La Fondation Rockefeller reçoit plus de 350 millions de dollars pour atteindre 731 millions de personnes dans le cadre de la baisse historique de l'aide mondiale en 2025

Le rapport d'impact 2025, intitulé « Big Bets, Real Results », souligne que 32 milliards de dollars de capitaux ont été mobilisés pour trouver des solutions pour des millions de personnes en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes, en Europe, aux États-Unis et ailleurs.

NEW YORK, 18 mai 2026 /PRNewswire/ -- La Fondation Rockefeller a publié aujourd'hui son rapport d'impact 2025, Big Bets, Real Results, détaillant une année d'investissements stratégiques visant à aider certaines des personnes les plus vulnérables du monde et à résoudre les problèmes les plus persistants de l'humanité. Le rapport détaille le travail de la Fondation pour 2025, y compris les grands paris sur Universal Energy Abundance, Food is Medicine aux États-Unis Regenerative School Meals dans le monde entier, afin d'accélérer la portée des technologies d'avant-garde, des modèles axés sur la communauté et des données décisives dans ses principaux domaines d'intervention. Dans un contexte mondial instable et une baisse historique de l'aide mondiale, cette organisation philanthropique vieille de 113 ans a octroyé avec succès plus de 350 millions de dollars, mobilisé directement 3 milliards de dollars et aidé à mobiliser 29 milliards de dollars supplémentaires en capitaux indirects, touchant ainsi 731 millions de personnes dans le monde entier.

Dr. Rajiv Shah, President of The Rockefeller Foundation, and Denis Karema, Co-Founder and CEO of SokoFresh, visiting a farm outside Nairobi, Kenya, benefiting from solar-powered refrigeration thanks to investments by the Global Energy Alliance for People and Planet in collaboration with CLASP. We see our job as helping bridge the gaps — between innovation and adoption, supply and demand, data and decisions — to build long-lasting impact. Getting results with frontier technology doesn't always require a breakthrough. Sometimes it just requires a new way of thinking about the tools we already have. AI is already working. Our job is to make sure it works for those who need it most.

« La perturbation change notre façon de travailler, mais pas la personne pour laquelle nous travaillons. L'année dernière, l'engagement du monde à aider les personnes dans le besoin s'est fortement contracté - et les personnes qui en dépendaient en ont payé le prix. Mais il a également révélé le courage peu commun de dirigeants des États-Unis, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine qui ont choisi de revoir leurs ambitions à la hausse et de se lancer dans l'aventure. Nous sommes fiers de nous tenir à leurs côtés et de partager ce rapport, qui prouve qu'il est encore possible d'obtenir des résultats à grande échelle pour les personnes vulnérables, malgré les perturbations qui rendent leur vie pire et notre travail plus difficile », a déclaré Dr. Rajiv J. Shah, président de la Fondation Rockefeller. Lire l'intégralité de sa déclaration ici.

L'impact de 2025 en chiffres

En 2025, la Fondation a octroyé plus de 350 millions de dollars à 204 partenaires uniques, sous la forme de 235 subventions et investissements liés à des programmes. Les indicateurs suivants mettent en évidence la portée, la mobilisation de capitaux et les résultats environnementaux du portefeuille 2025:

Résultats pour les personnes : 731 millions de personnes ont accédé ou utilisé un produit ou un service caritatif financé par la Fondation. Parmi les personnes touchées, 3 millions de personnes ont bénéficié d'un résultat clair et mesurable à la suite d'une intervention directe.

ont accédé ou utilisé un produit ou un service caritatif financé par la Fondation. Parmi les personnes touchées, ont bénéficié d'un résultat clair et mesurable à la suite d'une intervention directe. Débloquer l'investissement : La Fondation a directement mobilisé 3 milliards de dollars et a aidé à développer des concepts qui ont indirectement mobilisé 29 milliards de dollars en capital - 32 milliards de dollars au total - pour des interventions caritatives grâce au travail de l'Alliance mondiale de l'énergie pour les peuples et la planète et d'autres partenaires.

La Fondation a directement mobilisé et a aidé à développer des concepts qui ont indirectement mobilisé en capital - - pour des interventions caritatives grâce au travail de l'Alliance mondiale de l'énergie pour les peuples et la planète et d'autres partenaires. Protéger la planète : Ces efforts se sont traduits par 84 millions de tonnes de CO₂e - une mesure qui représente le potentiel de réchauffement global de tous les gaz à effet de serre évités, réduits ou séquestrés - et 23 millions d'hectares de terres protégées ou restaurées , soit une superficie équivalente à celle de Utah , Royaume-Uni , Ghana , Laos , ou Guyana .

Ces efforts se sont traduits par - une mesure qui représente le potentiel de réchauffement global de tous les gaz à effet de serre évités, réduits ou séquestrés - et , soit une superficie équivalente à celle de , , , , ou . Portée mondiale du financement : Les investissements caritatifs ont touché toutes les grandes régions, dont plus de 133 millions de dollars en Afrique; 93 millions de dollars en Asie et Océanie; 59 millions de dollars en Amérique latine et Caraïbes; et 49 millions de dollars en États-Unis et Amérique du Nord. Des ventilations régionales détaillées sont disponibles sur le site Full 2025 Financial Overview.

« Lorsque le monde se replie, la philanthropie doit se pencher sur la question », a déclaré Elizabeth Yee, vice-présidente exécutive de la Fondation Rockefeller. « Des alertes aux maladies alimentées par l'IA en Amérique latine aux repas scolaires au Kenya et à l'énergie propre en Haïti, 2025 a montré que les bons investissements - réalisés avec les bons partenaires - permettent d'obtenir des résultats à grande échelle, de renforcer les marchés et de créer un impact curable pour les communautés. »

Histoires de terrain : L'impact humain en action

Le rapport 2025 met en lumière les personnes au centre du travail de la Fondation et ses « grands paris » organisés autour de trois piliers stratégiques :

Frontier Tech: Combler le fossé entre le secteur public et le secteur privé pour que les dernières avancées technologiques atteignent d'abord les personnes qui en bénéficieront le plus. Modèles communautaires: Renforcer les systèmes et infrastructures locaux afin de garantir que les progrès durables sont menés par et pour les communautés qu'ils servent. Données décisives: Exploiter des données et des preuves non conventionnelles pour permettre la prise de décision rapide nécessaire pour sauver des vies et mettre à l'échelle des idées qui changent le monde.

Pour accéder à la liste complète des histoires, cliquez sur ici, les photos suivantes illustrant ce travail en action :

Abondance d'énergie universelle (Inde, Zambie, Haïti) : Avec le soutien de la Fondation, l'Alliance mondiale pour l'énergie aide à développer le premier système autonome de stockage d'énergie par batterie en Inde à New Delhi, Inde, qui a permis à plus de 100 000 personnes d'avoir accès à une électricité fiable. Sur le site Zambie , les familles sont désormais en mesure de faire fonctionner leurs extracteurs d'huile grâce à une énergie solaire propre et abordable, produisant et vendant des huiles de cuisson à leur communauté, pour une fraction du coût. Grâce à l'investissement dans des réseaux maillés modulaires alimentés par l'énergie solaire dans le nord-ouest du pays Haïti, 21 000 personnes ont été raccordées à un réseau électrique fiable. Ensemble, ces innovations fournissent l'énergie fiable nécessaire pour stabiliser les réseaux et soutenir les moyens de subsistance. Au niveau mondial, l'impact attendu sur la durée de vie de tous les projets de l'Alliance déployés et prêts à être déployés comprend 91 millions de personnes bénéficiant d'un accès à l'énergie nouveau ou amélioré, des emplois et des moyens de subsistance améliorés pour 3,1 millions de personnes, et environ 296 millions de tonnes d'émissions de carbone évitées.

Avec le soutien de la Fondation, l'Alliance mondiale pour l'énergie aide à développer le premier système autonome de stockage d'énergie par batterie en Inde à New Delhi, Inde, qui a permis à plus de 100 000 personnes d'avoir accès à une électricité fiable. Sur le site Zambie , les familles sont désormais en mesure de faire fonctionner leurs extracteurs d'huile grâce à une énergie solaire propre et abordable, produisant et vendant des huiles de cuisson à leur communauté, pour une fraction du coût. Grâce à l'investissement dans des réseaux maillés modulaires alimentés par l'énergie solaire dans le nord-ouest du pays Haïti, 21 000 personnes ont été raccordées à un réseau électrique fiable. Ensemble, ces innovations fournissent l'énergie fiable nécessaire pour stabiliser les réseaux et soutenir les moyens de subsistance. Au niveau mondial, l'impact attendu sur la durée de vie de tous les projets de l'Alliance déployés et prêts à être déployés comprend 91 millions de personnes bénéficiant d'un accès à l'énergie nouveau ou amélioré, des emplois et des moyens de subsistance améliorés pour 3,1 millions de personnes, et environ 296 millions de tonnes d'émissions de carbone évitées. Repas scolaires régénératifs (mondial) : Dans le comté de Makueni (), au Kenya (), l'introduction du poisson omena dans les menus scolaires grâce à Lattice Aquaculture aide les petits producteurs à stabiliser les chaînes d'approvisionnement alimentaire et à améliorer la nutrition des élèves. Le partenariat de la Fondation avec le Programme alimentaire mondial contribue à améliorer la manière dont les enfants sont nourris dans les pays suivants : Bénin, Burundi, Ghana, Honduras, Inde et Rwanda, en veillant à ce que chaque assiette de nourriture ait un effet d'entraînement positif et que les résultats se fassent sentir là où ils sont les plus importants : dans les salles de classe et les communautés.

Dans le comté de Makueni (), au Kenya (), l'introduction du poisson omena dans les menus scolaires grâce à Lattice Aquaculture aide les petits producteurs à stabiliser les chaînes d'approvisionnement alimentaire et à améliorer la nutrition des élèves. Le partenariat de la Fondation avec le Programme alimentaire mondial contribue à améliorer la manière dont les enfants sont nourris dans les pays suivants : Bénin, Burundi, Ghana, Honduras, Inde et Rwanda, en veillant à ce que chaque assiette de nourriture ait un effet d'entraînement positif et que les résultats se fassent sentir là où ils sont les plus importants : dans les salles de classe et les communautés. Food is Medicine (États-Unis) : Community Servings fournit chaque année plus d'un million de repas nutritifs faits maison et adaptés aux besoins médicaux à des personnes souffrant de maladies chroniques ou graves sur le site Massachusetts et Rhode Island. Étant donné que les programmes « Food is Medicine » doivent être couverts par l'assurance maladie publique et privée afin d'être accessibles aux personnes éligibles aux États-Unis, l'initiative « Health Care by Food » de l'American Heart Association a soutenu 28 études à travers le pays - notamment dans les pays suivants : Alabama, Californie, Louisiane, New York, Ohio et Texas - afin de déterminer quels programmes « Food is Medicine » sont les plus efficaces.

Community Servings fournit chaque année plus d'un million de repas nutritifs faits maison et adaptés aux besoins médicaux à des personnes souffrant de maladies chroniques ou graves sur le site Massachusetts et Rhode Island. Étant donné que les programmes « Food is Medicine » doivent être couverts par l'assurance maladie publique et privée afin d'être accessibles aux personnes éligibles aux États-Unis, l'initiative « Health Care by Food » de l'American Heart Association a soutenu 28 études à travers le pays - notamment dans les pays suivants : Alabama, Californie, Louisiane, New York, Ohio et Texas - afin de déterminer quels programmes « Food is Medicine » sont les plus efficaces. Climate-Smart Tech (Brésil, Inde, Kenya, États-Unis) : L'application alimentée par l'IA, FarmerChat, créée par Digital Green, fournit des conseils multilingues en temps réel, adaptés à l'emplacement spécifique de l'agriculteur et aux conditions météorologiques. L'année dernière, 83 % des utilisatrices ont déclaré être beaucoup plus confiantes dans leurs investissements agricoles grâce à FarmerChat, qui a été téléchargé plus de 1,6 million de fois et a traité plus de 10 millions de requêtes dans six pays, dont , le Brésil, l'Inde et le Kenya. Sur le site United States, la Fondation a soutenu l'initiative Investir dans notre avenir pour faire avancer des projets d'énergie propre dans 45 États, touchant plus de 770 comtés et 400 villes.

L'application alimentée par l'IA, FarmerChat, créée par Digital Green, fournit des conseils multilingues en temps réel, adaptés à l'emplacement spécifique de l'agriculteur et aux conditions météorologiques. L'année dernière, 83 % des utilisatrices ont déclaré être beaucoup plus confiantes dans leurs investissements agricoles grâce à FarmerChat, qui a été téléchargé plus de 1,6 million de fois et a traité plus de 10 millions de requêtes dans six pays, dont , le Brésil, l'Inde et le Kenya. Sur le site United States, la Fondation a soutenu l'initiative Investir dans notre avenir pour faire avancer des projets d'énergie propre dans 45 États, touchant plus de 770 comtés et 400 villes. Adopter les pratiques locales pour accélérer la reforestation (Brésil) : Sur le site , dans le nord-est du Brésil, Health in Harmony soutient des coalitions de femmes gardiennes de la forêt pour établir des pépinières afin d'inverser la déforestation et de protéger la biodiversité, tout en créant des opportunités économiques durables. Ainsi, près de 20 000 membres de communautés issues de neuf territoires de peuples indigènes ont bénéficié d'un soutien pour protéger 2 millions d'hectares de forêt tropicale.

Sur le site , dans le nord-est du Brésil, Health in Harmony soutient des coalitions de femmes gardiennes de la forêt pour établir des pépinières afin d'inverser la déforestation et de protéger la biodiversité, tout en créant des opportunités économiques durables. Ainsi, près de 20 000 membres de communautés issues de neuf territoires de peuples indigènes ont bénéficié d'un soutien pour protéger 2 millions d'hectares de forêt tropicale. Innovations en matière d'alertes sanitaires précoces (Brésil et Colombie) : Grâce à une modélisation innovante des données via la plateforme Dengue.AI, les responsables de la santé de Cali, Colombie sont en mesure de prédire et de prévenir les épidémies avec une précision de 93 %, ce qui a permis de protéger 2,2 millions de personnes contre le virus transmis par les moustiques. Sur le site Brésil, le système d'alerte précoce en cas d'épidémie à potentiel pandémique (ÆSOP), mis au point avec les autorités sanitaires locales, a permis d'éviter que 86 épidémies ne se transforment en crises de grande ampleur. Ces interventions en temps réel protègent les communautés vulnérables contre les menaces sanitaires liées au climat.

Grâce à une modélisation innovante des données via la plateforme Dengue.AI, les responsables de la santé de Cali, Colombie sont en mesure de prédire et de prévenir les épidémies avec une précision de 93 %, ce qui a permis de protéger 2,2 millions de personnes contre le virus transmis par les moustiques. Sur le site Brésil, le système d'alerte précoce en cas d'épidémie à potentiel pandémique (ÆSOP), mis au point avec les autorités sanitaires locales, a permis d'éviter que 86 épidémies ne se transforment en crises de grande ampleur. Ces interventions en temps réel protègent les communautés vulnérables contre les menaces sanitaires liées au climat. AI for Civic Good (Afrique du Sud) : La Fondation investit dans des outils numériques pour accroître la participation civique. Sur Le Cap, Afrique du Sud, par l'intermédiaire de Turn.io, elle collabore avec le centre d'analyse de données de la ville pour construire la première plateforme du pays alimentée par l'IA permettant aux habitants de participer à l'administration locale - dans leur propre langue et selon leurs propres conditions - touchant ainsi environ 100 000 personnes.

« Alors que la Fondation Rockefeller célèbre les 60 ans de son Bureau régional pour l'Afrique, elle reflète un changement plus large dans l'avenir du développement. Dans un contexte de réduction de l'aide, de tensions et de conflits géopolitiques, d'impacts climatiques et de changements politiques, les progrès sont de plus en plus difficiles à maintenir. Dans ce contexte, l'accent est mis de plus en plus sur le renforcement des capacités africaines dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'énergie, ainsi que sur les solutions et le leadership africains, parallèlement au rôle du capital philanthropique. Le dernier rapport d'impact de la Fondation met en évidence la façon dont nous réimaginons le progrès par le biais d'actions et de partenariats axés sur la mission ». - William Asiko, premier vice-président et directeur du bureau régional de la Fondation Rockefeller pour l'Afrique.

« En 2025, notre travail en Asie a prouvé que les technologies d'avant-garde telles que le stockage sur batterie et les outils agricoles alimentés par l'IA ne sont pas seulement des innovations - ce sont des lignes de vie essentielles. En atteignant près de 94 millions de personnes dans la région, nous démontrons comment l'énergie décentralisée et les données intelligentes sur le climat peuvent garantir les moyens de subsistance, même si le climat mondial devient plus imprévisible. » - Deepali Khanna, première vice-présidente et directrice du bureau régional de la Fondation Rockefeller pour l'Asie

« Au cours de la première année d'activité du bureau régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes, nous avons donné la priorité aux partenariats locaux et aux modèles axés sur les communautés afin de protéger à la fois la planète et les populations dans toute l'Amérique latine et les Caraïbes. De l'utilisation de l'intelligence artificielle pour prédire les épidémies de dengue à Cali (Colombie) aux efforts de reforestation à Maranhão (Brésil), notre investissement de 59 millions de dollars dans la région est axé sur le renforcement de la résilience locale qui peut résister à la volatilité mondiale. » - Lyana Latorre, vice-présidente et directrice du bureau régional de la Fondation Rockefeller pour l'Amérique latine et les Caraïbes.

L'intégralité du rapport d'impact 2025 peut être consultée et téléchargée sur le site impactreport.rockefellerfoundation.org.

À propos de la Fondation Rockefeller

Investissant 30 milliards de dollars au cours des 113 dernières années pour promouvoir le bien-être de l'humanité, la Fondation Rockefeller est une philanthropie pionnière fondée sur des partenariats improbables et des solutions innovantes qui produisent des résultats mesurables pour les personnes aux États-Unis et dans le monde entier. Nous tirons parti des percées scientifiques, de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies pour faire de grands paris dans les domaines de l'énergie, de l'alimentation, de la santé et de la finance. Pour plus d'informations, inscrivez-vous à notre newsletter sur www.rockefellerfoundation.org/subscribe et suivez-nous sur X@RockefellerFdn, Instagram @rockefellerfdn, YouTube@RockefellerFdn, et LinkedIn@the-rockefeller-foundation.

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