerals Barometer Report vorstellen, der Trends in der Branche, die Stimmung unter den Führungskräften, den Ruf der Branche und andere Themen behandelt.

wird den ersten Future Minerals Barometer Report vorstellen, der Trends in der Branche, die Stimmung unter den Führungskräften, den Ruf der Branche und andere Themen behandelt. Inaugural Mineral Investment Journey für neue und bestehende Investoren unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

für neue und bestehende Investoren unter Ausschluss der Öffentlichkeit. In Zusammenarbeit mit BMO wird institutionelle Investoren und Familienunternehmen mit internationalen Bergbauunternehmen zusammenbringen, die Wachstumskapital suchen.

institutionelle Investoren und Familienunternehmen mit internationalen Bergbauunternehmen zusammenbringen, die Wachstumskapital suchen. Erste MinGen-Workshops, ein dynamischer Workshop für junge Fachkräfte, Frauen im Bergbau und Networking für Führungskräfte.

Der runde Tisch auf Ministerebene, ein hochrangiges Treffen unter Leitung der Regierungen, wird den Auftakt zum FMF26 bilden und den Weg für die nachfolgenden Diskussionen und Aktivitäten ebnen. „Diese dynamische und wirkungsorientierte Plattform ist einer der Hauptgründe, warum Regierungen und CEOs immer wieder zur FMF zurückkehren", sagte Ali Al-Mutairi, FMF-Exekutivdirektor.

Am ersten Tag finden eine internationale Ausstellung und interaktive Wissensaustausch-Sitzungen statt, bei denen führende Vertreter der Branche Einblicke in die globalen Aussichten für die Mineralienversorgung geben werden. An den Tagen zwei und drei wird Rundtischgespräche für Führungskräfte veranstalten, einschließlich einer Reihe von regionalen Rundtischgesprächen für Afrika, Lateinamerika und Zentralasien, die sich auf die Möglichkeiten für Handel und Investitionen in und aus aufstrebenden Lieferregionen konzentrieren.

Zu den weltweit führenden Persönlichkeiten, die als Redner bestätigt wurden, gehören Dominic Barton, Chairman, Rio Tinto; Bob Wilt, CEO, Maaden; Gustavo Pimenta, CEO, Vale; Catherine Raw, Chief Development Officer, BHP, sowie Führungskräfte anderer hochrangiger Unternehmen.

Mit dem FMF 2026 wird die Position Riads als globaler Treffpunkt für den Dialog über Mineralien, Investitionen und Innovationen weiter gefestigt - für eine nachhaltigere und gerechtere Zukunft der Mineralien.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2829129/The_Future_Minerals_Forum.jpg