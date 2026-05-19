Rockefeller Foundation 撥出3.5億美元資金，於2025年全球援助出現歷史性下跌之際，惠及7.31億人

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Rockefeller Foundation

20 5月, 2026, 00:54 CST

2025年影響力報告《Big Bets, Real Results》指出，已合共動員320億美元資本，投入各類解決方案，惠及非洲、亞洲、拉丁美洲及加勒比地區、歐洲、美國等地數以百萬計人口

紐約2026年5月20日 /美通社/ -- Rockefeller Foundation（洛克菲勒基金會）今日發佈其2025年影響力報告，《Big Bets, Real Results》，詳述過去一年透過一系列策略性投資，致力扶助全球最弱勢社群，並針對人類最長期、最棘手的問題提出解決方案。 報告詳細列出基金會2025年的工作，包括對「普及能源充裕」項目、美國的「食療理念」項目，以及在全球推動的「可再生校園膳食」項目等重大投資，以加速前沿科技、社區主導模式，以及關鍵數據在各核心領域的應用。 在全球局勢動盪及全球援助出現歷史性下跌之際，這個擁有113年歷史的慈善機構成功撥出超過3.5億美元，並直接動用30億美元資金，以及進一步帶動額外290億美元的間接資本——合共惠及全球7.31億人。

Rockefeller Foundation 主席 Rajiv J. Shah 博士表示：「顛覆性的環境改變我們的工作方式，但不會改變我們服務的對象。 去年，全球對支援有需要人士的承諾大幅收縮，而依賴相關支援的人亦因此付出了代價。 但同時，這亦突顯出美國、非洲、亞洲及拉丁美洲各地領袖所展現的非凡勇氣——他們選擇提高目標，並實踐更宏大的行動。 我們對能與他們同行感到自豪，並一同發佈這份報告，證明即使在令弱勢人士生活更艱難、亦令我們工作更困難的顛覆環境之下，仍然可以實現大規模成效。」  請按此閱讀完整聲明。

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Rockefeller Foundation 主席 Rajiv Shah 博士與 SokoFresh 共同創辦人兼行政總裁 Denis Karema，到訪肯尼亞內羅畢郊外一個農場，該農場受惠於 Global Energy Alliance for People and Planet（全球人類與地球能源聯盟）與 CLASP（合作標籤與家電標準計劃）合作的投資項目，得以採用太陽能冷藏技術。
Rockefeller Foundation 主席 Rajiv Shah 博士與 SokoFresh 共同創辦人兼行政總裁 Denis Karema，到訪肯尼亞內羅畢郊外一個農場，該農場受惠於 Global Energy Alliance for People and Planet（全球人類與地球能源聯盟）與 CLASP（合作標籤與家電標準計劃）合作的投資項目，得以採用太陽能冷藏技術。
我們的工作，是協助填補各種落差——在創新與落地之間、供應與需求之間、數據與決策之間——從而創造持久而深遠的影響力。 要讓前沿科技產生成效，未必一定需要重大突破。 有時候，只需要以新的方式去思考我們已經擁有的工具。 人工智能其實已經在發揮作用。 我們的任務，是確保它能真正為最有需要的人發揮作用。
我們的工作，是協助填補各種落差——在創新與落地之間、供應與需求之間、數據與決策之間——從而創造持久而深遠的影響力。 要讓前沿科技產生成效，未必一定需要重大突破。 有時候，只需要以新的方式去思考我們已經擁有的工具。 人工智能其實已經在發揮作用。 我們的任務，是確保它能真正為最有需要的人發揮作用。

2025年影響力數據概覽

基金會於2025年透過235項撥款及與項目相關的投資，向204個不同合作夥伴合共撥出超過3.5億美元資金。 以下數據重點顯示2025年投資組合在覆蓋範圍、資本動用及環境成果方面的表現：

  • 惠及人群成果有7.31億人使用或接觸到由基金會資助的慈善產品或服務。 在受惠人群中，有300萬人因直接介入的援助措施而取得清晰、可量化的成果。
  • 釋放資金基金會直接動用了30億美元資金，並協助擴展相關概念，透過 Global Energy Alliance for People and Planet 及其他合作夥伴的努力，間接帶動了額外290億美元資本，合共達到320億美元，以用於慈善項目。
  • 守護地球相關工作錄得8,400萬噸二氧化碳當量（CO₂e）——該指標涵蓋所有已被避免、減少或封存的溫室氣體所產生的全球暖化影響總量——以及2,300萬公頃土地獲得保護或修復，面積大約相當於猶他州英國加納老撾圭亞那的面積。
  • 全球資助覆蓋範圍：慈善投資已覆蓋全球各主要地區，其中包括向非洲投入超過1.33億美元；向亞洲及大洋洲投入9,300萬美元；向拉丁美洲及加勒比地區投入5,900萬美元；以及向美國及北美洲投入4,900萬美元。 更詳細的地區分項數據可於2025年完整財務概覽查閱。

Rockefeller Foundation 執行副總裁 Elizabeth Yee 表示：「當世界退縮之時，慈善就更需要挺身而出。 由拉丁美洲的人工智能疾病預警系統，到肯尼亞的校園膳食計劃，再到海地的清潔能源項目，2025年證明，只要與合適的夥伴作出正確投資，就能實現大規模成果、強化市場，並為社區帶來可持續且可修復的影響。」

實地案例：以人為本的影響行動

2025年報告重點呈現以個人為核心的基金會工作故事，以及其「重大投資」如何圍繞三大策略支柱展開：

  1. 前沿科技：填補公私營之間的落差，確保最新科技突破能率先惠及最有需要、最能受益的人群。
  2. 社區主導模式：強化本地系統及基建，確保持久進展由所服務的社區主導，並真正為社區而設。
  3. 關鍵數據：善用非常規數據與證據，以支援快速決策，從而拯救生命並大規模推動具全球影響力的理念。

要查閱完整故事列表，請按此，以下則為部分工作摘要，展示相關工作的實際行動：

  • 普及能源充裕（印度、贊比亞、海地）：在基金會支持下，全球能源聯盟正協助擴展印度首個獨立運作的公用電池儲能系統，該項目位於印度新德里，並已協助超過10萬人獲得穩定可靠的電力供應。 在贊比亞，當地家庭現時能夠利用清潔且可負擔的太陽能操作其榨油機，從而生產並向社區銷售食用油，成本僅為過往的一小部分。  透過在海地西北部投資可模組化的太陽能網狀電網，有2.1萬人成功接駁至穩定可靠的電力。 這些創新方案提供穩定可靠的電力，有助穩定電網，並支撐居民生計。 在全球範圍內，所有已部署及準備部署的聯盟項目預期在整個生命周期內帶來影響，包括讓9,100萬人獲得新能源或改良能源、改善310萬人的就業與生計，以及減少約2.96億噸碳排放。
  • 可再生校園膳食（全球）：肯雅馬瓜尼郡，透過 Lattice Aquaculture 將鯷魚納入學校餐單，有助小規模生產者穩定食物供應鏈，同時改善學生的營養狀況。 基金會與世界糧食計劃署的合作，正協助改善貝南、蒲隆地、加納、洪都拉斯、印度及盧旺達等地的兒童膳食供應方式，確保每一餐都能產生正向連鎖效應，而相關成果亦體現在最關鍵的地方——課室與社區。
  • 食療理念（美國）：Community Servings 每年向麻薩諸塞州及羅德島州的慢性及重症患者，提供超過一百萬份因應醫療需要而特別設計、營養均衡的家常餐。 由於「食療理念」項目需要同時獲公共及私人醫療保險涵蓋，才能讓全美符合資格人士受惠，美國心臟協會的「Health Care by Food」計劃在全國支持了28項研究——包括於阿拉巴馬州、加利福尼亞州、路易斯安那州、紐約州、俄亥俄州及德州——以建立證據基礎，評估哪些「食療理念」方案最具成效。
  • 氣候智能科技（巴西、印度、肯雅、美國）：由 Digital Green 開發的人工智能應用程式 FarmerChat，能根據農民的具體所在地及天氣條件，提供即時、多語言的專業農業指導。 去年，有83%的女性用戶表示，因為FarmerChat而對投資自家農場更有信心；該應用程式錄得超過160萬次下載，並在六個國家處理超過1,000萬次查詢，包括巴西、印度及肯雅等地。 在美國各地，基金會支持「Invest in Our Future」計劃，以推動清潔能源項目於45個州展開，覆蓋超過770個縣及400個城鎮。
  • 擁抱本地做法以加速再造林（巴西）：巴西的東北部，Health in Harmony 正支援由女性主導的森林守護者聯盟建立苗圃，以扭轉熱帶雨林砍伐問題並保護生物多樣性，同時創造可持續的經濟機會。 因此，來自九個原住民族領地的近2萬名社區成員獲得支援，共同保護了200萬公頃熱帶雨林。
  • 創新早期健康預警（巴西及哥倫比亞）：透過 Dengue.AI 平台的創新數據建模，哥倫比亞卡利市的公共衛生官員現時能以93%準確率預測並預防登革熱爆發，從而保護220萬人免受蚊媒病毒感染。 在巴西，由當地衛生部門共同開發的 Alert-Early System of Outbreaks with Pandemic Potential，（ÆSOP）（具大流行潛力疫情早期預警系統），已成功協助防止86宗疫情演變為全面危機。 這些即時介入措施，正為易受氣候影響的健康威脅下的脆弱社群提供保護。
  • 人工智能推動公益善事（南非）：基金會正投資數碼工具，以提升公民參與度。 在南非開普敦，透過 Turn.io，基金會正與該市的數據分析中心合作，建構南非首個由人工智能驅動的平台，讓市民能以自己熟悉的語言及方式參與地方政府事務，並已覆蓋約10萬人。

Rockefeller Foundation 非洲區域辦事處高級副總裁兼主管 William Asiko 表示：「隨着 Rockefeller Foundation 非洲區域辦事處成立60週年，這亦反映出發展模式未來走向的更廣泛轉變。 在援助削減、地緣政治緊張與衝突、氣候影響及政治變動交織之下，要維持進展正變得愈來愈困難。 在此背景下，重點正逐步轉向加強非洲在醫療、教育及能源等領域的能力建設，推動由非洲主導的解決方案與領導力，同時亦強調慈善資本所扮演的角色。 Rockefeller Foundation 最新發佈的影響力報告指出，基金會正透過使命導向的行動及夥伴合作，重新塑造進步的實現方式。」

Rockefeller Foundation 亞洲區域辦事處高級副總裁兼主管 Deepali Khanna表示：「2025年，我們在亞洲的工作已證明，如電池儲能及由人工智能驅動農業工具等前沿科技，不僅是創新方案，更是維繫生活的重要支援。 透過覆蓋區內近9,400萬人，我們正展示，即使在全球氣候日益不穩的情況下，分散式能源及氣候智能數據仍可保障生計。」

Rockefeller Foundation 拉丁美洲及加勒比地區辦事處副總裁兼主管 Lyana Latorre表示：「在拉丁美洲及加勒比地區辦事處成立的首年，我們優先推動本地夥伴關係及社區主導模式，以同時保護拉丁美洲及加勒比地區的環境與人民。 由運用人工智能預測哥倫比亞卡利市的登革熱爆發，到在巴西馬拉尼昂州推動再造林工作，我們於該地區投入的5,900萬美元，旨在建立能夠應對全球不穩定性的在地韌性。」

2025年完整影響力報告可於 impactreport.rockefellerfoundation.org 瀏覽及下載。

關於 Rockefeller Foundation

Rockefeller Foundation 在過去113年間投入300億美元，致力推動人類福祉。該基金會是具前瞻性的慈善機構，透過跨界合作與創新解決方案，為美國及全球各地民眾帶來可量化的實質成效。 我們善用科學突破、人工智能及新技術，在能源、食物、健康及金融等領域推動重大投資行動。 如欲了解更多資訊，請於 Rockefeller Foundation 網站訂閱電子通訊：www.rockefellerfoundation.org/subscribe，並關注我們的社交平台：X @RockefellerFdn、Instagram @rockefellerfdn、YouTube @RockefellerFdn 及 LinkedIn @the-rockefeller-foundation

SOURCE Rockefeller Foundation