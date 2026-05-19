منحت Rockefeller Foundation أكثر من 350 مليون دولار أمريكي للوصول إلى 731 مليون شخص، وسط التراجع التاريخي في المساعدات العالمية خلال عام 2025

يكشف تقرير التأثير لعام 2025 بعنوان "رهانات كبرى، ونتائج حقيقية" عن تعبئة إجمالية لرأس المال بلغت 32 مليار دولار أمريكي لدعم حلول استفاد منها ملايين الأشخاص في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وأوروبا والولايات المتحدة وغيرها

Dr. Rajiv Shah, President of The Rockefeller Foundation, and Denis Karema, Co-Founder and CEO of SokoFresh, visiting a farm outside Nairobi, Kenya, benefiting from solar-powered refrigeration thanks to investments by the Global Energy Alliance for People and Planet in collaboration with CLASP.

نيويورك، 19 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أصدرت Rockefeller Foundation اليوم تقرير التأثير لعام 2025 بعنوان رهانات كبرى، ونتائج حقيقية، والذي يستعرض عامًا من الاستثمارات الإستراتيجية الهادفة إلى دعم بعض أكثر الفئات ضعفًا في العالم ومعالجة أكثر التحديات الإنسانية صعوبةً. يستعرض التقرير أعمال المؤسسة خلال عام 2025، بما في ذلك استثمارات كبرى في مبادرة الوفرة العالمية للطاقة، وبرنامج الغذاء هو الدواء في الولايات المتحدة، وبرنامج الوجبات المدرسية المتجددة حول العالم، لتسريع توسيع نطاق التكنولوجيا المتقدمة، والنماذج القائمة على المجتمعات المحلية، والبيانات الحاسمة ضمن مجالات التركيز الأساسية للمؤسسة. في ظل مشهد عالمي متقلب وتراجع تاريخي في المساعدات الدولية، نجحت المنظمة الخيرية، التي تأسست قبل 113 عامًا، في تقديم أكثر من 350 مليون دولار أمريكي، وحشد 3 مليارات دولار أمريكي بشكلٍ مباشر، والمساهمة في جمع 29 مليار دولار أمريكي أخرى من رأس المال غير المباشر — وصلت إلى 731 مليون شخص حول العالم.

قال الدكتور Rajiv J. Shah، رئيس Rockefeller Foundation: "التعطيل يغيّر طريقة عملنا، لكنه لا يغيّر الأشخاص الذين نعمل من أجلهم. ففي العام الماضي، تراجع التزام العالم بمساعدة المحتاجين بشكلٍ حاد — ودفع الأشخاص الذين يعتمدون على هذه المساعدات الثمن. لكنه كشف أيضًا عن شجاعة استثنائية للقادة في الولايات المتحدة وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية الذين اختاروا رفع سقف طموحاتهم والتفكير على نطاق واسع. ونحن فخورون بالوقوف إلى جانبهم ومشاركة هذا التقرير، الذي يثبت أنه ما يزال من الممكن تحقيق نتائج واسعة النطاق للفئات الأكثر ضعفًا، رغم الاضطرابات التي تجعل حياتهم أكثر صعوبة وتجعل عملنا أكثر تعقيدًا". يمكن قراءة البيان الكامل للدكتور هنا.

تأثير عام 2025 بالأرقام

قدّمت المؤسسة أكثر من 350 مليون دولار أمريكي عبر 235 منحة واستثمارًا مرتبطًا بالبرامج، استفادت منها 204 جهات شريكة مختلفة خلال عام 2025. وتسلّط المؤشرات التالية الضوء على نطاق الوصول، وحشد رؤوس الأموال، والنتائج البيئية لمحفظة أعمال عام 2025:

النتائج للأفراد : تمكّن 731 مليون شخص من الوصول إلى منتج أو خدمة خيرية ممولة من المؤسسة أو استخدامها. ومن بين هؤلاء، حقق 3 ملايين شخص نتائج واضحة وقابلة للقياس من خلال تدخلات مباشرة.

تحفيز الاستثمار : نجحت المؤسسة في حشد 3 مليارات دولار أمريكي بشكلٍ مباشر، كما ساعدت في توسيع مفاهيم أسهمت بصورة غير مباشرة في تعبئة 29 مليار دولار أمريكي إضافية من رأس المال — ليصل إجمالي التمويل إلى 32 مليار دولار أمريكي — لدعم التدخلات الخيرية، وذلك من خلال أعمال التحالف الدولي للطاقة من أجل الناس والكوكب ( GEAPP ) وشركاء آخرين.

حماية الكوكب : أسفرت الجهود عن تجنب 84 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئ CO ₂ e) ) — وهو مقياس يحتسب إجمالي التأثير المحتمل لجميع الغازات الدفيئة على ظاهرة الاحتباس الحراري — و حماية أو استعادة 23 مليون هكتار من الأراضي ، وهي مساحة تعادل تقريبًا مساحة ولاية يوتا أو المملكة المتحدة أو غانا أو لاوس أو غويانا .

نطاق التمويل العالمي: وصلت الاستثمارات الخيرية إلى جميع المناطق الرئيسية، بما في ذلك أكثر من 133 مليون دولار أمريكي في أفريقيا؛ و93 مليون دولار أمريكي في آسيا وأوقيانوسيا؛ و59 مليون دولار أمريكي في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي؛ و49 مليون دولار أمريكي في الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية. تتوفر التفاصيل الإقليمية الكاملة ضمن المراجعة المالية الكاملة لعام 2025 .

وقالت Elizabeth Yee، النائبة التنفيذية لرئيس Rockefeller Foundation: "عندما يتراجع العالم، يجب على العمل الخيري أن يتقدم إلى الأمام". "فمن التنبيهات الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أمريكا اللاتينية إلى الوجبات المدرسية في كينيا والطاقة النظيفة في هايتي، أثبت عام 2025 أن الاستثمارات الصحيحة — التي تُنفذ مع الشركاء المناسبين — تحقق نتائج واسعة النطاق، وتعزز الأسواق، وتخلق أثرًا ملموسًا للمجتمعات".

قصص من الميدان: أثر إنساني على أرض الواقع

يسلط تقرير عام 2025 الضوء على الأفراد الذين يشكلون محور عمل المؤسسة و"استثماراتها الكبرى"، والتي جرى تنظيمها ضمن ثلاثة محاور إستراتيجية رئيسية:

التكنولوجيا المتقدمة : سد الفجوة بين القطاعين العام والخاص لضمان وصول أحدث الاختراقات التكنولوجية أولًا إلى الأشخاص الأكثر استفادة منها. النماذج المدفوعة بالمجتمع : تعزيز الأنظمة والبنية التحتية المحلية لضمان تحقيق تقدم مستدام تقوده المجتمعات المحلية ويخدم احتياجاتها. البيانات الحاسمة : الاستفادة من البيانات والأدلة غير التقليدية لتمكين اتخاذ قرارات سريعة قادرة على إنقاذ الأرواح وتوسيع نطاق الأفكار القادرة على تغيير العالم.

للاطلاع على القائمة الكاملة للقصص، اضغط هنا، فيما توضح اللقطات التالية نماذج من هذه الجهود على أرض الواقع:

الوفرة العالمية للطاقة (الهند، زامبيا، هايتي): بدعم من المؤسسة، يعمل التحالف الدولي للطاقة على توسيع نطاق أول نظام مستقل لتخزين الطاقة بالبطاريات على مستوى المرافق العامة في نيودلهي، بالهند ، والذي ساعد أكثر من 100 ألف شخص على الوصول إلى كهرباء موثوقة. وفي زامبيا ، أصبحت العائلات قادرة الآن على تشغيل آلات استخراج الزيوت الخاصة بها باستخدام الطاقة الشمسية النظيفة والميسورة التكلفة، ما أتاح لها إنتاج وبيع زيوت الطهي لمجتمعاتها المحلية بجزء بسيط من التكلفة. كما أسهم الاستثمار في شبكات كهرباء شبكية معيارية تعمل بالطاقة الشمسية في شمال غرب هايتي في توصيل 21 ألف شخص بكهرباء موثوقة. معًا، توفر هذه الابتكارات الطاقة المستقرة اللازمة لدعم استقرار شبكات الكهرباء وتحسين سبُل المعيشة. على مستوى العالم، تشمل الآثار المتوقعة طوال العمر التشغيلي لجميع مشاريع التحالف التي تم تنفيذها أو الجاهزة للتنفيذ، وصول 91 مليون شخص إلى خدمات طاقة جديدة أو محسّنة، وتحسين فرص العمل وسبُل المعيشة لـ 3.1 مليون شخص، ومنع انبعاث نحو 296 مليون طن من الكربون تقريبًا.

الوجبات المدرسية المتجددة (على مستوى العالم): في مقاطعة ماكويني، بكينيا ، ساهم إدخال أسماك الأومينا ضمن الوجبات المدرسية من خلال شركة Lattice Aquaculture في مساعدة المنتجين صغار الحجم على استقرار سلاسل الإمداد الغذائي وتحسين تغذية الطلاب. كما تساعد شراكة المؤسسة مع برنامج الأغذية العالمي في تحسين آليات تغذية الأطفال في بنين وبوروندي وغانا وهندوراس والهند ورواندا ، لضمان أن يترك كل طبق طعام أثرًا إيجابيًا مُمتدًا، تظهر نتائجه في الأماكن الأكثر أهمية: داخل الفصول الدراسية والمجتمعات المحلية.

الغذاء هو الدواء (الولايات المتحدة): تقدم Community Servings أكثر من مليون وجبة منزلية مغذية ومصممة طبيًا سنويًا للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو حرجة في ماساتشوستس ورود آيلاند . ونظرًا لأن برامج الغذاء هو الدواء تحتاج إلى تغطية من قِبل التأمين الصحي العام والخاص حتى تصبح متاحة للمؤهلين في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، دعمت مبادرة Health Care by Food التابعة لجمعية القلب الأمريكية إجراء 28 دراسة في أنحاء البلاد — بما في ذلك في ألاباما وكاليفورنيا ولويزيانا ونيويورك وأوهايو وتكساس — بهدف توفير الأدلة حول أكثر برامج "الغذاء هو الدواء" فعالية.

التكنولوجيا الذكية مناخيًا (البرازيل، الهند، كينيا، الولايات المتحدة): يوفر تطبيق FarmerChat المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي طورته Digital Green ، إرشادات فورية ومتعددة اللغات، مصممة خصيصًا وفق موقع المزارع والظروف الجوية المحيطة بها. خلال العام الماضي، أفادت 83% من النساء المستخدِمات بأنهن أصبحن أكثر ثقة في الاستثمار في مزارعهن بفضل تطبيق FarmerChat ، الذي تجاوز عدد تنزيلاته 1.6 مليون تنزيلًا وتعامل مع أكثر من 10 ملايين استفسار عبر ست دول، من بينها البرازيل والهند وكينيا . في مختلف أنحاء الولايات المتحدة ، دعمت المؤسسة مبادرة Invest in Our Future لتعزيز مشاريع الطاقة النظيفة في 45 ولاية، حيث وصلت إلى أكثر من 770 مقاطعة و400 مدينة وبلدة.

تبني الممارسات المحلية لتسريع إعادة التشجير (البرازيل): في شمال شرق البرازيل ، تدعم منظمة Health in Harmony تحالفات تقودها نساء من حماة الغابات لإنشاء مشاتل تهدف إلى عكس مسار إزالة الغابات المطيرة وحماية التنوع البيولوجي، مع خلق فرص اقتصادية مستدامة. ونتيجة لذلك، تلقى نحو 20 ألف فرد من المجتمعات المحلية في تسعة أقاليم للشعوب الأصلية دعمًا للمساعدة في حماية مليوني هكتار من الغابات المطيرة.

ابتكار أنظمة إنذار صحي مبكر (البرازيل وكولومبيا): بفضل نماذج البيانات المبتكرة عبر منصة Dengue.AI ، أصبح مسؤولو الصحة في كالي، بكولومبيا قادرين على التنبؤ بتفشي الأمراض والحد منها بدقة تصل إلى 93%، مما ساعد في حماية 2.2 مليون شخص من الفيروس المنقول عبر البعوض. وفي البرازيل ، ساعد نظام الإنذار المبكر لتفشي الأوبئة ذات الإمكانات الوبائية ( ÆSOP )، الذي تم تطويره بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية، في منع 86 تفشيًا مرضيًا من التحول إلى أزمات واسعة النطاق. تسهم هذه التدخلات الفورية في حماية المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية المرتبطة بالمناخ.

الذكاء الاصطناعي لخدمة الصالح العام (جنوب أفريقيا): تستثمر المؤسسة في أدوات رقمية تهدف إلى تعزيز المشاركة المدنية. في كيب تاون، بجنوب أفريقيا ، تتعاون المؤسسة، من خلال Turn.io ، مع مركز تحليلات البيانات التابع للمدينة لبناء أول منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في البلاد تتيح للسكان المشاركة في شؤون الحكومة المحلية بلغاتهم الخاصة ووفق احتياجاتهم، بما يصل إلى نحو 100 ألف شخص.

"بينما تحتفل Rockefeller Foundation بمرور 60 عامًا على تأسيس مكتبها الإقليمي في أفريقيا، فإنها تقدّم تحولًا أوسع في مستقبل التنمية. ففي ظل خفض المساعدات، والتوترات الجيوسياسية والصراعات، وتأثيرات المناخ، والتغيرات السياسية، أصبح الحفاظ على التقدم أكثر صعوبة. وفي هذا السياق، يتزايد التركيز على تعزيز القدرات الأفريقية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة، وعلى الحلول والقيادات الأفريقية، إلى جانب دور رأس المال الخيري. ويبرز أحدث تقرير تأثير للمؤسسة كيف نعيد تصور التقدم من خلال العمل الموجّه بالرسالة والشراكات" ― William Asiko، النائب الأول للرئيس ورئيس المكتب الإقليمي لأفريقيا لدى Rockefeller Foundation

"أثبت عملنا في آسيا خلال عام 2025 أن التقنيات المتقدمة مثل تخزين البطاريات وأدوات الزراعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ليست مجرد ابتكارات، بل شرايين حياة أساسية. ومن خلال الوصول إلى ما يقرب من 94 مليون شخص في أنحاء المنطقة، نُظهر كيف يمكن للطاقة اللامركزية والبيانات الذكية مناخيًا أن تؤمّن سبل العيش حتى مع تزايد تقلبات المناخ العالمي" ― Deepali Khanna، النائبة الأولى للرئيس ورئيسة المكتب الإقليمي لآسيا لدى Rockefeller Foundation

"خلال العام الأول من عمل المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، أعطينا الأولوية للشراكات المحلية والنماذج المدفوعة بالمجتمعات المحلية لحماية كل من الكوكب والسكان في أنحاء أمريكا اللاتينية والكاريبي. فمن استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بتفشي حمى الضنك في كالي (كولومبيا) إلى جهود إعادة التشجير في مارانهاو (البرازيل)، يركز استثمارنا البالغ 59 مليون دولار أمريكي في المنطقة على بناء قدرة محلية على الصمود يمكنها مواجهة التقلبات العالمية" ― Lyana Latorre، نائبة الرئيس ورئيسة المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي لدى Rockefeller Foundation

ويتوفر التقرير الكامل لتأثير عام 2025 للمعاينة الرقمية والتنزيل على impactreport.rockefellerfoundation.org.

نبذة عن Rockefeller Foundation

استثمرت Rockefeller Foundation ما يقارب 30 مليار دولار أمريكي على مدار 113 عامًا لتعزيز رفاهية الإنسانية، وهي مؤسسة خيرية رائدة تقوم على الشراكات غير التقليدية والحلول المبتكرة التي تُحقق نتائج ملموسة للناس في الولايات المتحدة وحول العالم. تستفيد المؤسسة من الإنجازات العلمية، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحديثة، لإطلاق استثمارات ومبادرات كبرى في مجالات الطاقة، والغذاء، والصحة، والتمويل.

