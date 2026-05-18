록펠러 재단, 2025년 글로벌 원조의 역사적 감소 속 미화 3억 5000만 달러 이상 지원으로 7억 3100만 명에게 도달

2025년 영향 보고서 '큰 도전, 실질적 성과', 아프리카, 아시아, 라틴아메리카 및 카리브해, 유럽, 미국 등 수백만 명을 위한 솔루션에 동원된 총 미화 320억 달러 자본 강조

뉴욕, 2026년 5월 18일 /PRNewswire/ -- 록펠러 재단(The Rockefeller Foundation)이 5월 18일, 2025년 영향 보고서 큰 도전, 실질적 성과(Big Bets, Real Results)를 발표했으며, 이 보고서는 세계에서 가장 취약한 사람들을 지원하고 인류의 가장 지속적인 문제들을 해결하기 위한 전략적 투자의 한 해를 상세히 기술한다. 해당 보고서는 재단의 2025년 활동을 상세히 설명하며, 핵심 집중 분야 전반에 걸쳐 프런티어 기술, 지역사회 주도 모델 및 결정적인 데이터의 도달 범위를 가속화하기 위한 보편적 에너지 풍요(Universal Energy Abundance), 미국의 푸드 이즈 메디슨(Food is Medicine), 전 세계의 재생적 학교 급식(Regenerative School Meals)에 대한 큰 도전을 포함한다. 변동성이 큰 글로벌 환경과 글로벌 원조의 역사적 감소 속에서 113년 역사의 이 자선 단체는 미화 3억 5000만 달러 이상을 성공적으로 지원하고, 미화 30억 달러를 직접 동원하며, 추가로 미화 290억 달러의 간접 자본 동원을 지원하여 전 세계 7억 3100만 명에게 도달했다.

Dr. Rajiv Shah, President of The Rockefeller Foundation, and Denis Karema, Co-Founder and CEO of SokoFresh, visiting a farm outside Nairobi, Kenya, benefiting from solar-powered refrigeration thanks to investments by the Global Energy Alliance for People and Planet in collaboration with CLASP. We see our job as helping bridge the gaps — between innovation and adoption, supply and demand, data and decisions — to build long-lasting impact. Getting results with frontier technology doesn't always require a breakthrough. Sometimes it just requires a new way of thinking about the tools we already have. AI is already working. Our job is to make sure it works for those who need it most.

록펠러 재단의 라지브 J. 샤(Rajiv J. Shah) 회장은 다음과 같이 말했다. "혼란은 우리가 일하는 방식을 바꾸지만, 우리가 누구를 위해 일하는지는 바꾸지 않는다. 지난해 어려움에 처한 사람들을 돕겠다는 세계의 약속이 급격히 축소되었고, 이에 의존했던 사람들이 그 대가를 치렀다. 하지만 이는 또한 야망을 높이고 크게 나아가기로 선택한 미국, 아프리카, 아시아, 라틴아메리카 전반의 지도자들의 비범한 용기를 드러냈다. 우리는 그들과 함께 서서 이 보고서를 공유하게 된 것을 자랑스럽게 생각하며, 이 보고서는 취약한 사람들의 삶을 악화시키고 우리의 일을 더 어렵게 만드는 혼란에도 불구하고 취약한 사람들을 위해 규모 있는 결과를 제공하는 것이 여전히 가능하다는 것을 증명한다." 전체 성명은 여기에서 확인할 수 있다.

2025년 임팩트 수치

재단은 2025년 204개의 고유 파트너에게 235건의 보조금 및 프로그램 관련 투자를 통해 미화 3억 5000만 달러 이상을 지원했다. 다음 지표들은 2025년 포트폴리오의 도달 범위, 자본 동원 및 환경적 성과를 강조한다.

사람들을 위한 결과: 7억 3100만 명 이 재단이 지원하는 자선 제품 또는 서비스에 접근하거나 사용했다. 도달한 사람들 중 300만 명 이 직접적인 개입으로부터 명확하고 측정할 수 있는 결과를 경험했다.

이 재단이 지원하는 자선 제품 또는 서비스에 접근하거나 사용했다. 도달한 사람들 중 이 직접적인 개입으로부터 명확하고 측정할 수 있는 결과를 경험했다. 투자 촉진: 재단은 미화 30억 달러 를 직접 동원하고 글로벌 에너지 얼라이언스(Global Energy Alliance for People and Planet) 및 기타 파트너들의 활동을 통해 자선 개입을 위한 추가 미화 290억 달러 의 자본을 간접적으로 동원하는 개념 확장을 지원하여 총 미화 320억 달러 를 달성했다.

재단은 를 직접 동원하고 글로벌 에너지 얼라이언스(Global Energy Alliance for People and Planet) 및 기타 파트너들의 활동을 통해 자선 개입을 위한 추가 의 자본을 간접적으로 동원하는 개념 확장을 지원하여 총 를 달성했다. 지구 보호: 노력의 결과로 이산화탄소 환산량(CO₂e) 8400만 톤이 감축되었으며, 이는 회피, 저감 또는 격리된 모든 온실가스의 총 지구온난화 잠재력을 설명하는 지표로 2300만 헥타르의 토지가 보호 또는 복원 되었으며, 이는 유타주 , 영국, 가나, 라오스, 가이아나 와 거의 같은 면적이다.

노력의 결과로 이산화탄소 환산량(CO₂e) 8400만 톤이 감축되었으며, 이는 회피, 저감 또는 격리된 모든 온실가스의 총 지구온난화 잠재력을 설명하는 지표로 되었으며, 이는 와 거의 같은 면적이다. 글로벌 자금 도달: 자선 투자는 아프리카에서 미화 1억 3300만 달러 이상, 아시아 및 오세아니아에서 미화 9300만 달러, 라틴아메리카 및 카리브해에서 미화 5900만 달러, 미국 및 북아메리카에서 미화 4900만 달러를 포함해 모든 주요 지역에 도달했다. 상세한 지역별 내역은 2025년 전체 재무 개요에서 확인할 수 있다.

록펠러 재단의 엘리자베스 이(Elizabeth Yee) 수석 부회장은 "세계가 물러설 때 자선 활동은 더욱 적극적으로 나서야 한다"고 말했다. 이어 "라틴아메리카의 AI 기반 질병 경보부터 케냐의 학교 급식, 아이티의 청정에너지까지 2025년은 올바른 파트너와 함께 이루어진 올바른 투자가 규모 있는 결과를 제공하고, 시장을 강화하며, 지역사회를 위한 치유 가능한 영향을 창출한다는 것을 보여주었다"고 덧붙였다.

현장 이야기: 행동으로 보여주는 인간적 영향

2025년 보고서는 재단 활동의 중심에 있는 개인들과 세 가지 전략적 기둥으로 구성된 '큰 도전'을 강조한다:

프런티어 기술(Frontier Tech): 최신 기술 혁신이 가장 먼저 혜택을 받을 사람들에게 도달하도록 공공-민간 격차를 해소한다. 지역사회 주도 모델(Community-Driven Models): 지속적인 진전이 그것이 봉사하는 지역사회에 의해, 그리고 지역사회를 위해 주도되도록 지역 시스템과 인프라를 강화한다. 결정적 데이터(Decisive Data): 생명을 구하고 세상을 바꾸는 아이디어를 확장하는 데 필요한 신속한 의사결정을 가능하게 하기 위해 비전통적인 데이터와 증거를 활용한다.

여기를 클릭해 전체 이야기 목록에 접근할 수 있다. 다음 스냅샷들은 이 활동이 실제로 이루어지는 모습을 보여준다.

보편적 에너지 풍요(인도, 잠비아, 아이티): 재단의 지원으로 글로벌 에너지 동맹(Global Energy Alliance)은 인도 뉴델리에서 인도의 첫 번째 독립형 유틸리티 규모 배터리 에너지 저장 시스템을 확장하는 데 도움을 주고 있으며, 이는 10만 명 이상의 사람들이 신뢰할 수 있는 전기에 접근하는 데 도움을 주었다. 잠비아에서 가족들은 이제 깨끗하고 저렴한 태양광 발전을 사용하여 오일 추출기를 작동할 수 있게 되었으며, 비용의 일부만으로 요리용 오일을 생산하여 지역사회에 판매하고 있다. 아이티 북서부에 모듈형 태양광 구동 메시 그리드를 투자한 결과, 21,000명의 사람들이 신뢰할 수 있는 전기에 연결되었다. 이 혁신들은 함께 그리드를 안정시키고 생계를 지원하는 데 필요한 신뢰할 수 있는 전력을 제공하고 있다. 전 세계적으로 배치되었거나 배치 준비가 된 모든 동맹 프로젝트의 예상 수명 기간 영향에는 새로운 또는 개선된 에너지 접근을 통해 도달한 9,100만 명의 사람들, 310만 명의 사람들을 위해 개선된 일자리와 생계, 방지된 약 2억 9,600만 톤의 탄소 배출이 포함된다.

재단의 지원으로 글로벌 에너지 동맹(Global Energy Alliance)은 인도 뉴델리에서 인도의 첫 번째 독립형 유틸리티 규모 배터리 에너지 저장 시스템을 확장하는 데 도움을 주고 있으며, 이는 10만 명 이상의 사람들이 신뢰할 수 있는 전기에 접근하는 데 도움을 주었다. 잠비아에서 가족들은 이제 깨끗하고 저렴한 태양광 발전을 사용하여 오일 추출기를 작동할 수 있게 되었으며, 비용의 일부만으로 요리용 오일을 생산하여 지역사회에 판매하고 있다. 아이티 북서부에 모듈형 태양광 구동 메시 그리드를 투자한 결과, 21,000명의 사람들이 신뢰할 수 있는 전기에 연결되었다. 이 혁신들은 함께 그리드를 안정시키고 생계를 지원하는 데 필요한 신뢰할 수 있는 전력을 제공하고 있다. 전 세계적으로 배치되었거나 배치 준비가 된 모든 동맹 프로젝트의 예상 수명 기간 영향에는 새로운 또는 개선된 에너지 접근을 통해 도달한 9,100만 명의 사람들, 310만 명의 사람들을 위해 개선된 일자리와 생계, 방지된 약 2억 9,600만 톤의 탄소 배출이 포함된다. 재생형 학교 급식(글로벌): 케냐 마쿠에니 카운티에서는 래티스 아쿠아컬처(Lattice Aquaculture)를 통해 학교 메뉴에 오메나 물고기를 도입함으로써 소규모 생산자들이 식품 공급망을 안정시키고 학생 영양을 개선하도록 돕고 있다. 세계식량계획(World Food Programme)과의 재단 파트너십은 베냉, 부룬디, 가나, 온두라스, 인도 및 르완다에서 어린이들이 어떻게 식사하는지 개선하는 데 도움을 주어 모든 음식이 긍정적인 파급 효과를 창출하도록 보장하고 있으며, 가장 중요한 곳인 교실과 지역사회에서 그 결과가 나타나고 있다.

케냐 마쿠에니 카운티에서는 래티스 아쿠아컬처(Lattice Aquaculture)를 통해 학교 메뉴에 오메나 물고기를 도입함으로써 소규모 생산자들이 식품 공급망을 안정시키고 학생 영양을 개선하도록 돕고 있다. 세계식량계획(World Food Programme)과의 재단 파트너십은 베냉, 부룬디, 가나, 온두라스, 인도 및 르완다에서 어린이들이 어떻게 식사하는지 개선하는 데 도움을 주어 모든 음식이 긍정적인 파급 효과를 창출하도록 보장하고 있으며, 가장 중요한 곳인 교실과 지역사회에서 그 결과가 나타나고 있다. 푸드 이즈 메디슨(미국): 커뮤니티 서빙스(Community Servings)는 매년 매사추세츠와 로드아일랜드의 만성 및 중증 질환자들에게 100만 개 이상의 의학적으로 맞춤화된 영양가 있는 집에서 만든 식사를 제공한다. 푸드 이즈 메디슨(Food is Medicine) 프로그램이 미국 전역의 자격이 있는 사람들에게 접근할 수 있기 위해서는 공공 및 민간 건강 보험 모두에 의해 보장되어야 하므로, 미국심장협회(American Heart Association)의 식품을 통한 건강 관리(Health Care by Food) 이니셔티브는 어떤 푸드 이즈 메디슨 프로그램이 가장 효과적인지에 대한 증거를 생성하기 위해 앨라배마, 캘리포니아, 루이지애나, 뉴욕, 오하이오 및 텍사스를 포함하여 전국적으로 28개의 연구를 지원했다.

커뮤니티 서빙스(Community Servings)는 매년 매사추세츠와 로드아일랜드의 만성 및 중증 질환자들에게 100만 개 이상의 의학적으로 맞춤화된 영양가 있는 집에서 만든 식사를 제공한다. 푸드 이즈 메디슨(Food is Medicine) 프로그램이 미국 전역의 자격이 있는 사람들에게 접근할 수 있기 위해서는 공공 및 민간 건강 보험 모두에 의해 보장되어야 하므로, 미국심장협회(American Heart Association)의 식품을 통한 건강 관리(Health Care by Food) 이니셔티브는 어떤 푸드 이즈 메디슨 프로그램이 가장 효과적인지에 대한 증거를 생성하기 위해 앨라배마, 캘리포니아, 루이지애나, 뉴욕, 오하이오 및 텍사스를 포함하여 전국적으로 28개의 연구를 지원했다. 기후 스마트 기술(브라질, 인도, 케냐, 미국): 디지털 그린(Digital Green)이 만든 AI 기반 앱인 파머챗(FarmerChat)은 농부의 특정 위치와 날씨 조건에 맞춤화된 실시간 다국어 안내를 제공한다. 지난해 여성 사용자의 83%가 파머챗 덕분에 자신의 농장에 투자하는 데 훨씬 더 자신감이 생겼다고 보고했으며, 이 앱은 브라질, 인도 및 케냐를 포함한 6개국에서 160만 회 이상의 다운로드를 기록하고 1,000만 건 이상의 문의를 처리했다. 미국 전역에서 재단은 45개 주에 걸쳐 청정에너지 프로젝트를 진전시키기 위해 우리의 미래에 투자하기(Invest in Our Future)를 지원하여 770개 이상의 카운티와 400개 이상의 도시 및 마을에 도달했다.

디지털 그린(Digital Green)이 만든 AI 기반 앱인 파머챗(FarmerChat)은 농부의 특정 위치와 날씨 조건에 맞춤화된 실시간 다국어 안내를 제공한다. 지난해 여성 사용자의 83%가 파머챗 덕분에 자신의 농장에 투자하는 데 훨씬 더 자신감이 생겼다고 보고했으며, 이 앱은 브라질, 인도 및 케냐를 포함한 6개국에서 160만 회 이상의 다운로드를 기록하고 1,000만 건 이상의 문의를 처리했다. 미국 전역에서 재단은 45개 주에 걸쳐 청정에너지 프로젝트를 진전시키기 위해 우리의 미래에 투자하기(Invest in Our Future)를 지원하여 770개 이상의 카운티와 400개 이상의 도시 및 마을에 도달했다. 재조림 가속화를 위한 현지 관행 수용(브라질): 브라질 북동부에서 헬스 인 하모니(Health in Harmony)는 여성 주도의 산림 수호자 연합이 열대우림 삼림 벌채를 되돌리고, 생물다양성을 보호하는 동시에 지속 가능한 경제적 기회를 창출하기 위한 묘목장을 설립하도록 지원하고 있다. 그 결과 9개 원주민 영토의 거의 2만 명의 지역사회 구성원이 200만 헥타르의 열대우림을 보호하기 위한 지원을 받았다.

브라질 북동부에서 헬스 인 하모니(Health in Harmony)는 여성 주도의 산림 수호자 연합이 열대우림 삼림 벌채를 되돌리고, 생물다양성을 보호하는 동시에 지속 가능한 경제적 기회를 창출하기 위한 묘목장을 설립하도록 지원하고 있다. 그 결과 9개 원주민 영토의 거의 2만 명의 지역사회 구성원이 200만 헥타르의 열대우림을 보호하기 위한 지원을 받았다. 조기 건강 경보 혁신(브라질 및 콜롬비아): Dengue.AI 플랫폼을 통한 혁신적인 데이터 모델링 덕분에 콜롬비아 칼리의 보건 당국자들이 93%의 정확도로 발병을 예측하고 예방할 수 있게 되어 220만 명을 모기 매개 바이러스로부터 보호했다. 브라질에서는 지역 보건 당국과 함께 개발된 팬데믹 잠재력을 가진 발병 조기 경보 시스템(Alert-Early System of Outbreaks with Pandemic Potential, ÆSOP)이 86건의 발병이 전면적인 위기로 번지는 것을 방지하는 데 도움을 주었다. 이러한 실시간 개입들은 취약한 지역사회를 기후에 민감한 건강 위협으로부터 보호하고 있다.

Dengue.AI 플랫폼을 통한 혁신적인 데이터 모델링 덕분에 콜롬비아 칼리의 보건 당국자들이 93%의 정확도로 발병을 예측하고 예방할 수 있게 되어 220만 명을 모기 매개 바이러스로부터 보호했다. 브라질에서는 지역 보건 당국과 함께 개발된 팬데믹 잠재력을 가진 발병 조기 경보 시스템(Alert-Early System of Outbreaks with Pandemic Potential, ÆSOP)이 86건의 발병이 전면적인 위기로 번지는 것을 방지하는 데 도움을 주었다. 이러한 실시간 개입들은 취약한 지역사회를 기후에 민감한 건강 위협으로부터 보호하고 있다. AI를 통한 시민 참여(남아프리카공화국): 재단은 시민 참여를 높이기 위한 디지털 도구에 투자하고 있다. 남아프리카공화국 케이프타운에서 Turn.io를 통해 도시의 데이터 분석 허브와 협력하여 주민들이 자신의 언어로, 자신의 방식으로 지방 정부에 참여할 수 있는 국가 최초의 AI 기반 플랫폼을 구축하여 약 10만 명에게 도달하고 있다.

"록펠러 재단이 아프리카 지역 사무소 60주년을 맞이함에 따라 이는 개발의 미래에서의 더 광범위한 전환을 반영한다. 원조 삭감, 지정학적 긴장과 갈등, 기후 영향, 정치적 변화 속에서 진전을 유지하기가 점점 더 어려워지고 있다. 이러한 배경 속에서 집중은 점점 더 건강, 교육, 에너지 전반의 아프리카 역량 강화와 아프리카 주도 솔루션 및 리더십, 그리고 자선 자본의 역할에 맞춰지고 있다. 재단의 최신 영향 보고서는 우리가 사명 중심의 행동과 파트너십을 통해 어떻게 진전을 재구상하고 있는지를 강조한다." - 록펠러 재단 아프리카 지역 사무소 책임자 및 수석 부회장 윌리엄 아시코(William Asiko)

"2025년 아시아에서의 우리 활동은 배터리 저장 및 AI 기반 농업 도구와 같은 프런티어 기술이 단순한 혁신이 아니라 필수적인 생명줄임을 증명했다. 지역 전역에서 약 9400만 명에게 도달함으로써 우리는 분산형 에너지와 기후 스마트 데이터가 글로벌 기후가 점점 더 예측 불가능해지더라도 생계를 보장할 수 있는 방법을 보여주고 있다." - 록펠러 재단 아시아 지역 사무소 책임자 및 수석 부회장 디팔리 칸나(Deepali Khanna)

"라틴아메리카 및 카리브해 지역 사무소의 첫해 활동 동안 우리는 라틴아메리카와 카리브해 전반에 걸쳐 지구와 사람 모두를 보호하기 위해 지역 파트너십과 지역사회 주도 모델을 우선시했다. 콜롬비아 칼리의 뎅기열 발병 예측을 위한 인공지능 활용부터 브라질 마라냥의 재조림 노력까지 이 지역에 대한 미화 5900만 달러 투자는 글로벌 변동성을 견딜 수 있는 지역 회복력 구축에 집중하고 있다." - 록펠러 재단 라틴아메리카 및 카리브해 지역 사무소 책임자 및 부회장 리아나 라토레(Lyana Latorre)

impactreport.rockefellerfoundation.org에서 전체 보고서의 디지털 탐색 및 다운로드를 할 수 있다.

록펠러 재단 소개

지난 113년간 인류의 복지 증진을 위해 미화 300억 달러를 투자한 록펠러 재단은 미국과 전 세계 사람들을 위해 측정 가능한 결과를 제공하는 예상치 못한 파트너십과 혁신적인 솔루션을 기반으로 구축된 선구적인 자선 단체이다. 록펠러 재단은 에너지, 식품, 건강, 금융 전반에 걸쳐 큰 도전을 위해 과학적 돌파구, 인공지능 및 새로운 기술을 활용한다. 자세한 정보는 www.rockefellerfoundation.org/subscribe에서 뉴스레터를 구독하고 엑스(X) @RockefellerFdn, 인스타그램 @rockefellerfdn, 유튜브 @RockefellerFdn, 링크드인 @the-rockefeller-foundation을 팔로우해 확인할 수 있다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2981676/RF_people_final.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2981677/LessonsLearnedRoundedSquare.jpg

SOURCE Rockefeller Foundation