Future Minerals Forum presenta un programa de tres días para su quinta edición más grande
Noticias proporcionadas porThe Future Minerals Forum
21 nov, 2025, 07:00 GMT
RIAD, Arabia Saudita, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Future Minerals Forum (FMF), convocado por el Ministerio de Industria y Recursos Minerales, dio a conocer hoy el programa completo de tres días para su quinta y edición más grande , con el tema "El amanecer de una causa global". El Foro tendrá lugar en Riad del 13 al 15 de enero de 2026 y reunirá a más de 500 líderes de gobiernos, organizaciones multilaterales y el mundo académico para dar forma al futuro de los minerales.
FMF 2026 reunirá a los tomadores de decisiones en torno a una ambición compartida para avanzar en el desarrollo mineral responsable y crear nuevas oportunidades económicas en las naciones proveedoras y clientes. El programa combina el diálogo político de alto nivel con sesiones prácticas de inversión e innovación diseñadas para acelerar el progreso en todo el ecosistema mundial de minerales.
Los aspectos más destacados del programa incluyen:
- 5 ª edición de la Mesa Redonda Ministerial más grande del mundo sobre minerales, con más de 100 representantes gubernamentales, más de 70 organizaciones internacionales y los principales directores ejecutivos de la industria.
- State of the Sector, en asociación con McKinsey, desempaquetará el informe inaugural Future Minerals Barometer Report, rastreando las tendencias del sector, el sentimiento de liderazgo, la reputación de la industria y otros.
- Inaugural Mineral Investment Journey sesiones dedicadas a puerta cerrada para inversores nuevos y existentes.
- Inaugural Gateway to Funding, en asociación con BMO, conectará a inversores institucionales y empresas familiares con empresas mineras internacionales que buscan capital de crecimiento.
- Inaugural MinGen Workshops, un taller dinámico para jóvenes profesionales, mujeres en la minería y redes de liderazgo.
La Mesa Redonda Ministerial, una reunión de alto nivel dirigida por el gobierno, encabezará el FMF26 y preparará el escenario para los debates y las actividades posteriores. "Esta plataforma dinámica y basada en el impacto es una de las principales razones por las que los gobiernos y los directores ejecutivos regresan constantemente a la FMF", dijo Ali Al-Mutairi, Director Ejecutivo de la FMF.
El primer día será el anfitrión de una Exposición Internacional y sesiones interactivas de Intercambio de Conocimientos, durante las cuales los líderes de la industria presentarán información sobre las perspectivas mundiales del suministro de minerales. Los días dos y tres albergarán mesas redondas de liderazgo, que incluyen una serie de mesas redondas de liderazgo regional para África, América Latina y Asia Central, centradas en las oportunidades de comercio e inversión hacia y desde las regiones de proveedores emergentes.
Entre los líderes mundiales confirmados para hablar se encuentran Dominic Barton, presidente de Rio Tinto; Bob Wilt, director ejecutivo de Maaden; Gustavo Pimenta, director ejecutivo de Vale; Catherine Raw, directora de desarrollo de BHP; y ejecutivos de otras organizaciones de primer nivel.
El FMF 2026 continúa consolidando la posición de Riad como centro de reunión mundial para los diálogos, la inversión y la innovación en minerales, hacia un futuro de minerales más sostenible y equitativo.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2829129/The_Future_Minerals_Forum.jpg
FUENTE The Future Minerals Forum
Compartir este artículo