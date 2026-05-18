Rockefeller Foundation erhält 350 Mio. US-Dollar, um 731 Millionen Menschen zu erreichen - inmitten des historischen Rückgangs der weltweiten Hilfe im Jahr 2025

2025 Impact Report, „Big Bets, Real Results", zeigt auf, dass insgesamt 32 Milliarden Dollar an Kapital in Lösungen für Millionen von Menschen in Afrika, Asien, Lateinamerika und der Karibik, Europa, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern geflossen sind

NEW YORK, 18. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die Rockefeller Foundation veröffentlichte heute ihren Wirkungsbericht 2025, Big Bets, Real Results, in dem ein Jahr strategischer Investitionen beschrieben wird, die darauf abzielen, einige der am meisten gefährdeten Menschen der Welt zu unterstützen und die hartnäckigsten Probleme der Menschheit zu lösen. Der Bericht beschreibt die Arbeit der Stiftung im Jahr 2025, einschließlich der großen Wetten auf Universal Energy Abundance, Food is Medicine in den Vereinigten Staaten Regenerative School Meals auf der ganzen Welt, um die Reichweite von Spitzentechnologien, gemeinschaftsgesteuerten Modellen und entscheidenden Daten in ihren Schwerpunktbereichen zu beschleunigen. Inmitten eines unbeständigen globalen Umfelds und eines historischen Rückgangs der weltweiten Hilfe hat die 113 Jahre alte philanthropische Organisation erfolgreich mehr als 350 Millionen US-Dollar vergeben, 3 Milliarden US-Dollar direkt mobilisiert und dazu beigetragen, weitere 29 Milliarden US-Dollar an indirektem Kapital zu mobilisieren - und damit 731 Millionen Menschen weltweit erreicht.

Dr. Rajiv Shah, President of The Rockefeller Foundation, and Denis Karema, Co-Founder and CEO of SokoFresh, visiting a farm outside Nairobi, Kenya, benefiting from solar-powered refrigeration thanks to investments by the Global Energy Alliance for People and Planet in collaboration with CLASP. We see our job as helping bridge the gaps — between innovation and adoption, supply and demand, data and decisions — to build long-lasting impact. Getting results with frontier technology doesn't always require a breakthrough. Sometimes it just requires a new way of thinking about the tools we already have. AI is already working. Our job is to make sure it works for those who need it most.

„Die Unterbrechung verändert die Art und Weise, wie wir arbeiten, aber nicht, für wen wir arbeiten. Im vergangenen Jahr ist das weltweite Engagement für Bedürftige stark zurückgegangen - und die Menschen, die darauf angewiesen sind, haben den Preis dafür bezahlt. Aber sie zeigte auch den ungewöhnlichen Mut von Führungspersönlichkeiten in den Vereinigten Staaten, Afrika, Asien und Lateinamerika, die sich entschlossen haben, ihre Ambitionen zu steigern und etwas Großes zu unternehmen. Wir sind stolz darauf, an ihrer Seite zu stehen und diesen Bericht zu teilen, der beweist, dass es immer noch möglich ist, in großem Umfang Ergebnisse für bedürftige Menschen zu erzielen, trotz der Störungen, die ihr Leben verschlechtern und unsere Arbeit erschweren", sagte Dr. Rajiv J. Shah, Präsident der Rockefeller Foundation. Lesen Sie seine vollständige Erklärung hier.

2025 Auswirkungen in Zahlen

Die Foundation vergab im Jahr 2025 mehr als 350 Millionen US-Dollar in 235 Zuschüssen und programmbezogenen Investitionen an 204 einzelne Partner. Die folgenden Kennzahlen verdeutlichen die Reichweite, die Kapitalmobilisierung und die Umweltergebnisse des Portfolios 2025:

Ergebnisse für Menschen : 731 Millionen Menschen haben ein von der Stiftung finanziertes gemeinnütziges Produkt oder eine Dienstleistung in Anspruch genommen oder genutzt. Von den erreichten Personen haben 3 Millionen Menschen ein klares, messbares Ergebnis einer direkten Intervention erfahren.

haben ein von der Stiftung finanziertes gemeinnütziges Produkt oder eine Dienstleistung in Anspruch genommen oder genutzt. Von den erreichten Personen haben ein klares, messbares Ergebnis einer direkten Intervention erfahren. Freischaltung von Investitionen : Die Stiftung mobilisierte direkt $3 Milliarden und half bei der Skalierung von Konzepten, die indirekt weitere $29 Milliarden an Kapital - $32 Milliarden insgesamt - für wohltätige Maßnahmen durch die Arbeit der Global Energy Alliance for People and Planet und anderer Partner mobilisierten.

Die Stiftung mobilisierte direkt und half bei der Skalierung von Konzepten, die indirekt weitere an Kapital - - für wohltätige Maßnahmen durch die Arbeit der Global Energy Alliance for People and Planet und anderer Partner mobilisierten. Schutz des Planeten : Die Bemühungen führten zu 84 Millionen Tonnen CO₂e - eine Kennzahl, die das gesamte Erderwärmungspotenzial aller vermiedenen, verringerten oder gebundenen Treibhausgase berücksichtigt - und 23 Millionen Hektar Land, die geschützt oder wiederhergestellt wurden , eine Fläche, die in etwa der Größe von Utah , dem Vereinigten Königreich , Ghana , Laos oder Guyana entspricht.

Die Bemühungen führten zu - eine Kennzahl, die das gesamte Erderwärmungspotenzial aller vermiedenen, verringerten oder gebundenen Treibhausgase berücksichtigt - und , eine Fläche, die in etwa der Größe von , dem , , oder entspricht. Globale Reichweite der Finanzierung: Wohltätige Investitionen wurden in allen wichtigen Regionen getätigt, darunter mehr als 133 Millionen Dollar in Afrika; 93 Millionen Dollar in Asien und Ozeanien; 59 Millionen Dollar in Lateinamerika und der Karibik; und 49 Millionen Dollar in den Vereinigten Staaten und Nordamerika. Detaillierte regionale Aufschlüsselungen sind in der Full 2025 Financial Overview zu finden.

„Wenn sich die Welt zurückzieht, muss sich die Philanthropie einmischen", sagte Elizabeth Yee, Executive Vice President der Rockefeller Foundation. „Von KI-gestützten Krankheitswarnungen in Lateinamerika bis hin zu Schulspeisungen in Kenia und sauberer Energie in Haiti hat 2025 gezeigt, dass die richtigen Investitionen - mit den richtigen Partnern getätigt - in großem Umfang Ergebnisse liefern, Märkte stärken und für Gemeinschaften heilbare Wirkungen erzielen."

Geschichten aus der Praxis: Menschliche Auswirkungen in Aktion

Der Bericht 2025 hebt die Personen hervor, die im Mittelpunkt der Arbeit der Stiftung stehen, sowie die „Big Bets", die sich auf drei strategische Säulen verteilen:

Frontier Tech: Überbrückung der Kluft zwischen öffentlichem und privatem Sektor, um sicherzustellen, dass die neuesten technologischen Durchbrüche die Menschen, die am meisten davon profitieren, zuerst erreichen. Gemeinschaftsorientierte Modelle: Stärkung lokaler Systeme und Infrastrukturen, um sicherzustellen, dass dauerhafte Fortschritte von und für die Gemeinschaften, denen sie dient, erzielt werden. Entscheidende Daten: Erschließung unkonventioneller Daten und Erkenntnisse, um die rasche Entscheidungsfindung zu ermöglichen, die erforderlich ist, um Leben zu retten und weltverändernde Ideen umzusetzen.

Die vollständige Liste der Berichte finden Sie unter hier. Die folgenden Schnappschüsse veranschaulichen diese Arbeit in Aktion:

Universeller Energieüberfluss (Indien, Sambia, Haiti): Mit Unterstützung der Foundation hilft die Global Energy Alliance dabei, Indiens erstes eigenständiges Batteriespeichersystem in Neu-Delhi, Indien zu vergrößern, das mehr als 100.000 Menschen Zugang zu zuverlässigem Strom verschafft hat. In Sambia können Familien nun ihre Ölpressen mit sauberem, erschwinglichem Solarstrom betreiben und Speiseöle zu einem Bruchteil der Kosten für ihre Gemeinschaft herstellen und verkaufen. Durch die Investition in modulare, solarbetriebene Maschennetze im Nordwesten Haiti wurden 21.000 Menschen an eine zuverlässige Stromversorgung angeschlossen. Gemeinsam sorgen diese Innovationen für die zuverlässige Stromversorgung, die zur Stabilisierung der Netze und zur Sicherung des Lebensunterhalts erforderlich ist. Weltweit wird erwartet, dass die Projekte der Allianz während ihrer gesamten Lebensdauer 91 Millionen Menschen mit einem neuen oder verbesserten Zugang zu Energie versorgen, Arbeitsplätze schaffen und den Lebensunterhalt von 3,1 Millionen Menschen sichern sowie rund 296 Millionen Tonnen Kohlenstoffemissionen vermeiden.

Mit Unterstützung der Foundation hilft die Global Energy Alliance dabei, Indiens erstes eigenständiges Batteriespeichersystem in Neu-Delhi, Indien zu vergrößern, das mehr als 100.000 Menschen Zugang zu zuverlässigem Strom verschafft hat. In Sambia können Familien nun ihre Ölpressen mit sauberem, erschwinglichem Solarstrom betreiben und Speiseöle zu einem Bruchteil der Kosten für ihre Gemeinschaft herstellen und verkaufen. Durch die Investition in modulare, solarbetriebene Maschennetze im Nordwesten Haiti wurden 21.000 Menschen an eine zuverlässige Stromversorgung angeschlossen. Gemeinsam sorgen diese Innovationen für die zuverlässige Stromversorgung, die zur Stabilisierung der Netze und zur Sicherung des Lebensunterhalts erforderlich ist. Weltweit wird erwartet, dass die Projekte der Allianz während ihrer gesamten Lebensdauer 91 Millionen Menschen mit einem neuen oder verbesserten Zugang zu Energie versorgen, Arbeitsplätze schaffen und den Lebensunterhalt von 3,1 Millionen Menschen sichern sowie rund 296 Millionen Tonnen Kohlenstoffemissionen vermeiden. Regenerative Schulspeisung (Global): In Makueni County, Kenia, trägt die Einführung von Omena-Fisch in den Speiseplan von Schulen durch Lattice Aquaculture dazu bei, dass Kleinerzeuger die Lebensmittelversorgungskette stabilisieren und die Ernährung der Schüler verbessern können. Die Partnerschaft der Stiftung mit dem Welternährungsprogramm trägt dazu bei, die Ernährung von Kindern in Benin, Burundi, Ghana, Honduras, Indien und Ruanda zu verbessern. So wird sichergestellt, dass jeder Teller mit Lebensmitteln positive Auswirkungen hat und die Ergebnisse dort ankommen, wo sie am wichtigsten sind: in Klassenzimmern und Gemeinden.

In Makueni County, Kenia, trägt die Einführung von Omena-Fisch in den Speiseplan von Schulen durch Lattice Aquaculture dazu bei, dass Kleinerzeuger die Lebensmittelversorgungskette stabilisieren und die Ernährung der Schüler verbessern können. Die Partnerschaft der Stiftung mit dem Welternährungsprogramm trägt dazu bei, die Ernährung von Kindern in Benin, Burundi, Ghana, Honduras, Indien und Ruanda zu verbessern. So wird sichergestellt, dass jeder Teller mit Lebensmitteln positive Auswirkungen hat und die Ergebnisse dort ankommen, wo sie am wichtigsten sind: in Klassenzimmern und Gemeinden. Lebensmittel sind Medizin (Vereinigte Staaten): Community Servings liefert jedes Jahr über eine Million medizinisch maßgeschneiderte, nahrhafte, hausgemachte Mahlzeiten an chronisch und schwer kranke Menschen in Massachusetts und Rhode Island. Da Food-is-Medicine-Programme sowohl von den öffentlichen als auch von den privaten Krankenversicherungen übernommen werden müssen, um für die in Frage kommenden Personen in den gesamten USA zugänglich zu sein, unterstützte die Initiative Health Care by Food der American Heart Association 28 Studien im ganzen Land - unter anderem in Alabama, Kalifornien, Louisiana, New York, Ohio und Texas - um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, welche Food-is-Medicine-Programme am wirksamsten sind.

Community Servings liefert jedes Jahr über eine Million medizinisch maßgeschneiderte, nahrhafte, hausgemachte Mahlzeiten an chronisch und schwer kranke Menschen in Massachusetts und Rhode Island. Da Food-is-Medicine-Programme sowohl von den öffentlichen als auch von den privaten Krankenversicherungen übernommen werden müssen, um für die in Frage kommenden Personen in den gesamten USA zugänglich zu sein, unterstützte die Initiative Health Care by Food der American Heart Association 28 Studien im ganzen Land - unter anderem in Alabama, Kalifornien, Louisiana, New York, Ohio und Texas - um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, welche Food-is-Medicine-Programme am wirksamsten sind. Climate-Smart Tech (Brasilien, Indien, Kenia, Vereinigte Staaten): Die von Digital Green entwickelte KI-gestützte App FarmerChat bietet mehrsprachige Echtzeit-Beratung, die auf den jeweiligen Standort und die Wetterbedingungen des Landwirts zugeschnitten ist. Im vergangenen Jahr gaben 83 % der Nutzerinnen an, dass sie aufgrund von FarmerChat, das mehr als 1,6 Millionen Mal heruntergeladen und mehr als 10 Millionen Anfragen in sechs Ländern, darunter Brasilien, Indien und Kenia, bearbeitet wurde, viel mehr Vertrauen in ihre landwirtschaftlichen Betriebe setzen. In den Vereinigten Staaten unterstützte die Stiftung Invest in Our Future, um Projekte für saubere Energie in 45 Bundesstaaten voranzutreiben und mehr als 770 Landkreise und 400 Städte und Gemeinden zu erreichen.

Die von Digital Green entwickelte KI-gestützte App FarmerChat bietet mehrsprachige Echtzeit-Beratung, die auf den jeweiligen Standort und die Wetterbedingungen des Landwirts zugeschnitten ist. Im vergangenen Jahr gaben 83 % der Nutzerinnen an, dass sie aufgrund von FarmerChat, das mehr als 1,6 Millionen Mal heruntergeladen und mehr als 10 Millionen Anfragen in sechs Ländern, darunter Brasilien, Indien und Kenia, bearbeitet wurde, viel mehr Vertrauen in ihre landwirtschaftlichen Betriebe setzen. In den Vereinigten Staaten unterstützte die Stiftung Invest in Our Future, um Projekte für saubere Energie in 45 Bundesstaaten voranzutreiben und mehr als 770 Landkreise und 400 Städte und Gemeinden zu erreichen. Einheimische Praktiken zur Beschleunigung der Aufforstung (Brasilien): Auf im Nordosten Brasiliens unterstützt Health in Harmony von Frauen geführte Koalitionen von Waldhütern bei der Einrichtung von Baumschulen, um die Abholzung des Regenwaldes rückgängig zu machen und die Artenvielfalt zu schützen und gleichzeitig nachhaltige wirtschaftliche Möglichkeiten zu schaffen. Infolgedessen erhielten fast 20.000 Gemeindemitglieder aus neun Gebieten indigener Völker Unterstützung für den Schutz von 2 Millionen Hektar Regenwald.

Auf im Nordosten Brasiliens unterstützt Health in Harmony von Frauen geführte Koalitionen von Waldhütern bei der Einrichtung von Baumschulen, um die Abholzung des Regenwaldes rückgängig zu machen und die Artenvielfalt zu schützen und gleichzeitig nachhaltige wirtschaftliche Möglichkeiten zu schaffen. Infolgedessen erhielten fast 20.000 Gemeindemitglieder aus neun Gebieten indigener Völker Unterstützung für den Schutz von 2 Millionen Hektar Regenwald. Innovative Gesundheitsfrühwarnungen (Brasilien und Kolumbien): Dank innovativer Datenmodellierung durch die Dengue.AI-Plattform können die Gesundheitsbehörden in Cali, Kolumbien Ausbrüche mit 93 %iger Genauigkeit vorhersagen und verhindern, wodurch 2,2 Millionen Menschen vor dem durch Mücken übertragenen Virus geschützt werden konnten. In Brasilien hat das Frühwarnsystem für Ausbrüche mit Pandemiepotenzial (ÆSOP), das zusammen mit den lokalen Gesundheitsbehörden entwickelt wurde, dazu beigetragen, dass 86 Ausbrüche nicht zu ausgewachsenen Krisen wurden. Diese Echtzeit-Maßnahmen schützen gefährdete Bevölkerungsgruppen vor klimabedingten Gesundheitsgefahren.

Dank innovativer Datenmodellierung durch die Dengue.AI-Plattform können die Gesundheitsbehörden in Cali, Kolumbien Ausbrüche mit 93 %iger Genauigkeit vorhersagen und verhindern, wodurch 2,2 Millionen Menschen vor dem durch Mücken übertragenen Virus geschützt werden konnten. In Brasilien hat das Frühwarnsystem für Ausbrüche mit Pandemiepotenzial (ÆSOP), das zusammen mit den lokalen Gesundheitsbehörden entwickelt wurde, dazu beigetragen, dass 86 Ausbrüche nicht zu ausgewachsenen Krisen wurden. Diese Echtzeit-Maßnahmen schützen gefährdete Bevölkerungsgruppen vor klimabedingten Gesundheitsgefahren. AI for Civic Good (Südafrika): Die Stiftung investiert in digitale Werkzeuge zur Förderung der Bürgerbeteiligung. Kapstadt, Südafrika, arbeitet über Turn.io mit dem Datenanalysezentrum der Stadt zusammen, um die landesweit erste KI-gestützte Plattform aufzubauen, die es den Einwohnern ermöglicht, sich an der lokalen Verwaltung zu beteiligen - in ihrer eigenen Sprache und zu ihren eigenen Bedingungen - und etwa 100.000 Menschen zu erreichen.

„Das 60-jährige Bestehen des Afrika-Regionalbüros der Rockefeller Foundation spiegelt einen breiteren Wandel in der Zukunft der Entwicklung wider. Angesichts von Hilfskürzungen, geopolitischen Spannungen und Konflikten, Klimaauswirkungen und politischem Wandel wird es immer schwieriger, Fortschritte zu erzielen. Vor diesem Hintergrund liegt der Schwerpunkt zunehmend auf der Stärkung der afrikanischen Kapazitäten in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Energie sowie auf Lösungen und Führungsqualitäten unter afrikanischer Führung und auf der Rolle des philanthropischen Kapitals. Der jüngste Impact Report der Stiftung zeigt, wie wir den Fortschritt durch missionsorientiertes Handeln und Partnerschaften neu gestalten." - William Asiko, Senior Vice President und Leiter des Regionalbüros Afrika der Rockefeller Foundation

„Im Jahr 2025 haben wir mit unserer Arbeit in Asien bewiesen, dass Spitzentechnologien wie Batteriespeicher und KI-gestützte landwirtschaftliche Werkzeuge nicht nur Innovationen sind, sondern lebenswichtige Grundlagen darstellen. Indem wir fast 94 Millionen Menschen in der Region erreichen, zeigen wir, wie dezentrale Energie und klimafreundliche Daten den Lebensunterhalt sichern können, auch wenn das globale Klima immer unberechenbarer wird." - Deepali Khanna, Senior Vice President und Leiterin des Regionalbüros Asien der Rockefeller Foundation

„Im ersten Jahr der Tätigkeit des Regionalbüros für Lateinamerika und die Karibik haben wir den Schwerpunkt auf lokale Partnerschaften und gemeinschaftsorientierte Modelle gelegt, um sowohl den Planeten als auch die Menschen in ganz Lateinamerika und der Karibik zu schützen. Vom Einsatz künstlicher Intelligenz zur Vorhersage von Dengue-Ausbrüchen in Cali (Kolumbien) bis hin zu Wiederaufforstungsmaßnahmen in Maranhão (Brasilien) konzentrieren sich unsere Investitionen in Höhe von 59 Millionen US-Dollar in der Region auf den Aufbau lokaler Resilienz, die globalen Schwankungen standhalten kann." - Lyana Latorre, Vizepräsidentin und Leiterin des Regionalbüros Lateinamerika und Karibik der Rockefeller Foundation

Der vollständige Wirkungsbericht 2025 kann unter impactreport.rockefellerfoundation.org digital eingesehen und heruntergeladen werden.

Über die Rockefeller-Stiftung

Die Rockefeller Foundation, die in den letzten 113 Jahren 30 Milliarden Dollar in die Förderung des Wohlergehens der Menschheit investiert hat, ist eine bahnbrechende Philanthropie, die auf unwahrscheinlichen Partnerschaften und innovativen Lösungen aufbaut, die messbare Ergebnisse für die Menschen in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt liefern. Wir nutzen wissenschaftliche Durchbrüche, künstliche Intelligenz und neue Technologien, um in den Bereichen Energie, Lebensmittel, Gesundheit und Finanzen große Wetten einzugehen. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie sich für unseren Newsletter unter www.rockefellerfoundation.org/subscribe anmelden und uns auf X@RockefellerFdn, Instagram @rockefellerfdn, YouTube@RockefellerFdn und LinkedIn@the-rockefeller-foundation folgen.

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