Future Minerals Forum presenta un programa de tres días para su quinta edición más grande

RIAD, Arabia Saudita, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Future Minerals Forum (FMF), convocado por el Ministerio de Industria y Recursos Minerales, dio a conocer hoy el programa completo de tres días para su quinta y edición más grande , con el tema "El amanecer de una causa global". El Foro tendrá lugar en Riad del 13 al 15 de enero de 2026 y reunirá a más de 500 líderes de gobiernos, organizaciones multilaterales y el mundo académico para dar forma al futuro de los minerales.

FMF 2026 reunirá a los tomadores de decisiones en torno a una ambición compartida para avanzar en el desarrollo mineral responsable y crear nuevas oportunidades económicas en las naciones proveedoras y clientes. El programa combina el diálogo político de alto nivel con sesiones prácticas de inversión e innovación diseñadas para acelerar el progreso en todo el ecosistema mundial de minerales.

Los aspectos más destacados del programa incluyen:

5 ª edición de la Mesa Redonda Ministerial más grande del mundo sobre minerales, con más de 100 representantes gubernamentales, más de 70 organizaciones internacionales y los principales directores ejecutivos de la industria.

más grande del mundo sobre minerales, con más de 100 representantes gubernamentales, más de 70 organizaciones internacionales y los principales directores ejecutivos de la industria. State of the Sector, en asociación con McKinsey, desempaquetará el informe inaugural Future Minerals Barometer Report, rastreando las tendencias del sector, el sentimiento de liderazgo, la reputación de la industria y otros.

desempaquetará el informe inaugural Future Minerals Barometer Report, rastreando las tendencias del sector, el sentimiento de liderazgo, la reputación de la industria y otros. Inaugural Mineral Investment Journey sesiones dedicadas a puerta cerrada para inversores nuevos y existentes.

sesiones dedicadas a puerta cerrada para inversores nuevos y existentes. Inaugural Gateway to Funding, en asociación con BMO, conectará a inversores institucionales y empresas familiares con empresas mineras internacionales que buscan capital de crecimiento.

conectará a inversores institucionales y empresas familiares con empresas mineras internacionales que buscan capital de crecimiento. Inaugural MinGen Workshops, un taller dinámico para jóvenes profesionales, mujeres en la minería y redes de liderazgo.

La Mesa Redonda Ministerial, una reunión de alto nivel dirigida por el gobierno, encabezará el FMF26 y preparará el escenario para los debates y las actividades posteriores. "Esta plataforma dinámica y basada en el impacto es una de las principales razones por las que los gobiernos y los directores ejecutivos regresan constantemente a la FMF", dijo Ali Al-Mutairi, Director Ejecutivo de la FMF.

El primer día será el anfitrión de una Exposición Internacional y sesiones interactivas de Intercambio de Conocimientos, durante las cuales los líderes de la industria presentarán información sobre las perspectivas mundiales del suministro de minerales. Los días dos y tres albergarán mesas redondas de liderazgo, que incluyen una serie de mesas redondas de liderazgo regional para África, América Latina y Asia Central, centradas en las oportunidades de comercio e inversión hacia y desde las regiones de proveedores emergentes.

Entre los líderes mundiales confirmados para hablar se encuentran Dominic Barton, presidente de Rio Tinto; Bob Wilt, director ejecutivo de Maaden; Gustavo Pimenta, director ejecutivo de Vale; Catherine Raw, directora de desarrollo de BHP; y ejecutivos de otras organizaciones de primer nivel.

El FMF 2026 continúa consolidando la posición de Riad como centro de reunión mundial para los diálogos, la inversión y la innovación en minerales, hacia un futuro de minerales más sostenible y equitativo.

