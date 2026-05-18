Quỹ Rockefeller Đã Trao Tặng Hơn 350 Triệu USD Nhằm Hỗ Trợ 731 Triệu Người trong Bối Cảnh Viện Trợ Toàn Cầu Sụt Giảm Kỷ Lục vào Năm 2025

Báo Cáo Tác Động Năm 2025, "Kết Quả Thực Tế Từ Những Khoản Đầu Tư Lớn", nêu bật việc huy động tổng cộng 32 tỷ USD vốn đầu tư vào các giải pháp dành cho hàng triệu người ở Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ Latinh & Caribe, Châu Âu, Hoa Kỳ và nhiều khu vực khác.

NEW YORK, ngày 18 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Quỹ Rockefeller hôm nay đã công bố báo cáo tác động năm 2025 của mình, Kết Quả Thực Tế Từ Những Khoản Đầu Tư Lớn, trình bày chi tiết một năm đầu tư chiến lược nhằm hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới và giải quyết những vấn đề dai dẳng nhất của nhân loại. Báo cáo trình bày chi tiết các hoạt động của Quỹ trong năm 2025, bao gồm những khoản đầu tư lớn vào sáng kiến Nguồn Năng Lượng Dồi Dào Toàn Cầu, Thực Phẩm Là Thuốc ở Hoa Kỳ và Bữa Ăn Học Đường Tái Tạo trên toàn thế giới, nhằm thúc đẩy việc tiếp cận công nghệ tiên phong, các mô hình do cộng đồng dẫn dắt và dữ liệu mang tính quyết định trong những lĩnh vực trọng tâm của Quỹ. Trong bối cảnh tình hình toàn cầu biến động và viện trợ quốc tế sụt giảm kỷ lục, tổ chức từ thiện 113 năm tuổi này đã trao tặng thành công hơn 350 triệu USD, trực tiếp huy động 3 tỷ USD và góp phần huy động thêm 29 tỷ USD vốn gián tiếp, qua đó hỗ trợ cho 731 triệu người trên toàn thế giới.

Dr. Rajiv Shah, President of The Rockefeller Foundation, and Denis Karema, Co-Founder and CEO of SokoFresh, visiting a farm outside Nairobi, Kenya, benefiting from solar-powered refrigeration thanks to investments by the Global Energy Alliance for People and Planet in collaboration with CLASP. We see our job as helping bridge the gaps — between innovation and adoption, supply and demand, data and decisions — to build long-lasting impact. Getting results with frontier technology doesn't always require a breakthrough. Sometimes it just requires a new way of thinking about the tools we already have. AI is already working. Our job is to make sure it works for those who need it most.

"Tình trạng gián đoạn có thể thay đổi cách chúng ta làm việc, nhưng không thay đổi đối tượng mà chúng ta phục vụ. Năm vừa qua cho chúng ta thấy sự tận tụy của thế giới đối với việc hỗ trợ những người gặp khó khăn đã suy giảm mạnh và những người phụ thuộc vào sự hỗ trợ đó đã phải trả giá. Nhưng điều đó cũng cho thấy lòng dũng cảm phi thường của các nhà lãnh đạo trên khắp Hoa Kỳ, Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ Latinh - những người đã chọn nâng cao tham vọng và hành động ở quy mô lớn. Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng họ và công bố báo cáo này. Báo cáo này là minh chứng cho thấy chúng ta vẫn có thể tạo ra những kết quả trên quy mô lớn cho những người dễ bị tổn thương, bất chấp những biến động đang khiến cuộc sống của họ trở nên khó khăn hơn và công việc của chúng tôi trở nên thử thách hơn", Tiến Sĩ Rajiv J. Shah, Chủ Tịch Quỹ Rockefeller, cho biết. Đọc tuyên bố đầy đủ của ông ấy tại đây.

Tác Động Năm 2025 Qua Các Con Số

Trong năm 2025, Quỹ đã trao tặng hơn 350 triệu USD thông qua 235 khoản tài trợ và đầu tư liên quan đến chương trình cho 204 đối tác khác nhau. Các chỉ số dưới đây cho thấy phạm vi tiếp cận, khả năng huy động vốn và kết quả về môi trường của danh mục đầu tư năm 2025:

Kết Quả cho Người Dân : 731 triệu người đã tiếp cận hoặc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ từ thiện do Quỹ tài trợ. Trong số những người được tiếp cận, 3 triệu người đã đạt được kết quả rõ ràng và có thể đo lường từ biện pháp can thiệp trực tiếp.

"Khi thế giới thu mình lại, hoạt động từ thiện càng phải nỗ lực hơn", Elizabeth Yee, Phó Chủ Tịch Điều Hành của Quỹ Rockefeller cho biết. "Từ hệ thống cảnh báo dịch bệnh được AI hỗ trợ ở Mỹ Latinh đến các bữa ăn học đường ở Kenya và năng lượng sạch ở Haiti, năm 2025 đã cho thấy rằng những khoản đầu tư đúng đắn - được thực hiện cùng những đối tác phù hợp - có thể tạo ra kết quả trên quy mô lớn, củng cố thị trường và mang đến tác động phục hồi cho cộng đồng".

Những Câu Chuyện từ Thực Địa: Tác Động từ Hành Động của Con Người

Báo cáo năm 2025 nêu bật những cá nhân là trọng tâm trong các hoạt động của Quỹ và các "Khoản Đầu Tư Lớn" được triển khai theo ba trụ cột chiến lược:

Công Nghệ Tiên Phong: Thu hẹp khoảng cách giữa khu vực công và tư nhằm bảo đảm những đột phá công nghệ mới nhất đến được với những người cần hưởng lợi nhiều nhất và trước tiên. Các Mô Hình Do Cộng Đồng Dẫn Dắt: Tăng cường hệ thống và cơ sở hạ tầng địa phương nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững được dẫn dắt bởi và vì cộng đồng đó. Dữ Liệu Mang Tính Quyết Định: Khai thác các dữ liệu và bằng chứng phi truyền thống nhằm hỗ trợ việc ra quyết định nhanh chóng cần thiết để cứu sống con người và mở rộng những ý tưởng có khả năng thay đổi thế giới.

Để xem danh sách đầy đủ các câu chuyện, hãy nhấp vào đây, với các ảnh chụp nhanh sau đây minh họa công việc này trong thực tế:

Nguồn Năng Lượng Dồi Dào Toàn Cầu (Ấn Độ, Zambia, Haiti): Với sự hỗ trợ của Quỹ, Liên Minh Năng Lượng Toàn Cầu đang góp phần mở rộng hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin quy mô tiện ích độc lập đầu tiên của Ấn Độ tại New Delhi, giúp hơn 100.000 người tiếp cận nguồn điện ổn định. Tại Zambia, các gia đình giờ đây có thể vận hành máy ép dầu bằng nguồn năng lượng mặt trời sạch với chi phí phải chăng, từ đó sản xuất và bán dầu ăn cho cộng đồng với mức giá thấp hơn nhiều. Nhờ đầu tư vào các lưới điện mô-đun chạy bằng năng lượng mặt trời ở tây bắc Haiti, 21.000 người đã được tiếp cận với nguồn điện ổn định. Những đổi mới này đang cùng nhau cung cấp nguồn điện ổn định cần thiết để duy trì lưới điện ổn định và hỗ trợ sinh kế cho người dân. Trên toàn cầu, tác động dự kiến trong suốt vòng đời của tất cả các dự án đã triển khai và sẵn sàng triển khai của Liên Minh bao gồm: 91 triệu người được tiếp cận với nguồn năng lượng mới hoặc được cải thiện, việc làm và sinh kế của 3,1 triệu người được cải thiện, cùng khoảng 296 triệu tấn khí thải cacbon được ngăn chặn.

"Khi Quỹ Rockefeller kỷ niệm 60 năm thành lập Văn Phòng Khu Vực Châu Phi, tổ chức này đồng thời nhìn lại một sự chuyển dịch rộng lớn hơn trong tương lai phát triển. Trong bối cảnh cắt giảm viện trợ, căng thẳng và xung đột địa chính trị, tác động của biến đổi khí hậu và những thay đổi chính trị, việc duy trì tiến bộ đang trở nên ngày càng khó khăn hơn. Trong bối cảnh đó, trọng tâm ngày càng được đặt vào việc tăng cường năng lực của Châu Phi trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và năng lượng, cũng như các giải pháp và vai trò lãnh đạo do người Châu Phi dẫn dắt, cùng với vai trò của nguồn vốn từ thiện. Báo Cáo Tác Động mới nhất của Quỹ nêu bật cách chúng tôi đang tái định hình sự tiến bộ thông qua các hành động mang tính sứ mệnh và các quan hệ đối tác", William Asiko, Phó Chủ Tịch Cấp Cao kiêm người đứng đầu Văn Phòng Khu Vực Châu Phi của Quỹ Rockefeller

"Trong năm 2025, công việc của chúng tôi tại Châu Á đã chứng minh rằng các công nghệ tiên phong như lưu trữ pin và công cụ nông nghiệp được AI hỗ trợ không chỉ là những đổi mới công nghệ mà còn là phao cứu sinh. Khi tiếp cận gần 94 triệu người trên khắp khu vực, chúng tôi đang chứng minh cách năng lượng phi tập trung và dữ liệu thông minh về khí hậu có thể bảo đảm sinh kế ngay cả khi khí hậu toàn cầu trở nên khó lường hơn", Deepali Khanna, Phó Chủ Tịch Cấp Cao kiêm người đứng đầu Văn Phòng Khu Vực Châu Á của Quỹ Rockefeller

"Trong năm hoạt động đầu tiên của Văn Phòng Khu Vực LAC, chúng tôi ưu tiên các quan hệ đối tác địa phương và các mô hình do cộng đồng dẫn dắt nhằm bảo vệ cả hành tinh và người dân trên khắp khu vực Mỹ Latinh và Caribe. Từ việc sử dụng Trí Tuệ Nhân Tạo để dự đoán các đợt bùng phát sốt xuất huyết ở Cali (Colombia) đến các nỗ lực tái trồng rừng ở Maranhão (Brazil), khoản đầu tư 59 triệu USD của chúng tôi trong khu vực đang tập trung vào việc xây dựng khả năng chống chịu tại địa phương, giúp ứng phó với những biến động toàn cầu", Lyana Latorre, Phó Chủ Tịch kiêm người đứng đầu Văn Phòng Khu Vực Mỹ Latinh và Caribe của Quỹ Rockefeller

Toàn bộ Báo Cáo Tác Động Năm 2025 có sẵn để xem và tải xuống trực tuyến tại impactreport.rockefellerfoundation.org.

Giới Thiệu về Quỹ Rockefeller

Với số tiền đầu tư 30 tỷ USD nhằm thúc đẩy phúc lợi của nhân loại trong suốt 113 năm qua, Quỹ Rockefeller là một tổ chức từ thiện tiên phong được xây dựng trên các quan hệ đối tác tưởng chừng khó xảy ra và các giải pháp đổi mới, mang lại kết quả có thể đo lường được cho người dân ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Chúng tôi tận dụng các đột phá khoa học, trí tuệ nhân tạo và những công nghệ mới để thực hiện các khoản đầu tư lớn trong các lĩnh vực năng lượng, thực phẩm, y tế và tài chính.

