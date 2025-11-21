نظراً للطلب القوي، أعلنت شركة Token Cat Limited عن توقيع اتفاقية تعاون في المبيعات العابرة للحدود بقيمة مليار دولار أمريكي مع شركة .Ouyi Industrial CO.,Limited

بكين، 21 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Token Cat Limited (المدرجة في بورصة ناسداك تحت رمز التداول Nasdaq: TC، ويُشار إليها فيما يلي بـ«الشركة») أنها وقّعت اتفاقية إطار تعاون استراتيجي مع شركة Ouyi Industrial CO.,Limited («Ouyi»). وسيتعاون الطرفان على إنشاء منصة سحابية لسلسلة التوريد العابرة للحدود، بهدف توسيع حضور الشركة التجاري في الأسواق العالمية. ووفقاً لخطة الطرفين، يُتوقَّع أن يحقق هذا التعاون مبيعات خارجية تراكمية بقيمة مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

يهدف هذا التعاون إلى دمج المزايا الجوهرية للطرفين في مجالات سلسلة التوريد وموارد المنتجات والأسواق الدولية. وستعمل الشركة على توظيف كامل قدرتها التوريدية في قطع غيار ما بعد البيع لسيارات الركاب، إلى جانب محفظة منتجاتها في مبيعات السيارات ومبيعات ملحقات السيارات وخدمات السيارات؛ بينما ستعمل شركة Ouyi، اعتماداً على نظام قنواتها الخارجية الناضج، وخبرتها في عمليات التجارة الدولية، وقدرتها على التنفيذ في الأسواق المحلية، على مساعدة الشركة في تسريع توسّعها في الأسواق ذات النمو المرتفع حول العالم.

ويخطط الطرفان، من خلال المنصة السحابية لسلسلة التوريد العابرة للحدود، لتحقيق إدارة رقمية متكاملة على امتداد سلسلة التوريد بأكملها، بدءاً من عرض المنتجات والمبيعات التعاونية واللوجستيات العابرة للحدود وإدارة المستودعات والتوزيع، وصولاً إلى دعم ما بعد البيع. وفي المستقبل، ستصبح هذه المنصة أيضاً قناة عالمية لتسليم وحدات الأعمال الجديدة للشركة، بما في ذلك صادرات المركبات المحتملة، والمكونات الرئيسية للمركبات الكهربائية، وخطوط الأعمال الأخرى التي قد تستحوذ عليها الشركة أو تدمجها في المستقبل.

يعزز هذا التعاون ركائز الشركة في مجالات الرسملة والرقمنة والعولمة، بما يسهم في زيادة الإيرادات الدولية وتحسين الربحية. ويتوقع الطرفان أن يؤدي تحسين كفاءة المنصة وتحسين تشكيلة المنتجات إلى تعزيز القدرة التنافسية على الصعيد العالمي ودعم النمو المستدام.

بيان الملاذ الآمن

يحتوي هذا الإعلان على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في القسم 21E من قانون تبادل الأوراق المالية لعام 1934، وفي قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الأمريكي لعام 1995. ويمكن التعرف على هذه البيانات، بما في ذلك البيانات المتعلقة بخطط الشركة وآفاقها المستقبلية، من خلال استخدام مصطلحات مثل "قد" و"سوف" و"يتوقع" و"يترقب" و"يعتقد" وتعابير مماثلة. وتستند هذه البيانات إلى التوقعات الحالية وظروف السوق، وتنطوي على مخاطر وشكوك خارجة عن سيطرة الشركة. وترد مزيد من المعلومات بشأن هذه المخاطر في ملفات الشركة المودَعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ولا تتعهد الشركة بأي التزام بتحديث أي من هذه البيانات التطلعية إلا إذا كان ذلك مطلوباً بموجب القانون.