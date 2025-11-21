RIYADH, Arabie Saoudite, 21 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le Future Minerals Forum (FMF), organisé par le ministère de l'Industrie et des Ressources minérales, a dévoilé aujourd'hui le programme complet des trois jours de sa cinquième et plus grande édition, sur le thème « Dawn of a Global Cause » (Aube d'une cause mondiale). Le Forum se tiendra à Riyad du 13 au 15 janvier 2026 et réunira plus de 500 dirigeants de gouvernements, d'organisations multilatérales et d'universités pour façonner l'avenir des minéraux.

Le Forum des minéraux du futur dévoile un programme de trois jours pour sa cinquième édition la plus importante

Le FMF 2026 rassemblera les décideurs autour d'une ambition commune, celle de faire progresser le développement minéral responsable et de créer de nouvelles opportunités économiques dans les pays fournisseurs et clients. Le programme combine un dialogue politique de haut niveau avec des sessions pratiques d'investissement et d'innovation conçues pour accélérer les progrès dans l'ensemble de l'écosystème minéral mondial.

Les points forts du programme sont les suivants :

5 e édition de la plus grande table ronde ministérielle sur les minéraux, avec plus de 100 représentants de gouvernements, plus de 70 organisations internationales et des PDG de l'industrie.

sur les minéraux, avec plus de 100 représentants de gouvernements, plus de 70 organisations internationales et des PDG de l'industrie. État du secteur, en partenariat avec McKinsey, analysera le rapport inaugural du baromètre des minéraux du futur, qui suit les tendances du secteur, le sentiment des dirigeants, la réputation de l'industrie, etc.

analysera le rapport inaugural du baromètre des minéraux du futur, qui suit les tendances du secteur, le sentiment des dirigeants, la réputation de l'industrie, etc. Inauguration du voyage d'investissement minéral sessions dédiées, à huis clos, pour les investisseurs nouveaux et existants.

sessions dédiées, à huis clos, pour les investisseurs nouveaux et existants. Inauguration de la passerelle de financement, en partenariat avec BMO, mettra en relation des investisseurs institutionnels et des entreprises familiales avec des sociétés minières internationales à la recherche de capital de croissance.

mettra en relation des investisseurs institutionnels et des entreprises familiales avec des sociétés minières internationales à la recherche de capital de croissance. Ateliers MinGen inauguraux, un atelier dynamique pour les jeunes professionnels, les femmes dans l'industrie minière et les réseaux de leadership.

La table ronde ministérielle, une réunion de haut niveau dirigée par les gouvernements, constituera le point d'orgue du FMF26 et ouvrira la voie aux discussions et activités qui suivront. « Cette plateforme dynamique et axée sur l'impact est l'une des principales raisons pour lesquelles les gouvernements et les chefs d'entreprise reviennent régulièrement à la FMF », a déclaré Ali Al-Mutairi, directeur exécutif de la FMF.

La première journée sera consacrée à une exposition internationale et à des sessions interactives d'échange de connaissances , au cours desquelles les leaders de l'industrie présenteront les perspectives de l'approvisionnement mondial en minerais. Les deuxième et troisième jours, accueillera des tables rondes sur le leadership, notamment une série de tables rondes régionales sur le leadership pour l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie centrale, axées sur les possibilités de commerce et d'investissement à destination et en provenance des régions fournisseurs émergentes.

Parmi les leaders mondiaux dont l'intervention a été confirmée, citons Dominic Barton, président de Rio Tinto ; Bob Wilt, PDG de Maaden ; Gustavo Pimenta, PDG de Vale ; Catherine Raw, directrice du développement de BHP ; ainsi que des cadres d'autres organisations de premier plan.

Le FMF 2026 continue de consolider la position de Riyad en tant que centre de rassemblement mondial pour les dialogues sur les minéraux, les investissements et l'innovation, en vue d'un avenir minéral plus durable et plus équitable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2829129/The_Future_Minerals_Forum.jpg